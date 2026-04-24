Sánchez, sobre la “prioridad nacional” de los acuerdos del PP y Vox: “Hablan de ciudadanos de primera y segunda clase”

El presidente del Gobierno advierte de que los pactos Extremadura y Aragón “abren la puerta” a una discriminación y asegura que el Ejecutivo actuará con contundencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha advertido de que el principio de “prioridad nacional” impuesto por Vox en los pactos con el PP para gobernar en Extremadura y Aragón creará ciudadanos de “primera y segunda clase”. En declaraciones desde Nicosia, ha asegurado que su Ejecutivo estará atento y actuará “con la fuerza de la ley” y con “contundencia” si constata que este “proyecto de involución” contraviene los principios de igualdad, ya que, ha alertado, estos acuerdos “abren la puerta” a futuras discriminaciones peligrosas.

“Cuando hablan de prioridad nacional, están hablando de crear ciudadanos de primera y de segunda clase”, ha denunciado Sánchez desde Nicosia, donde participa en la cumbre informal de líderes europeos organizada por Chipre. Y ha advertido de que, si bien el objetivo ahora son los inmigrantes, este acuerdo puede llevar a futuras discriminaciones de otros colectivos tradicionalmente en la mira de la extrema derecha.

“Se empieza por esta discriminación, pero en los acuerdos, tanto en Extremadura como en Aragón, se hace un señalamiento a asociaciones que cubren políticas sociales a las cuales no llega el Estado”, ha recordado. Y ello implica, ha subrayado, tanto a asociaciones religiosas como feministas o que trabajan por la diversidad.

“Estamos hablando de abrir la puerta a una discriminación que hoy afecta a ciudadanos migrantes, pero que pasado mañana sin duda alguna va a afectar a otros muchos colectivos que siempre han sido señalados por parte de la ultraderecha”, ha insistido Sánchez, quien ha cuestionado que, tras tantos meses de negociaciones entre PP y Vox para formar gobierno, “lo único que pueden ofrecer a España, a Extremadura o Aragón es este proyecto de involución y de reacción”. Y eso, ha apuntalado, es un “auténtico desastre” para los intereses tanto regionales como nacionales.

“España avanza cuando mira hacia adelante, no hacia atrás, cuando reconoce derechos, no cuando los recorta, cuando ve la diversidad y en la igualdad elementos de desarrollo económico y de prosperidad y de cohesión, y no cuando ve en ellos un riesgo que evidentemente no está”, ha sostenido. Por ello, ha asegurado, el Gobierno “actuará con la fuerza de la ley y por supuesto, con total contundencia” cuando vea alguna normativa que “contravenga” esos principios que garantizan la “igualdad fundamental” entre los ciudadanos que viven en el país.