El PSOE se reactiva contra los pactos “de la infamia” de PP y Vox en Extremadura y Aragón

La comunidad que hace medio año se convirtió en sinónimo de derrota para el PSOE encarna ahora la reacción de los socialistas a la segunda reedición de los pactos del PP con Vox. El Congreso Extraordinario de los socialistas de Extremadura, en el que se ha formalizado la elección de Álvaro Sánchez Cotrina como nuevo secretario general, se ha convertido en la primera línea de defensa del partido contra la asunción de María Guardiola, y Jorge Azcón en Aragón, de banderas de la ultraderecha como la “prioridad nacional”. La discriminación de los inmigrantes respecto a los españoles en el acceso a servicios públicos y subvenciones, que el PP rebaja asegurando que se premiará el arraigo de un ciudadano a un territorio sin importar la nacionalidad, ha enardecido al PSOE en un acto de reivindicación y resistencia colectiva.

“En los países democráticos como el nuestro, con las leyes de extranjería y la Constitución en la mano, no cabe discriminar a los ciudadanos extranjeros en el acceso a los derechos universales. No es compatible con la legalidad y además lanza un mensaje anticonvivencia”, ha denunciado José Luis Rodríguez Zapatero. En la misma línea se ha pronunciado en un vídeo Pedro Sánchez, que no ha asistido por su participación en la cumbre de líderes de la UE en Chipre: “No es un acuerdo más, es un salto hacia atrás y vendrán más atropellos e involución. Y es un ataque directo a la esencia y a la memoria de Extremadura, porque miles de extremeños tuvieron que salir fuera para buscar las oportunidades que no tenían en su tierra”. “Por eso es una auténtica infamia que sea precisamente en Extremadura donde el PP y ensayan Vox esa indecencia, esa violación del derecho constitucional a la no discriminación”, ha advertido el presidente del Gobierno. La Conferencia Episcopal, que apoya la regularización de más de medio millón de extranjeros en situación irregular, también se ha plantado frente a PP y Vox. Una posición en la que la Iglesia española está alineada con el Papa León XIV.

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, este sábado en Mérida. Jero Morales (EFE)

La celebración del congreso de los socialistas extremeños, un día después de que Guardiola jurase el cargo de presidenta en el anfiteatro de Mérida, estaba pensado en origen para abrir una nueva etapa en la federación tras el desastre con Miguel Ángel Gallardo en las elecciones de diciembre. Ese objetivo se ha cumplido entre continuos llamamientos a la unidad y a la integración. El éxito de Sánchez Cotrina en las terceras primarias que ha vivido la federación en los últimos tres años, se ha debido precisamente a su mensaje de renovación y a la incorporación a su candidatura de otros aspirantes, superando los recelos provinciales y entre corrientes. Una prueba clara ha sido que el primer líder territorial del PSOE extremeño de Cáceres ha contado con la pacense Soraya Vega, su adversaria en el proceso interno, a la que se impuso con un respaldo del 59,34% frente al 40,66% en la nueva dirección regional.

Pero los socialistas no solo han cerrado heridas en su cónclave en el Instituto Ferial de Mérida, la capital autonómica y principal ciudad que gobiernan de Extremadura. El ánimo, que no tenía nada que ver con el ambiente depresivo cuando Guardiola convocó el adelanto electoral, con el PSOE inmerso en una sucesión de escándalos de corrupción y de acoso, se ha venido más arriba en un ejercicio colectivo tras las concesiones del PP a Vox. Guardiola y Azcón han aceptado por ejemplo la creación de una cartera de Desregulación como el ministerio del mismo nombre creado por Javier Milei en Argentina.

La Secretaria general del PSOE-Aragón, Pilar Alegría, este sábado en Mérida. Jero Morales (EFE)

Pero ha sido la distinción entre “ciudadanos de primera y segunda clase”, como ha criticado Sánchez, la que ha cimentado el discurso del PSOE. “Es bastante elemental saber que hay ciudadanos españoles, ciudadanos comunitarios y ciudadanos extranjeros, pero todos son ciudadanos. Con unos derechos y un estatus. Es así de fácil de entender”, ha insistido Zapatero ante un millar de cuadros socialistas e invitados en el Instituto Ferial de Mérida. “Aquí el que manda es Vox y el que obedece es el PP, que está normalizando el discurso contra la convivencia”, ha incidido Pilar Alegría. “Tras tantos meses de parálisis, ¿para esto sirven los pactos de la infamia que han firmado PP y Vox?“, ha añadido la secretaria general de Aragón, donde Azcón detalló su acuerdo de coalición de gobierno con la ultraderecha el miércoles, ha abundado en la idea de que frente a un modelo “de recortes y retrocesos” su partido tiene que estar enfrente, “defendiendo la justicia social y la igualdad de oportunidades. ”Que como explicaba nuestro querido Guillermo [Fernández Vara, expresidente regional, fallecido en octubre], no dependas de tu cuenta corriente sino de talento”, ha apostillado.

La exministra ha remarcado la condición de extremeños y aragoneses, y por extensión toda España, de “hijos y nietos de la emigración”. “Merece la pena estar hoy aquí. Por mucho que se empeñen PP y Vox, por mucho que se empeñen Guardiola y Azcón, no vamos a ser madre de la xenofobia”, ha aseverado. “Extremadura se ha convertido en un laboratorio de la peor derecha. El pacto de Guardiola es de retroceso, un manual para desmantelar lo que hemos construido con tanto esfuerzo. Es el pacto de la exclusión, que divide a la ciudadanía por categorías, excluyente. En Euskadi sabemos lo que es que algunos quieran hacerte ciudadanos de segunda y como socialistas no lo podemos permitir”, le ha precedido Eneko Andueza, secretario general de los socialistas vascos.

José Luis Rodríguez Zapatero (i) junto al recién elegido secretario general del PSOE de Extremadura, Álvaro Sánchez Cotrina, este sábado en Mérida. Jero Morales (EFE)

Otros barones del PSOE han perseverado en la historia de España como país de emigrantes y de acogida. “Muchos asturianos tuvieron que salir de Asturias para no morir de hambre. Acabamos de ver ese pacto de la infamia de PP y Vox que es el prólogo de los pactos que quieren firmar por todas partes”, ha transmitido el presidente del Principado, Adrián Barbón, en un mensaje grabado desde Ciudad de México. “En los momentos en que vivimos en el mundo, con un clima belicoso, con una política de polarización, con un lenguaje muy irrespetuoso, ahora más que nunca hace falta una posición de defensa de la igualdad y la libertad y el PSOE de Extremadura siempre ha estado a la vanguardia”, ha apuntado el president catalán Salvador Illa en el mismo formato. “Se abre un tiempo nuevo y estoy segura de que vais a devolver la esperanza a los extremeños con un partido que combata con más fuerza que nunca las políticas destructivas de PP y Vox”, ha pronosticado la presidenta navarra, María Chivite. “Estamos de vuelta y no es una frase hecha, es una declaración de intenciones”, ha subrayado Sánchez.