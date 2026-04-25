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Getafe - Barcelona en directo | Roony sustituye al lesionado Lamine

Los de Flick buscan una victoria para dejar al Madrid 11 puntos por debajo y los de Bordalás quieren asentarse en la zona de puestos europeos

Los jugadores del Barcelona antes de su partido liguero contra el Getafe.Mariscal (EFE)
J. M. Benítez
J. M. Benítez
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El Getafe y el Barcelona se miden este sábado a partir de las 16.15 en el Coliseum en la jornada 32 de la Liga. Los de Flick, que no contarán con Lamine Yamal para lo que resta de temporada por su lesión en el bíceps femoral en la victoria del equipo ante el Celta, buscan una victoria para dejar al Madrid 11 puntos por debajo en la tabla y dejar sentenciada la Liga. El conjunto de Bordalás quiere seguir con su buena dinámica en la competición y asentarse en los puestos europeos.

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Así llegan ambos conjuntos al encuentro

racha de partidos
  • G
  • P
  • G
  • P
  • G
  • G
  • G
Goles a favor
por partido0.8828
por partido2.6685
Goles en contra
por partido132
por partido0.9430
Faltas cometidas
por partido13.81442
por partido11.59371
Tarjetas rojas
por partido0.227
por partido0.062
Tarjetas amarillas
por partido2.8190
por partido1.548
Remates
por partido6.56210
por partido14.22455
Remates recibidos
por partido11.22359
por partido9.06290
J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale también el once de Bordalás!

Entran el once Davinchi en la derecha, Boselli en el centro de la zaga y Birma por Luis Vázquez en ataque.

XI: Soria, Davinchi, Djené, Duarte, Boselli, Juan Iglesias, Mario Martín, Arambarri, Luis Milla, Birma y Satriano.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Sale el once de Flick!

El técnico alemán apuesta por Roony para suplir a Lamine y por Lewandowski en la punta de ataque.

XI: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Roony, Olmo, Fermín y Lewandowski.

J. M. Benítez
J. M. Benítez

¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Getafe - Barcelona!

Los de Flick, que no contarán con Lamine Yamal para lo que resta de temporada por su lesión en el bíceps femoral en la victoria del equipo ante el Celta, buscan una victoria para dejar al Madrid 11 puntos por debajo en la tabla y dejar sentenciada la Liga. El conjunto de Bordalás quiere seguir con su buena dinámica en la competición y asentarse en los puestos europeos.

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