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Madrid
SUCESOS

Dos heridos y ocho detenidos tras una pelea con arma blanca en el metro de Madrid

La trifulca ha comenzado en un vagón y ha continuado en el andén de la parada Gregorio Marañón. Dos hombres han sido trasladados al hospital, uno por un corte en la mano y el otro por varias heridas en la espalda

Un grupo de personas consultando sus teléfonos móviles en la estación de metro de Gregorio Marañón.DAVID EXPOSITO
El País
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Madrid -
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Dos hombres han resultado heridos este sábado en una pelea por arma blanca en el metro de Madrid, que ha terminado con ocho personas detenidas, según confirma un portavoz de la Jefatura Superior de Policía. Los dos varones han sido trasladados al hospital, uno al Ramón y Cajal con un corte en la mano y el otro con varias heridas en la espalda al Clínico San Carlos, donde permanece con pronóstico reservado, detallan en Emergencias.

La trifulca ha comenzado en el interior de uno de los vagones y ha continuado en el andén de la parada de metro Gregorio Marañón, según ha avanzado Telemadrid y confirma la policía. Sobre las 6.30, Samur-Protección Civil y Policía Nacional han recibido el aviso de que varias personas estaban peleándose en la estación y dos habían resultado heridas.

Hasta el lugar se han desplazado dos ambulancias y los efectivos del Samur han atendido a dos hombres ―todavía no hay datos sobre su edad y la de los ocho detenidos― por cortes. Uno de ellos presentaba un corte por arma blanca en la mano. El otro tenía varias heridas en la espalda. Aunque no parecían penetrantes, ha sido trasladado como paciente potencialmente grave al hospital Clínico San Carlos, donde permanece todavía con pronóstico reservado, informa un portavoz de Samur.

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