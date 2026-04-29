Casi 2,5 millones de descendientes de españoles han pedido la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática

Un total de 2,45 millones de descendientes de españoles han solicitado la nacionalidad al amparo de la Ley de Memoria Democrática. Hasta el 31 de marzo de este año se habían iniciado más de 1,2 millones de expedientes, de los que se han aprobado 545.000 y se han realizado 306.500 inscripciones en el Registro Civil Consular, último tramite para obtener la nacionalidad. Estos son los datos que ha aportado el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, en el Consulado General de España en México que, con 117.226 solicitudes (más de 45.000 ya aprobadas) es el quinto que más demandas de nacionalidad ha recibido, después de los de Argentina.

El plazo para presentar las solicitudes se cerró el 21 de octubre de 2025, tras haberse prorrogado un año, pero la avalancha de peticiones que se produjo en los últimos meses llevó a realizar una interpretación flexible de la ley, de forma que todas las peticiones de cita realizadas hasta dicha fecha se consideraron válidas, aunque no hubieran podido materializarse por el atasco de los consulados.

Albares ha iniciado en México la última etapa de una gira por Latinoamérica que le ha llevado antes a Puerto Rico y República Dominicana. En la capital mexicana, donde se ha reunido con su homólogo, Roberto Velasco, ha sido recibido en el Palacio Nacional por la presidenta, Claudia Sheinbaum, a quien el ministro ha entregado la invitación de Felipe VI para que asista a la Cumbre Iberoamericana que se celebrará en Madrid el 4 y 5 de noviembre. El jefe de la diplomacia española confía en la relanzar la relación entre los dos países, un vez superado el desencuentro que se produjo por la exigencia del anterior presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, de que el Rey pidiese disculpas por los desmanes de los conquistadores españoles en América.

El número de solicitudes presentadas al amparo de la Ley de Memoria Democrática ha superado con mucho a las que se produjeron en aplicación de Ley de Memoria Histórica de 2007, que supuso la concesión de poco más de medio millón de nacionalidades. En este caso es probable que supere los dos millones, ya que el número de denegaciones ronda el 2%.

El ministro, que ha saludado en el consulado a algunos españoles que “han recuperado si nacionalidad”, ha presentado la ley como un acto de “reparación”. Justificando la inclusión entre los beneficiarios de la ley no solo de los descendientes de los exiliados, sino también de los emigrantes, ha añadido: “Hacemos justicia a quienes tuvieron que abandonar España obligados por la opresión y la necesidad, buscando una vida mejor pero también una vida libre y segura”. Albares ha agradecido el ingente trabajo realizado por el personal de los consulados para atender la avalancha de solicitudes y ha destacado las medidas tomadas para reforzar la red exterior, con la contratación de 2.300 trabajadores desde 2023 (657 en 2025 y 2026, un 43% más que en 2024) y un aumento de sus retribuciones entre el 2,5% y el 3,5% en los últimos cuatro años. Igualmente, ha subrayado la inversión de 115 millones de euros en el plan de digitalización consular que permite realizar muchos trámites en línea, la emisión de certificados digitales o la puesta en marcha del Registro Civil Electrónico.

En un discurso en el antiguo colegio de San Ildefonso, sede de la Universidad Autónoma de México, Albares ha defendido la “coherencia” de la política exterior española, que defiende los mismos principios en Ucrania, Gaza, Líbano, Irán o Cuba. En alusión implícita a Donald Trump, Vladimir Putin o Benjamin Netanyau, ha añadido que, aunque son “poderosos” quienes desprecian la paz y el derecho, son “muchos más” los que defienden el respeto a los derechos humanos y apuestan por resolver los conflictos a través del diálogo, por lo que no cabe permanecer como meros espectadores. La humanidad, ha advertido, no asiste al cambio de un orden internacional por otro, sino al regreso de un mundo caótico en el que los más fuertes imponen sus voluntad. “Frente a los que quieren la guerra, España y México siempre estaremos con la paz y la cooperación”, ha subrayado.