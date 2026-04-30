Juicio por la trama de las mascarillas, en directo | Koldo García asegura que Jésica Rodríguez chantajeaba a Ábalos con publicar “cosas personales”
El juicio continúa este jueves en el Supremo con las declaraciones del exministro de Transportes y su exasesor
El juicio por la trama de las mascarillas continúa este jueves en el Supremo con las declaraciones de Koldo García, primero, y José Luis Ábalos que previsiblemente se defenderán de las acusaciones que el comisionista Víctor de Aldama vertió sobre ellos en la víspera. García ha asegurado que Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, chantajeaba a este con publicar “cosas personales”. “Esta señorita presionó bastante con que había que solucionarle problemas porque, si no la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas personales, no ilegales”, ha explicado. Este miércoles, durante su comparecencia, Aldama trató de implicar en todo momento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y apuntar a una financiación ilegal del PSOE. Los socialistas pedirán amparo al Supremo por las “injurias” vertidas. Aldama aseguró que el exasesor del entonces ministro despachaba con Sánchez, que incluso le llamaba por su nombre de pila y se telefoneaban con frecuencia. La abogada de García cuestionó este testimonio y recordó, ante la incomodidad de Aldama, que en ninguno de los 27 teléfonos intervenidos al exasesor se encontraron llamadas al presidente.
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Koldo García reconoce haber pasado el CV de Jésica Rodríguez, pero niega haber recibido órdenes
El interrogatorio cambia de curso y se centra ahora en la contratación de Jésica Rodríguez en la empresa pública Ineco, dependiente del Ministerio de Transportes. La joven reconoció ante el Supremo que cobró sin trabajar. Koldo García ha reconocido que pasó el currículum de Rodríguez, pero ha negado instrucciones de la presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, o del exministro José Luis Ábalos.
“Es verdad que yo pasé un CV. He pasado muchísimos más”, ha dicho, aunque ha defendido que se limitó a preguntar cuál era el “protocolo” para que la joven pudiese trabajar en Ineco.
Ha insistido en que su intención era “ayudar” a Rodríguez. “Si podemos conseguir que pueda trabajar en un sitio, pues vamos a ver si podemos hacerlo”, ha apuntado. Según ha relatado, la acompañó a la entrevista para darle apoyo y “tranquilizarla porque estaba muy nerviosa”. “Era su primera entrevista”, ha insistido. Así, ha dicho que la acompañó porque Ábalos no podía ir.
Koldo García asegura que Ábalos “sufría” una “presión” de Jésica Rodríguez
Koldo García ha asegurado que el exministro José Luis Ábalos sufrió presiones por parte de Jésica Rodríguez, una joven estudiante de odontología que acabó siendo su pareja por un tiempo y vivió en un piso en el centro de Madrid pagado por la trama. El exasesor ha lamentado que, “por desgracia”, ahora todo el mundo esté al tanto de la vida privada del extitular de Transportes. Y ha recalcado que Ábalos ha tenido “problemas que no se merece” a raíz de aquella relación. “El señor Ábalos sufría una presión de esta señorita”, ha afirmado.
“Ábalos sufría bastante presión de esta señorita, que acabó en expresiones de ella que eran inadecuadas. Esta señorita presionó bastante de que había que solucionarle problemas porque si no, la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas personales, no ilegales”, ha relatado. Ayer, Víctor de Aldama declaró que Jésica “tenía un vídeo de Ábalos”.
García ha insistido en que “esa situación puntual que vivía con esta señorita” no se la desea a nadie. Y ha explicado que por ello fue que asumió, durante un tiempo, el pago de los 2.901 euros mensuales que costaba el alquiler del piso ubicado en la Plaza España de Madrid.
Koldo García ayudó a Jésica Rodríguez a encontrar un piso de alquiler
Koldo García ha explicado, a preguntas del fiscal, que ayudó a Jésica Rodríguez, la expareja de José Luis Ábalos, a encontrar un piso de alquiler en la plaza de España de Madrid para un “tiempo muy corto” porque estaban buscando otra propiedad.
García ha insistido en que sobre este asunto “nadie” le transmitió “ninguna orden”. Aunque más tarde ha añadido: “Hablando con la señorita Jesica y el señor Ábalos me indicaron que buscaban un piso de alquiler Y dije pues a ver si yo puedo ayudaros. Yo intenté buscar ese piso. Sí es verdad que me lo solicitaron”. Además, ha confirmado conocer que la renta del piso la pagaba Alberto Escolano, uno de los socios de Aldama.
Koldo García: "Yo conocí a la señorita Jésica a través del señor Aldama"
El interrogatorio del fiscal se vuelca ahora sobre Jésica Rodríguez, quien fuera pareja del exministro José Luis Ábalos, que acabó contratada en dos empresas públicas dependientes de Transporte (en las que cobró sin trabajar) y vivió en un piso en el centro de Madrid pagado por la trama.
Koldo García ha aprovechado para dejar claro un asunto: cómo conoció a la mujer, que declaró como testigo en el juicio y en la fase de investigación. “Yo conocí a la señorita Jésica a través del señor (Víctor de) Aldama”.
Esta afirmación refuerza la teoría que ha intentado defender el abogado de Ábalos durante las sesiones, que el comisionista fue quien introdujo a la joven a sus vidas. De hecho, el letrado llegó a preguntar a Rodríguez ante el tribunal si era o no prostituta. Este jueves, García ha reprochado que se hablara de la vida privada de la joven que, ha defendido, se ganaba la vida de forma honrada.
Koldo García, sobre cómo conoció a Aldama: “Yo no dudaba en llamar a quien hiciera falta para resolver un problema”
Koldo García ha explicado también cómo conoció a Víctor de Aldama. Fue a través de Rubén Aldama, escolta con el que coincidió por cuestiones de trabajo y hermano del empresario. “Me comentó que tenía un hermano que es empresario”, ha indicado. Y, según ha apuntado, no se lo presentó hasta meses después. “Yo atendía a todo el mundo. Allí es donde conocí al señor Víctor de Aldama”, ha precisado. Aunque ha señalado que no volvió a contactar con él hasta tiempo después: “Yo no dudaba en llamar a quien hiciera falta para resolver un problema”.
Koldo: “Yo le quitaba a Ábalos todo el trabajo mundano para que se preocupara por lo que se tenía que preocupar”
Ahondando en su relación con José Luis Ábalos, el fiscal ha preguntado a Koldo García si le hacía tareas de índole personal, como la búsqueda de un chalé, la recogida de los niños, la compra de regalos para amigos o parejas, hacer pagos por cuenta suya, como hoteles, etc. La respuesta de Koldo ha sido que Ábalos “trabajaba mucho” y él “tenía que quitarle el máximo de trabajo”. “Las cosas mundanas intentaba quitárselas de enmedio para que se preocupara por lo que se tenía que preocupar”, ha insistido.
Koldo cuenta cómo conoció a Ábalos y recuerda las primarias de Sánchez
Con una carpeta y muchos papeles, Koldo García ha empezado a contestar a las preguntas de la Fiscalía. El fiscal Alejandro Luzón ha querido comenzar el interrogatorio con la relación del exasesor y el exministro José Luis Ábalos. Koldo ha explicado que se conocieron en un mítin y ha aprovechado para mencionar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su etapa en las primarias del PSOE. Según ha relatado, primero entró a trabajar para Ferraz, donde realizaba funciones de “conductor” y se dedicaba a “agilizar” las cosas del partido. Luego, ha indicado, pasó a Transportes. “No se preocupe, que le voy a contestar a todo”, ha avisado al fiscal a los pocos minutos de empezar a su declaración.
Koldo García declara ante el Supremo, este jueves.
Empieza la sesión: es el turno de Koldo García
Koldo García, el exasesor del exministro José Luis Ábalos en Transportes, es el encargado de inaugurar la sesión de este jueves. Tras pasar todas las jornadas sentado detrás de su letrada, que ha protagonizado varios choques con el tribunal, hoy se estrena en el banquillo de los acusados. Se sienta en la silla central a sabiendas de que la Fiscalía pide para él una pena de 19 años y medio de prisión. Lleva ya cinco meses durmiendo en la cárcel de Soto del Real (Madrid), desde donde lo trasladan cada mañana al Tribunal Supremo en furgón policial. El ministerio público le sitúa en una organización criminal y le atribuye delitos de cohecho, aprovechamiento de información privilegiada, tráfico de influencias y malversación. Además, de la pena de prisión, la Fiscalía reclama que pague una multa de 3,8 millones de euros.
García comparece después de que ayer miércoles declarara (durante casi ocho horas) el primero de los acusados: el empresario Víctor de Aldama. El presunto conseguidor de la trama no dudó en señalarle. Elevó a Koldo de mero asesor ministerial a hombre de Pedro Sánchez; e incluso llegó a decir que su destino natural habría sido La Moncloa, pero acabó en Transportes junto a Ábalos. Además, Aldama aseguró que había pagado comisiones mensuales de 10.000 euros al exasesor, así como una moto y hasta el tratamiento de inseminación de la que entonces era su pareja.
A las comisiones que señala Aldama se suman los informes de la Guardia Civil que le atribuyen gestiones para amañar contratos de mascarillas durante la pandemia y para enchufar a mujeres vinculadas a Ábalos en empresas públicas dependientes de Transportes. Koldo podrá elegir si contestar a todas las partes o solo a su abogada, lo que considere mejor para su estrategia de defensa.
El comisionista ha sostenido que, si había una organización criminal, el número uno era Pedro Sánchez y después estaban Abalos, Koldo y él mismo
En el Gobierno y el PSOE se siguió con profunda indignación una jornada decisiva en el juicio del caso de las mascarillas en el Tribunal Supremo. Durante cuatro horas, el principal corruptor confeso del caso, Víctor de Aldama, no se limitó a señalar a los dos principales imputados, José Luis Ábalos y Koldo García, sino que trató de implicar en todo momento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y apuntar a una financiación ilegal del PSOE.
Buenos días. Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, declara este jueves en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra ambos y contra el empresario Víctor de Aldama tras la extensa declaración de este último, que acaparó toda la jornada del miércoles. Si bien estaba previsto que los tres acusados ofrecieran sus respectivas versiones en la misma sesión, Aldama ocupó la jornada completa, con casi ocho horas.