Las trabajadoras de las escuelas infantiles llegan al pleno de Cibeles: “Nos condenan a cobrar el salario más bajo durante más de dos años”

En la cuarta semana de huelga indefinida, las profesionales piden al Ayuntamiento de Madrid la paralización de las prórrogas de contratos y la resolución de los ya prorrogados, así como el refuerzo de inspecciones a las empresas gestoras

Las trabajadoras de las escuelas infantiles de la Comunidad de Madrid llegan este miércoles al pleno de Cibeles en la cuarta semana de su huelga indefinida tras registrar este martes una solicitud a la Dirección General de Trabajo para que convoque una reunión de mediación en este conflicto. Su movilización busca denunciar la falta de atención institucional hacia el primer ciclo educativo y reclamar mejores condiciones laborales para sus profesionales. La protesta, que se escenificará con una concentración en la Puerta del Sol este miércoles a las 18.00, ha escalado, en paralelo, a todo el Estado y la Plataforma Laboral de Escuelas Infantiles (PLEI) también ha convocado, con el respaldo de los sindicato CC OO y CGT, un paro nacional el próximo 7 de mayo.

Lo que solicitan al Ayuntamiento de Madrid las profesionales de la capital es la paralización de las prórrogas de los contratos aún no formalizadas y que no se aprueben nuevas hasta que se solvente el conflicto laboral. Asimismo, reclaman la resolución de las ya concedidas, aun cuando ello pueda suponer un perjuicio económico para el consistorio, así como su sustitución mediante nuevas licitaciones por vía urgente.

También piden el refuerzo de las inspecciones a las empresas gestoras ante posibles incumplimientos y una reunión con el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, para abordar la situación de precariedad en el sector. “Nos condenan a las educadoras infantiles a ganar durante el próximo curso 1.221 euros en lugar de los 1.518 a los que tenemos derecho, y nos sustraen 4.000 euros anuales de incremento salarial”, expresa Rosa Marín, trabajadora en el centro Las Mercedes de San Blas-Canillejas y portavoz de la PLEI.

Lucía Lois, concejala de Más Madrid, recuerda que tras las movilizaciones de 2023 y 2024, las organizaciones sindicales del sector negociaron un nuevo convenio estatal firmado en junio de 2025, que recoge importantes mejoras salariales aplicables a los contratos que se formalicen con posterioridad a su entrada en vigor: “El resultado es una fractura flagrante entre trabajadoras: quienes prestan sus servicios en escuelas con nuevos contratos cobrarán, en septiembre de 2026, 1.518,15 euros mensuales, mientras que las que se encuentran en contratos formalizados con fecha anterior a la firma del convenio percibirán el próximo curso apenas 1.275 euros. Una diferencia de más de 4.000 euros al año por hacer exactamente el mismo trabajo”.

El responsable de que esta brecha salarial se perpetúe en la ciudad, a juicio de Más Madrid, es el Ayuntamiento, “que ha optado por prorrogar los contratos de las escuelas infantiles municipales —en lugar de licitar nuevos pliegos— para eludir la aplicación de las mejoras salariales pactadas en el convenio". Desde el partido explican que las prórrogas aprobadas en la Junta de Gobierno prolongan los contratos en su mayoría hasta agosto de 2028, manteniendo las mismas anualidades económicas, “lo que equivale a prácticamente congelar los salarios de las trabajadoras durante años”. En la propuesta que llevarán al pleno este miércoles plantean suprimir el precio como criterio de adjudicación en todos los nuevos pliegos de contratación e incorporar la mejora salarial sobre el convenio.

El escrito que las protestantes han dirigido este martes a la atención de Martínez-Almeida, del delegado del Área de Gobierno de Políticas Sociales, Familia e Igualdad, José Fernández Sánchez, así como de todos y cada uno de los concejales presidentes de los 21 distritos, reconoce que algunas de las prórrogas de los contratos de las escuelas infantiles ya estaban firmadas antes de iniciar la huelga indefinida. Sin embargo, el texto asegura que no lo estaban antes de que hace un año, en concreto el 5 de abril de 2025, se realizara una petición formal por parte de la plataforma, detallando los motivos para solicitar la finalización de los contratos en tiempo y forma, “entre ellos unas tablas salariales indignas y precarias, que además en la firma del último convenio se volvían segregadoras, estableciendo diferencias en función de la vigencia de los pliegos de condiciones”.

Estas profesionales sienten que las autoridades municipales no han mostrado interés por sus peticiones tras “priorizar la optimización de los recursos financieros, evitando costes adicionales para maximizar la eficiencia del gasto público”. Así aseguran que se les expuso en la reunión que mantuvieron la semana pasada con el equipo del delegado del área de Gobierno, Fernández Sánchez. De lo contrario, creen que ya contarían para el curso 2026-2027 con las mismas condiciones salariales que el resto de sus compañeras de las escuelas infantiles en las cuales la licitación se llevó a cabo una vez publicado el convenio colectivo.

“Los gastos adicionales que esta Administración se niega a pagar, mediante una mejora de pliegos o la extinción de los contratos actuales, sacando nuevas licitaciones, nos deja en una situación grave de vulnerabilidad, siendo condenadas a seguir cobrando el salario más bajo estipulado a nivel nacional en una de las comunidades autónomas con el coste de vida más alto del país durante otros dos años y medio”, expresa Marín.

Fuentes del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad indican que el Ayuntamiento ha prorrogado los contratos de gestión de las escuelas infantiles municipales con el objetivo de garantizar la estabilidad de los equipos y los proyectos educativos, “algo fundamental para el desarrollo cognitivo y emocional de los menores, tal como además marca la ordenanza de 2016″. Pero para las trabajadoras este alegato es incoherente. “Instaurar una iniciativa pedagógica y evaluar su funcionamiento cada tres o cinco años para, a continuación, volver a realizar una licitación y cambiar de empresa gestora, así como de proyecto educativo, carece del propio sentido que argumentan para la continuidad del contrato en prórroga”, explica Marín.

Desde el Ayuntamiento de Madrid se comprometen a estudiar las reivindicaciones que están dentro del marco de su competencia y aseguran que tendrá lugar una segunda reunión con estas profesionales. Insisten en que las 76 escuelas infantiles municipales son especialmente bien valoradas por la comunidad educativa, “con dos profesionales por aula y ratios bajas”, un modelo que aseguran no aplica en todo el territorio nacional “porque el Gobierno de España no lo ha regulado, pese a que es su competencia exclusiva desde 2020, según marca la LOMLOE”.

Asimismo, recuerdan que el consistorio exige a las empresas el cumplimiento de la legislación laboral: “El convenio del sector acordado por patronal y sindicatos se aplicará en todas las escuelas infantiles puestas en marcha en el año 2026: las de Fúcar (Centro) y Francisco Remiro (Salamanca). En las licitaciones vigentes, será de aplicación a partir del año 2028”.

Las trabajadoras insisten en que la consolidación de un proyecto educativo requiere de una municipalización del servicio y de un acompañamiento pedagógico, que, con el presupuesto invertido para este primer ciclo de educación infantil, piensan que es imposible llevar a cabo. La privatización de las escuelas infantiles, siempre y cuando, los pliegos de licitaciones no lleven adjuntas mejoras salariales para sus profesionales, solo lleva a la precarización y, por lo tanto, a la pérdida de calidad educativa que recibe la primera infancia, según sostiene Marín.

El escrito denuncia que existe un número indeterminado de prórrogas de contratos de escuelas infantiles municipales que todavía no han sido formalizadas. “Aunque en una reunión celebrada el pasado 21 de abril el equipo del delegado del área de Políticas Sociales, Familia e Igualdad aseguró que todas las prórrogas ya estaban cerradas y eran, por tanto, irreversibles”. Las trabajadoras sostienen que es falso. Según el documento, tras el inicio de la huelga indefinida, varias juntas de Gobierno autorizaron el gasto para nuevas prórrogas vinculadas a contratos cuyo periodo inicial de ejecución finaliza el próximo mes de agosto.

“Las familias, las criaturas y las trabajadoras agradecerán enormemente que esta situación acabe cuanto antes y podamos volver a nuestra rutina laboral. Esperamos encontrar una solución lo antes posible que permita dar dignidad y salarios acordes a la importancia del trabajo que realizamos”, concluye Marín.