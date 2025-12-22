Miguel Ángel Gallardo dimitirá esta tarde como secretario general del PSOE de Extremadura tras firmar el peor resultado del partido en una región donde los socialistas han gobernado 36 de los últimos 42 años. El candidato en las elecciones autonómicas ya ha tomado la decisión, según varios dirigentes del PSOE autonómico confirman a EL PAÍS, y se la comunicará esta tarde a la ejecutiva regional, a la que anoche emplazó a una reunión de urgencia a las 17.00 para analizar el desastre electoral. La convocatoria vino tras una petición desde Ferraz para que dejara el cargo, según fuentes del PSOE de Extremadura.

A Gallardo le sucederá una gestora acordada con Ferraz y que será la encargada de dirigir la transición de una de las principales federaciones del partido hasta la elección del relevo de Gallardo en un proceso de primarias a no ser quien se postule tenga un liderazgo incontestable y no haya más de una lista. El PSOE extremeño también celebrará un congreso extraordinario para armar un nuevo proyecto de gobierno en la oposición tras la victoria de María Guardiola (PP) y el auge de la ultraderecha.

Montse Mínguez, portavoz del PSOE, ha pedido esperar a la reunión de esta tarde para evitar pronunciarse acerca de si Gallardo debía dimitir. “Desde el PSOE queremos hacer una proclama del buen trabajo que ha hecho en esta campaña. Se lo ha currado, se lo ha trabajado y ha dado la cara. No se ha escondido para nada, ha participado en todos los debates”, ha afirmado en una comparecencia. “El juego sucio ha vuelto a jugar y a tener un protagonismo como nos tiene acostumbrado el PP. Vamos a esperar, todo nuestro respeto a lo que se decida”, ha añadido.

Una de las incógnitas es si Gallardo recogerá el acta de diputado en la Asamblea de Extremadura. Responsables del partido en Cáceres y Badajoz son reacios a que lo haga, aunque donde son más beligerantes es en la dirección de la provincia de Cáceres, donde Gallardo no fue el más votado en los dos procesos de primarias (marzo de 2024 y enero de 2025) en los que fue elegido secretario general de la federación.

Los primeros movimientos en el PSOE de Extremadura ya se están produciendo para forzar la renuncia de Miguel Ángel Gallardo, el secretario general de los socialistas extremeños y candidato en estas elecciones. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha exigido este lunes la dimisión inmediata de Gallardo tras cosechar el peor resultado de los socialistas en la región: perdió 10 escaños respecto a las anteriores autonómicas con Guillermo Fernández Vara en 2023 —de 28 a 18—, más de 100.000 votos —de 242.659 a 136.017— y 15 puntos de apoyo —del 39,9% al 25,7%—.

Gallardo reconoció anoche que el resultado del PSOE había sido “muy malo”, pero no dimitió en ese momento y optó por convocar este lunes a su ejecutiva regional para analizar los datos “en frío”. “Lo que menos me preocupa es mi futuro político, y que el PSOE tome la mejor decisión. He convocado a la ejecutiva regional, pero por encima de Gallardo está el PSOE”, afirmó a la pregunta de si iba a renunciar. En cambio, fue tajante para referirse al resultado del PP como un “fracaso estrepitoso” por no haber logrado la mayoría absoluta y haber “engordado” a Vox.

A la pregunta específica de si Gallardo era el mejor candidato, debido a su procesamiento por haber enchufado supuestamente al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz, Gallardo insistió en esperar a la reunión de esta tarde para “debatir de forma más templada” unos resultados que “probablemente no sean consecuencia de un elemento sino de muchos”. De ese modo ha deslizado parte de la responsabilidad a los casos de corrupción y de acoso del PSOE a nivel nacional. “Por tanto, analizar hoy los resultados sería frívolo por mi parte”, ha reiterado Gallardo, que habló con Pedro Sánchez tras el varapalo. Según Gallardo, la conversación que mantuvieron fue la “lógica de personas que tienen una amistad, responsabilidades” y “lógicamente [fue] para darme ánimos”. Sánchez siguió el escrutinio en La Moncloa y no en Ferraz.

Todos los resultados de las Elecciones en Extremadura