Getafe - Barcelona en directo | Roony sustituye al lesionado Lamine

Los jugadores del Barcelona antes de su partido liguero contra el Getafe.

Los de Flick buscan una victoria para dejar al Madrid 11 puntos por debajo y los de Bordalás quieren asentarse en la zona de puestos europeos

El Getafe y el Barcelona se miden este sábado a partir de las 16.15 en el Coliseum en la jornada 32 de la Liga. Los de Flick, que no contarán con Lamine Yamal para lo que resta de temporada por su lesión en el bíceps femoral en la victoria del equipo ante el Celta, buscan una victoria para dejar al Madrid 11 puntos por debajo en la tabla y dejar sentenciada la Liga. El conjunto de Bordalás quiere seguir con su buena dinámica en la competición y asentarse en los puestos europeos.