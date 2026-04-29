El Parlament avala las ayudas ampliadas para la ELA de hasta casi 15.000 euros mensuales para los casos más graves

Siscu Morell escucha los resultados de la votación desde el Parlament de Cataluña. “El Decreto queda aprobado por unanimidad”, dice el presidente de la Cámara, Josep Rull. Morell observa los aplausos de todos los diputados porque lo que acaba de ocurrir es casi inaudito en el parlamento catalán. Todos los partidos han acordado validar el decreto ley que regula las prestaciones económicas para las personas con dependencia extrema derivada de enfermedades como la esclerosis lateral amiotrófica (ELA). La norma despliega en Cataluña la conocida ley ELA estatal y la refuerza con un complemento autonómico que eleva las ayudas hasta un máximo de casi 15.000 euros mensuales por los usuarios con más dependencia. Entre los afectados, sin embargo, existe cierta amargura.

“Esta ayuda es para un 5% de los enfermos, los más graves. Es por donde se tenía que haber empezado, pero se queda corta”, comparte Morell desde su silla de ruedas. Tampoco se va feliz Esther Sellés, directora de la fundación Miquel Valls, referente de esta enfermedad, decepcionada porque el Parlament ha rechazado la tramitación parlamentaria como proyecto de ley (Junts y el PP lo habían reclamado). Este formato permite el debate parlamentario e introducir mejoras antes de la aprobación definitiva. “Esta ley es un paso adelante y se debe celebrar, pero se queda corta. La tramitación parlamentaria hubiese permitido aportar mejoras que son muy necesarias”, señala a EL PAÍS.

El decreto establece que la Generalitat aportará una cuantía adicional a la prevista por el Estado, que fija un máximo de 9.859 euros al mes —financiados a partes iguales entre la Administración central y las comunidades autónomas— para personas con grado III+ de dependencia. Este nivel fue creado por la ley estatal para pacientes con enfermedades neurológicas de evolución rápida y con afectación motora severa; y con el refuerzo catalán, de casi 5.000 euros, la prestación total pretende cubrir el coste de una atención continuada durante 24 horas.

“Sabemos que estos 10.000 mensuales [que otorga la ley estatal] no son suficientes para cubrir los gastos en Cataluña”, ha admitido la consejera de Derechos Sociales Mònica Martínez Bravo. Las entidades calculan que son necesarios unos 14.000 euros mensuales para los casos más graves y la consejera ha admitido que actualmente “esta diferencia es inasumible para algunas familias. Bien lo sabe Morell, diagnosticado hace seis años. “Mi mujer lleva seis años fuera del mercado laboral. Yo dejé de trabajar y ella también. El día que yo no esté, todo esto le afectará muchísimo, y no se ha tenido en cuenta”, comparte.

Una familia afectada debe destinar entre 50.000 y 100.000 euros anuales a la enfermedad. Y las ayudas son actualmente escasas. “Si has podido ahorrar, puedes hacer frente; si no, es muy complicado”.

Según Martínez Bravo, 127 familias catalanas han iniciado la solicitud del nuevo grado de dependencia y 74 ya lo tienen concedido. “El objetivo ahora es agilizar los trámites para que las prestaciones sean efectivas cuanto antes”, ha añadido la consejera.

La aprobación del decreto sitúa a Cataluña entre las primeras comunidades en ejecutar la ley estatal aprobada en octubre de 2024 y la convierte en la primera en añadir un complemento económico propio. “Hacemos historia con este avance. Es un antes y un después en el ámbito social. Desde la política útil se refuerza el Estado del Bienestar”, ha celebrado Martínez Bravo. El resto de partidos ha avalado la propuesta, aunque ha criticado que haya tardado tanto.

Más tenso ha sido el debate cuando Vox y Aliança Catalana han coincidido en su discurso en la “prioridad nacional” que el partido de Abascal pretende extender en todas las comunidades autónomas. “¿Usted no daría esta ayuda a afectado de ELA de grado III+ de otro país?“, le ha espetado indignada Núria Lozano (Comuns) a Javier Ramírez (Vox), que negaba con la cabeza desde su escaño. El PSC también ha lamentado la ”demagogia" de Rosa Maria Soberana (Aliança).