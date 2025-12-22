Morales, presidente de la Diputación de Cáceres: “El PSOE extremeño necesita que Gallardo dimita cuanto antes”

Los primeros movimientos en el PSOE de Extremadura ya se están produciendo para forzar la renuncia de Miguel Ángel Gallardo, el secretario general de los socialistas extremeños y candidato en estas elecciones. El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, ha exigido este lunes la dimisión inmediata de Gallardo tras cosechar el peor resultado de los socialistas en la región: perdió 10 escaños respecto a las anteriores autonómicas con Guillermo Fernández Vara en 2023 —de 28 a 18—, más de 100.000 votos —de 242.659 a 136.017— y 15 puntos de apoyo —del 39,9% al 25,7%—.

“No se puede poner ningún paño caliente bajo ningún concepto, aquí hay una responsabilidad directa del secretario regional, del candidato a la presidencia de la Junta y de todos aquellos que lo han aupado y lo han defendido. Y, por tanto, el partido en Extremadura necesita en primer lugar que dimita cuanto antes Miguel Ángel Gallardo, que se nombre una gestora y que haya una catarsis en el partido. Nadie que ha sido parte del problema puede ser parte de la solución”, cuenta en conversación con EL PAÍS.

Gallardo, líder territorial desde marzo de 2024, fue el candidato pese a estar procesado por haber enchufado presuntamente al hermano del presidente del Gobierno en la Diputación de Badajoz. Anoche no descartó su dimisión y ha convocado a la ejecutiva regional de urgencia esta tarde a las 17.00. “La única forma de volver a tener la confianza de los extremeños es primero reconocer que los extremeños no han querido y han rechazado rotundamente la candidatura de Miguel Ángel Gallardo por motivos diversos y entre ellos, evidentemente, su forma de actuar los últimos meses y su proceso judicial. Es evidente que ha sido un desastre, ¿o no?”, reitera Morales.

Los más funestos entre los socialistas de Extremadura venían advirtiendo los últimos días que el partido podría quedarse por debajo de los 20 escaños. Fernández Vara ganó las elecciones de 2023 con 28 escaños, los mismos que el PP, pero con más votos. Fue una victoria pírrica, que no le permitió gobernar por la suma de PP y Vox.

Pese al triunfo, fue el peor resultado de la historia de la federación socialista, cuyo suelo anterior eran los 30 diputados de 2011 —el pacto de PP e IU propició la legislatura de José Antonio Monago— y 2015. El porcentaje de voto del PSOE en las últimas extremeñas fue del 39,9%, su registro más bajo. Ahora se ha desplomado al 25,8%. “Nos hemos suicidado. ¿A quién se le ocurre poner a un candidato procesado? Esto es lo que te lo decía todo el mundo. Hemos pecado de soberbios”, avanzaba en el mitin de cierre de campaña un integrante de la lista socialista.

