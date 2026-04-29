Juicio de Kitchen del 29 de abril de 2026 | El inspector del ‘caso Gürtel’ dice que la Kitchen no tenía “autorización judicial” y que le presionaron para no incluir a Rajoy y Cospedal en sus informes
Morocho asegura que “toda la escala de mandos” de la Policía planteó “objeciones” a sus pesquisas sobre los ‘papeles de Bárcenas’
Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y principal investigador del caso Gürtel, ha asegurado este miércoles ante los magistrados de la Audiencia Nacional que el caso Kitchen fue “una operación policial sin autorización judicial”. Durante su declaración como testigo, ha insistido en que recibió presiones de sus superiores en la Policía para no incluir en sus informes sobre los papeles de Bárcenas los nombres de “cargos públicos”. Preguntado por la acusación popular que ejerce el PSOE sobre si uno de esos nombres era el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el testigo ha manifestado que “sí”. También ha asegurado que, mientras estuvo a cargo de la investigación del caso Gürtel, él nunca propuso al juez hacer seguimientos a Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del PP, Luis Bárcenas. Además, ha dicho que “toda la escala de mandos” de la Policía no estaba de acuerdo con los informes que presentaba sobre los denominados papeles de Bárcenas.
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Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del juicio del caso Kitchen por la trama de corrupción policial vinculada al PP, en este miércoles 29 de abril. El tribunal que juzga la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, escuchará hoy un testimonio clave, el de Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF y principal investigador del caso Gürtel, que denunció presiones de toda la cadena de mando.
El inspector que denunció presiones al investigar Gürtel declara este miércoles
El tribunal que juzga la presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas, escuchará hoy un testimonio clave, el de Manuel Morocho, inspector jefe de la UDEF y principal investigador del caso Gürtel, que denunció presiones de toda la cadena de mando.
La Audiencia Nacional busca dilucidar si la cúpula del Ministerio del Interior del primer Gobierno de Mariano Rajoy orquestó una operación entre 2013 y 2015 para hacerse con documentación en manos del extesorero y evitar que “material eventualmente incriminatorio para el Partido Popular y sus dirigentes” pudiera acabar en el procedimiento en el que entonces se investigaba Gürtel.
Morocho fue el principal investigador del caso Gürtel en la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la trama de Kitchen también habría hecho presiones para apartarle de esa causa de corrupción del PP, cuya primera sentencia en 2018 desembocó en la moción de censura que acabó con el Gobierno de Rajoy.
Este inspector declaró durante la fase de instrucción, en junio de 2021, y habló de presiones “de toda la cadena de mando”, que le llevaron a tomar medidas “de seguridad interna” respecto a ciertas diligencias, como ocultar el “registro” en la sede del PP.
Ante el juez instructor dijo que le conminaron a no poner en sus informes nombres “de ningún responsable político”, con mención específica a Rajoy, un extremo que a lo largo del juicio Kitchen ha sido negado por varios de sus superiores, que también han declarado como testigos.
También sostuvo en instrucción que dichas presiones comenzaron a raíz de que incluyese en uno de sus informes a Ignacio López del Hierro, marido de la exsecretaria general del PP María Dolores de Cospedal (ambos imputados en Kitchen), porque éste era “amigo de Villarejo”, uno de los excomisarios acusados en esta causa. Su testimonio fue clave para la imputación del exjefe de la UDEF José Luis Olivera, del que dijo que intentó apartarle ofreciéndole un puesto en Lisboa durante un encuentro en el que además este acusado habría recibido supuestamente una llamada del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, también en el banquillo.
Morocho también explicó que no podía fiarse de algunos policías y que cada vez que iba a la Audiencia Nacional se acababa enterando el director adjunto operativo, Eugenio Pino —también imputado en la causa—, quien en 2015 le adscribió a su unidad donde, según su versión, se le sobrecargó de trabajo mientras seguía con sus pesquisas sobre la supuesta caja B del PP.
Las agendas incautadas al excomisario José Manuel Villarejo guardan anotaciones en aquellas fechas con referencias a “MOROCHO-LISBOA”, junto al apunte “CHISCO”, que según el investigador principal de Kitchen es el apodo con el que este comisario se refería al exsecretario de Estado de Seguridad Francisco Martínez, al que también se está juzgando. (Efe)
Arranca la nueva sesión del juicio
Arranca la sesión de este miércoles en la Audiencia Nacional. El tribunal escuchará hoy el testimonio clave de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y principal investigador del caso Gürtel, que denunció presiones de toda la cadena de mando.
El primero en declarar en calidad de testigo es un agente policial, propuesto por uno de las defensas.
El que fuera jefe de captación de la Policía durante la Kitchen niega contactos con el chófer de Bárcenas
La sesión ha empezado con un agente de la Policía Nacional que en 2013, durante la época de la operación Kitchen, estaba en la unidad de agentes encubiertos como jefe de captación de fuentes. El testigo ha asegurado que nunca contactó con Sergio Ríos, quien fuera chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas. Así se ha desmarcado del fichaje de éste como confidente de la supuesta operación parapolicial que espió a Bárcenas para extraerle documentación sensible. “No sé ni quién es”, ha manifestado en referencia a Ríos.
Empieza a declarar Morocho, el inspector que denunció presiones al investigar Gürtel
Llega el turno de Manuel Morocho, inspector jefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y principal investigador del caso Gürtel, que denunció presiones de toda la cadena de mando.
El inspector jefe del caso Gürtel dice que la Kitchen fue "una operación policial sin autorización judicial"
El inspector jefe Manuel Morocho, el principal investigador del caso Gürtel (en el que fueron condenadas casi un centenar de personas y el propio PP), ha asegurado que la Kitchen fue una “operación policial sin autorización judicial”.
Durante su declaración como testigo, ha negado que su unidad haya pedido apoyo a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional mientras él estaba a cargo de investigar el caso Gürtel. Con esta afirmación, se desmarca de la presunta operación Kitchen que se llevó a cabo para hacer seguimientos al extesorero del PP Luis Bárcenas con la intención de sustraerle información sensible relativa al PP. Morocho ha insistido en que "la DAO no apoya ni colabora”, dado que es “un organismo central” de “coordinación”.
El inspector jefe del caso Gürtel: "Veo la palabra Bárcenas y fue la constatación de la existencia de una operación de la Policía"
“Veo la palabra Bárcenas y fue la constatación de la existencia de una operación de la Policía”. El inspector jefe del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha relatado ante el tribunal cuándo tuvo conocimiento y acceso a información relativa a la operación Kitchen que, según ha insistido, no formaba parte de los seguimientos autorizados por la autoridad judicial.
Ha asegurado que la información recabada en el marco de la supuesta operación parapolicial “no aportaba nada” a la investigación que él estaba dirigiendo sobre el caso Gürtel. En este sentido, ha recalcado que la Kitchen fue “una investigación paralela” que contenía datos que él y su equipo ya manejaban. “Yo sabía que Bárcenas había operado en Polonia (...) Salía una operación de extradición de fondos”, ha dicho.
En este punto del interrogatorio, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios, a petición de una de las defensas, ha interrumpido para pedirle al inspector que se limitara a contestar a las preguntas de la Fiscalía sin extenderse más allá de lo estrictamente necesario.
El inspector jefe del caso Gürtel afea que no se le informara a tiempo de la operación Kitchen
El inspector jefe Manuel Morocho ha afeado que la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía Nacional no le informara sobre la operación Kitchen cuando él asumió la investigación del caso Gürtel y pidió que se le alertara de la existencia de pesquisas secretas que pudieran afectarle. En este sentido, ha criticado que no se cumpliera la “metodología” adecuada para informarle de la “conexidad” de su investigación (relativa al extesorero del PP Luis Bárcenas) y la operación Kitchen (que incluía seguimientos a Bárcenas y a su entorno). “Yo hice oficio solicitando que se me informara si había investigación secreta y a mí no se me ha notificado”, ha resaltado.
El inspector jefe del caso Gürtel, sobre si era necesario seguir a la mujer de Bárcenas: "No"
El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado que, mientras estuvo a cargo de la investigación del caso Gürtel, él nunca propuso al juez hacer seguimientos a Rosalía Iglesias, la esposa del extesorero del PP Luis Bárcenas. Así, se ha desmarcado de las vigilancias encargadas en el marco de la operación Kitchen. A preguntas del fiscal sobre si consideraba necesario hacer los seguimientos a Iglesias, Morocho ha contestado de forma tajante: “No”. “Yo no he motivado al juez hacerlo ni por escrito ni verbalmente”, ha añadido.
El inspector jefe del caso Gürtel dice que no le informaron de la captación del chófer de Bárcenas como confidente
El inspector jefe del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha manifestado que a él nunca le informaron de la captación de Sergio Ríos, el chófer del extesorero del PP Luis Bárcenas, como confidente de la operación Kitchen, el supuesto operativo parapolicial activado para realizar seguimientos al entorno del popular con intención de sustraerle información sensible del partido.
Según ha indicado a preguntas del fiscal, tampoco le informaron de que Bárcenas hubiese intentado contactar con un interno de Soto del Real (Madrid) para pedirle un “trabajo informático”. De acuerdo a la investigación, habría sido para solicitarle que borrar una grabación que afectaba al expresidente Mariano Rajoy.
Morocho asegura que no trabajaba con Villarejo cuando estaba a cargo del caso Gürtel
Continúa el interrogatorio; esta vez, a cargo de la abogada que representa a la familia Bárcenas, que ejerce la acusación particular en el juicio. A preguntas de la letrada, el inspector jefe Manuel Morocho ha explicado ante el tribunal que entre 2013 y 2015, cuando él estaba a cargo del caso Gütel no tenía ninguna relación profesional con mandos acusados como el comisario José Manuel Villarejo. También ha negado haber trabajado entonces con cargos como el exdirector adjunto operativo Eugenio Pino o los policías Bonifacio Díez o José Ángel Fuentes Gago.
Morocho asegura que “toda la escala de mandos” de la Policía planteó "objeciones" a sus informes sobre los papeles de Bárcenas
El inspector jefe del caso Gürtel ha asegurado ante el tribunal que “toda la escala de mandos” de la Policía no estaba de acuerdo con los informes que presentaba sobre los denominados papeles de Bárcenas. Según ha relatado, sus superiores le plantearon “toda una serie de objeciones” e incluso le pidieron que no incluyera en sus informes a personas de “cargo público”.
“Además, según íbamos avanzando en la investigación ya se ponía en tela de juicio la correlación que hacíamos entre la salida de fondos de caja b y los pagos de la reforma de la sede de la formación política”, ha apuntado.
Ante la pregunta de la abogada que representa a la familia Bárcenas (que ejerce la acusación particular) sobre si pudo presentar sus informes “sin ninguna injerencia”, Morocho ha manifestado que “no”. Cabe recordar que en 2021, durante la fase de investigación del caso Kitchen, Morocho manifestó que se llevaron a cabo maniobras en su contra para frenar la investigación de la Gürtel.
El inspector del caso Gürtel manifiesta que nunca hizo seguimientos al hijo de Bárcenas
El inspector jefe Manuel Morocho ha manifestado que ni él ni su equipo, durante la investigación del caso Gürtel, realizaron seguimientos a Guillermo Bárcenas, hijo del extesorero del PP. Con esta afirmación, el testigo se desmarca del espionaje que en el marco de la operación Kitchen se hizo Willy. El primogénito de Bárcenas señaló en su declaración el pasado lunes que llegó a percibir que lo seguían y lo vigilaban cerca de su vivienda.
Receso de 20 minutos: el juicio se reanudará a las 12.00
La presidenta del tribunal, la magistrada Teresa Palacios, ha acordado un receso de 20 minutos para poder comprobar parte de la documentación de la causa. En concreto, si se admitió o no una prueba propuesta por la letrada Gloria de Pascual, que representa a la acusación popular que ejerce el PSOE en este juicio.
Se reanuda la sesión
Continúa la declaración como testigo del inspector jefe del caso Gürtel, Manuel Morocho. La acusación popular que ejerce el PSOE seguirá con el interrogatorio. Hasta ahora, Morocho ha insistido en que la Kitchen fue una operación policial “sin autorización judicial” y ha deslizado que recibió presiones de altos mandos de la Policía mientras elaboraba sus informes sobre los denominados papeles de Bárcenas, algo que ya defendió durante la fase de investigación.
El inspector de Gürtel insiste en que recibió presiones para no incluir a Rajoy y Cospedal en sus informes
El inspector jefe del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha insistido en que recibió presiones de sus superiores en la Policía para no incluir en sus informes sobre los papeles de Bárcenas los nombres de “cargos públicos”. Preguntado por la acusación popular que ejerce el PSOE sobre si uno de esos nombres era el del expresidente del Gobierno Mariano Rajoy o el de la ex secretaria general del PP María Dolores de Cospedal, el testigo ha manifestado que “sí”.
La letrada Gloria de Pascual se interesado en saber “quién” le transmitió esta “indicación”. Morocho ha subrayado que era una decisión adoptada en “reuniones colectivas”.
Durante su declaración, Morocho ha reiterado que los mandos de la Policía pretendían que “desvalorara el contenido” de sus informes en el marco del caso Gürtel y que no incluyera los nombres de “todos aquellos” que salían como “receptores de fondos de la contabilidad” extracontable que llevaba el extesorero del PP Luis Bárcenas. Así, ha ratificado lo que ya declaró ante el juez instructor del caso Kitchen en la Audiencia Nacional.
Morocho reitera que le ofrecieron un puesto "bien retribuido" en el extranjero para apartarle de la Gürtel
El inspector jefe Manuel Morocho ha reiterado, como ya hiciera durante la fase de investigación, que le ofrecieron un puesto “bien retribuido” en el extranjero para apartarle del caso Gürtel. Según ha relatado, le preguntaron: “¿Qué embajada quieres, desde Pekín a...?”. El testigo ha relatado que no aceptó la propuesta y ha asegurado que nunca facilitó información alguna relativa a los papeles de Bárcenas fuera de los canales habituales. “Dije que no por mi compromiso con el magistrado, con la instrucción, con la sociedad... He prometido defender los principios democráticos”, ha añadido.
El inspector de Gürtel sospechaba que "iba a haber una acción en el entorno de Bárcenas"
El inspector jefe del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha manifestado que llegó a sospechar que se iba a impulsar una “acción” sobre el “entorno” del extesorero del PP Luis Bárcenas. Según ha relatado, uno de los mandos policiales acusados en el caso Kitchen, el comisario José Luis Olivera, le pidió el número de teléfono de Rosalía Iglesias, la mujer de Bárcenas. En su declaración, ha insistido en que él optó por no facilitar aquella información.
“Para mí era un indicador de que lo querían para algo. El escenario era que iba a haber una acción en el entorno de Bárcenas. Y este era un indicador más”, ha apuntado, en respuesta a la letrada Gloria de Pascual, que representa a la acusación popular que ejerce el PSOE. Según ha declarado, además de pedirle el número de teléfono de Rosalía Iglesias, Olivera también le pidió que le mandase a su correo los informes que elaboraba sobre los denominados papeles de Bárcenas. Morocho ha asegurado que nunca llegó a enviar dicha información al mando acusado.
El inspector Morocho asegura que sus jefes “retrasaron” las entregas de informes sobre los papeles de Bárcenas
El inspector jefe del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha asegurado que los informes que debía aportar a la Audiencia Nacional sobre los denominados papeles de Bárcenas “se retrasaron” porque sus superiores los frenaban. “Los pasaba por correo electrónico y estaban semanas parados”, ha manifestado. Así, ha lamentado que el instructor del caso Gürtel tuviera que dictar resoluciones en las que le exhortaba a presentar sus oficios con celeridad.
El inspector de Gürtel: “Yo no tenía la confianza que tenía que tener en los mandos superiores”
El inspector jefe del caso Gürtel, Manuel Morocho, ha explicado este miércoles por qué desconfiaba de sus jefes en la Policía Nacional mientras investigaba la caja B del PP y los denominados papeles de Bárcenas. “Yo no tenía la confianza que tenía que tener en los mandos superiores. No estaban avalando el trabajo que hacíamos”, ha manifestado. Varios de esos mandos se sientan ahora en el banquillo de los acusados por formar parte de la operación parapolicial que se llevó a cabo para sustraer información sensible del PP al extesorero del partido Luis Bárcenas.
El testigo ha insistido en que sus superiores jerárquicos pretendían que vulnerara su “neutralidad” al elaborar los informes que debía presentar ante la Audiencia Nacional. “A mí se me estaba hablando de cosas que yo no veía”, ha dicho.
Morocho recuerda que un mando le dijo: “Tú qué haces aquí, si tú tenías que estar muerto”
El inspector Manuel Morocho ha recordado, a petición de la acusación popular que ejerce el PSOE, el episodio en el que el comisario Enrique García Castaño le dijo: “Tú qué haces aquí, si tú tenías que estar muerto”. El investigador principal del caso Gürtel ya relató esta interacción con el mando policial durante la fase de investigación del caso Kitchen.
Cabe recordar que García Castaño era uno de los principales investigados en esta causa sobre la operación parapolicial para seguir al extesorero del PP Luis Bárcenas. No obstante, no forma parte de los acusados en el juicio porque fue exonerado por motivos de salud.
Morocho dice que el exDAO Eugenio Pino no le quiso recibir un informe de Gürtel que recogía indicios de blanqueo
El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado que durante la investigación del caso Gürtel el entonces director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino (uno de los acusados en este juicio sobre la operación Kitchen) no le quiso recibir un informe que realizó sobre los papeles de Bárcenas en los que manifestaba que había “indicios” de blanqueo de capitales. El testigo contesta ahora a la acusación popular que ejerce Podemos.
Morocho destaca el contraste entre los recursos que le facilitaron para el caso ITV y para la Gürtel
El inspector jefe Manuel Morocho ha destacado este miércoles el contraste entre los recursos que le facilitaron sus superiores en la Policía Nacional para una investigación relativa al caso ITV, que afectaba a Oriol Pujol, y los que le suministraron para indagar en el caso Gürtel, que salpicaba al PP. Según ha relatado, respecto al primero le pusieron “todos los recursos posibles” para que actuara con “premura”. En el caso relativo al PP, ha apuntado, fue “todo lo contrario”.
Morocho asegura que Asuntos Internos le investigó para presionarlo mientras estaba con la Gürtel
El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado que le investigaron en la Unidad de Asuntos Internos para presionarle mientras estaba a cargo del caso Gürtel. Así se ha pronunciado sobre el hecho de que le señalaran por presuntamente haber filtrado información policial a Método 3, una agencia de detectives en Cataluña.
El testigo ha negado las acusaciones en su contra y ha recalcado que todo era “un elemento de presión añadida a la que ya teníamos”. “Una investigación totalmente prospectiva”, ha dicho, que, según ha subrayado, “no llegó a nada”.
Morocho ha insistido en que fue una de las estrategias que se pusieron en marcha para apartarle de la causa relativa a la caja b del PP. En este punto, ha hecho referencia de nuevo al ofrecimiento de un puesto en el extranjero e incluso un curso en Estados Unidos.
Morocho asegura que le trasladaron a la DAO para distraerle del caso Gürtel: "Yo no quería ir allí"
El inspector jefe Manuel Morocho ha destacado durante su declaración como testigo que le trasladaron a la Dirección Adjunta Operativa (UCO) de la Policía Nacional en 2015 (donde estuvo hasta agosto de 2016) para distraerle de la investigación que dirigía sobre caso Gürtel por orden judicial.
Según ha apuntado, aquella decisión de trasladarle afectaba a su investigación sobre la Gürtel porque tenía que compatibilizar ambas cuestiones. “Era conocido por todos que yo no quería ese traslado. Yo no quería ir allí”, ha recalcado. Morocho ha explicado que siguió trabajando en las pesquisas sobre la caja B del PP porque el juez no le había apartado del caso.
Morocho asegura que se quejó a fiscales y a jueces de la Gürtel de las presiones en la Policía
El inspector jefe Manuel Morocho ha asegurado que presentó queja por escrito ante la Fiscalía Anticorrupción sobre las presiones que recibió de sus superiores durante la investigación del caso Gürtel. Y, según ha dicho, trasladó de forma verbal su malestar a los jueces que estuvieron a cargo de la instrucción en la Audiencia Nacional.
El testigo se ha pronunciado así a preguntas de la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz, que es uno de los principales acusados en este juicio. En el marco de esta parte del interrogatorio, Morocho ha negado haber sido condecorado en 2013 en un acto presidido por el extitular de Interior. También ha negado haber mantenido conversaciones o reuniones con Fernández Díaz.
Suspendida la sesión: el juicio se reanudará mañana a las 10.00
La presidenta del tribunal, Teresa Palacios, ha acordado suspender la sesión de este miércoles y dejar a medias el interrogatorio del inspector jefe del caso Gürtel, Manuel Morocho. Está previsto que el testigo siga declarando mañana, a partir de las 10.00, para contestar a las preguntas de las defensas, toda vez que este miércoles solo ha dado tiempo a que preguntasen las acusaciones y la defensa del exministro Jorge Fernández Díaz.
El primer golpe del inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, ha llegado apenas comenzada su declaración de este martes en el juicio sobre la trama Kitchen, que sienta en el banquillo a la antigua cúpula del Ministerio del Interior por desplegar en 2013 una red de espionaje contra Luis Bárcenas, extesorero del PP. “Fue una operación policial sin autorización judicial”, sentencia el experimentado agente de la Policía Nacional, que lideró hace más de una década las pesquisas que acorralaron a los populares y que ahora, sentado ante un tribunal de la Audiencia Nacional, denuncia sin paliativos que un grupo de altos mandos se conchabó dentro del propio Cuerpo para “torpedear” la causa que cercaba al partido. Según repite, en línea con las tesis de la Fiscalía Anticorrupción, Kitchen fue una trama “contra” el caso Gürtel.