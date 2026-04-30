Juicio por la trama de las mascarillas, en directo | Koldo García asegura que Jésica Rodríguez chantajeaba a Ábalos con publicar “cosas personales”

El juicio continúa este jueves en el Supremo con las declaraciones del exministro de Transportes y su exasesor

El juicio por la trama de las mascarillas continúa este jueves en el Supremo con las declaraciones de Koldo García, primero, y José Luis Ábalos que previsiblemente se defenderán de las acusaciones que el comisionista Víctor de Aldama vertió sobre ellos en la víspera. García ha asegurado que Jésica Rodríguez, expareja de Ábalos, chantajeaba a este con publicar “cosas personales”. “Esta señorita presionó bastante con que había que solucionarle problemas porque, si no la opinión pública tendría conocimiento de ciertas cosas personales, no ilegales”, ha explicado. Este miércoles, durante su comparecencia, Aldama trató de implicar en todo momento al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y apuntar a una financiación ilegal del PSOE. Los socialistas pedirán amparo al Supremo por las “injurias” vertidas. Aldama aseguró que el exasesor del entonces ministro despachaba con Sánchez, que incluso le llamaba por su nombre de pila y se telefoneaban con frecuencia. La abogada de García cuestionó este testimonio y recordó, ante la incomodidad de Aldama, que en ninguno de los 27 teléfonos intervenidos al exasesor se encontraron llamadas al presidente.

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