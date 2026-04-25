Getafe - Barcelona en directo | Roony sustituye al lesionado Lamine
Los de Flick buscan una victoria para dejar al Madrid 11 puntos por debajo y los de Bordalás quieren asentarse en la zona de puestos europeos
El Getafe y el Barcelona se miden este sábado a partir de las 16.15 en el Coliseum en la jornada 32 de la Liga. Los de Flick, que no contarán con Lamine Yamal para lo que resta de temporada por su lesión en el bíceps femoral en la victoria del equipo ante el Celta, buscan una victoria para dejar al Madrid 11 puntos por debajo en la tabla y dejar sentenciada la Liga. El conjunto de Bordalás quiere seguir con su buena dinámica en la competición y asentarse en los puestos europeos.
Así llegan ambos conjuntos al encuentro
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¡Sale también el once de Bordalás!
Entran el once Davinchi en la derecha, Boselli en el centro de la zaga y Birma por Luis Vázquez en ataque.
XI: Soria, Davinchi, Djené, Duarte, Boselli, Juan Iglesias, Mario Martín, Arambarri, Luis Milla, Birma y Satriano.
¡Sale el once de Flick!
El técnico alemán apuesta por Roony para suplir a Lamine y por Lewandowski en la punta de ataque.
XI: Joan García, Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, Cancelo, Gavi, Pedri, Roony, Olmo, Fermín y Lewandowski.
¡Buenas tardes y bienvenidos al directo del Getafe - Barcelona!
Los de Flick, que no contarán con Lamine Yamal para lo que resta de temporada por su lesión en el bíceps femoral en la victoria del equipo ante el Celta, buscan una victoria para dejar al Madrid 11 puntos por debajo en la tabla y dejar sentenciada la Liga. El conjunto de Bordalás quiere seguir con su buena dinámica en la competición y asentarse en los puestos europeos.