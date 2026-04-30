Venezuela propone como nuevo embajador en España a Timoteo Zambrano, un opositor cercano al chavismo

Venezuela cambiará su representación diplomática en España. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha decidido sustituir a Gladys Gutiérrez —exmagistrada del Tribunal Supremo y amiga personal de Hugo Chávez— por Timoteo Zambrano, en una designación inédita desde la llegada del chavismo al poder: por primera vez en más de dos décadas, la Embajada venezolana en Madrid recaerá en una figura sin trayectoria en el chavismo. La propuesta del nombramiento, confirmada por fuentes oficiales españolas y venezolanas, necesita aún el plácet del Consejo de Ministros de España, previsto para el martes que viene.

En los mismos términos, está pendiente el nombramiento de Enrique Ochoa Antich como embajador en Alemania. Ochoa Antich es parte de esa operación moderada, la única que toleraba el régimen chavista hasta el pasado 3 de enero. Desde la llegada de Hugo Chávez al poder, Ochoa Antich ha presentado querellas contra Chávez y Maduro ante el Supremo por incumplimiento constitucional y peculado, al tiempo que ha moderado la confrontación, sosteniendo que en Venezuela se va a regresar a la democracia con los chavistas incluidos.

La elección de Zambrano y Ortega Antich retrata la renovada intención de Rodríguez —condicionada por Washington— de flexibilizar el régimen liderado por Nicolás Maduro tras su captura el pasado 3 de enero. Entre las iniciativas en marcha está la de incluir a figuras ajenas al oficialismo en distintas esferas de poder. Personas que faciliten el diálogo desde posiciones no identificadas con el chavismo, pero no necesariamente críticas.

Ha sido el caso del nombramiento como vicecanciller de Oliver Blanco, que ha militado en partidos tradicionales de la oposición venezolana. Para el Gobierno de Delcy Rodríguez, la elección de Zambrano iría más allá porque es formalmente un diputado opositor, aunque su voto en la Asamblea Nacional ha acompañado de manera recurrente la agenda legislativa del oficialismo.

Pocos nombres condensan tantas etapas, alianzas y rupturas de la política venezolana de las últimas tres décadas como el de Timoteo Zambrano.

Caraqueño nacido en 1955, politólogo egresado de la Universidad Central de Venezuela y antiguo vicepresidente de la Internacional Socialista, Zambrano se formó en la escuela de militancia de Acción Democrática (AD), el partido fundador del sistema democrático-representativo que rigió en Venezuela entre 1958 y 1998. De allí salieron sus primeras credenciales, sus primeros cargos y, sobre todo, una manera de entender la política como conversación permanente entre adversarios.

Cuando Hugo Chávez llegó al poder en 1999, Zambrano acababa de ser electo senador. Tres años después, en 2002, se sentó en la Mesa de Negociación y Acuerdos auspiciada por la OEA, la primera instancia internacional de diálogo entre el chavismo y la oposición. Aquel fue el primero de muchos intentos hemisféricos por descomprimir un país que, desde la llegada del chavismo, había convertido el conflicto político en clima permanente.

En esos años convulsos, Zambrano fue uno de los voceros más visibles de la Coordinadora Democrática, la primera alianza unitaria contra el chavismo, que existió entre 2002 y 2004 y se desmoronó tras la derrota opositora en el Referéndum Revocatorio que ratificó a Chávez en el poder.

Hacia 2005, Zambrano se separó de AD y poco después se sumó a Un Nuevo Tiempo, el partido socialdemócrata fundado por Manuel Rosales en 2006, donde recaló una parte de la militancia de AD de los años noventa. Diputado al Parlamento Latinoamericano tras las legislativas de 2010, Zambrano fue también uno de los fundadores y portavoces de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), el segundo gran ensayo unitario del antichavismo.

Con una larga actividad legislativa y una agenda internacional bien tejida —que incluye su cercanía con el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero—, Zambrano se convirtió en uno de los nombres más recurrentes a la hora de armar equipos negociadores con el chavismo en momentos de extrema tensión.

La llegada de Nicolás Maduro tras la muerte de Chávez, el agravamiento brutal de la crisis económica y social, y la resonante victoria opositora en las parlamentarias de 2015 desencadenaron una serie de reacomodos internos que terminarían empujando a Zambrano y a otros moderados fuera de la MUD, bloque que acabaría disolviéndose en 2018.

Mientras la situación social se deterioraba, los partidos opositores —ya mayoría parlamentaria— endurecieron el tono, abrieron investigaciones por corrupción y diseñaron una estrategia legislativa para desplazar a Maduro por la vía constitucional. En 2017, el Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el chavismo, dejó sin atribuciones a la Asamblea Nacional bajo el argumento de un supuesto “desacato constitucional”. La decisión encendió meses de protestas multitudinarias y la consiguiente represión. Un año después, la MUD denunció el fraude en las presidenciales de mayo de 2018, que dieron la reelección a Maduro.

Zambrano se opuso a aquella escalada y defendió el diálogo con el chavismo como única salida viable al caos político. Desde entonces, su relación con el resto de la oposición se fracturó profundamente y sus posiciones públicas se convirtieron, casi siempre, en materia de polémica.

Ese mismo año, en 2018, el futuro embajador fundó Cambiemos, Movimiento Ciudadano, una organización política integrada a la Alianza Democrática: una coalición de organizaciones moderadas, dispuestas a pactar con el chavismo en los términos que este plantea, con cierta presencia parlamentaria y electoral. Desde Cambiemos, Zambrano ha cuestionado el “abstencionismo” dominante en buena parte de la oposición y ha denunciado los efectos de las sanciones internacionales sobre la economía venezolana.

A la hora de la captura de Maduro y del cambio de manos del poder en Caracas, Zambrano ocupaba un lugar discreto pero estratégico en el nuevo tablero: miembro de la Comisión Permanente de Política Exterior, Soberanía e Integración de la Asamblea Nacional, con una relación fluida con la dirigencia chavista superviviente y un capital de interlocución que se mantiene intacto en Madrid. Es precisamente ese capital —el de un opositor que el chavismo nunca llegó a sentir del todo como adversario, y al que Washington no rechaza— el que Delcy Rodríguez moviliza ahora al enviarlo como embajador de Venezuela ante el Reino de España.