La Administración Trump comienza a devolver 166.000 millones de dólares por aranceles cobrados indebidamente

Una sentencia del Supremo declaró ilegales los gravámenes a la importación aprobados por el presidente de Estados Unidos el ‘Día de la Liberación’

El Gobierno de Estados Unidos, que preside Donald Trump, ha comenzado este lunes la devolución de cerca de 166.000 millones de dólares de aranceles cobrados indebidamente tras la decisión del Tribunal Supremo del pasado febrero que los declaró ilegales.

Las empresas han empezado este lunes a solicitar los millonarios reembolsos a través de la plataforma online que ha puesto a disposición la Administración estadounidense: el Sistema de Administración y Procesamiento Consolidado de Entradas (CAPE, por sus siglas en inglés).

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) informó que las empresas cuyas solicitudes sean validadas podrán recibir el reembolso de los aranceles, más los intereses, en un plazo aproximado de entre 60 y 90 días.

Los reclamantes no son solo pequeñas empresas que tuvieron que pagar más por los productos que importaron para venderlos en Estados Unidos; son también gigantes como Walmart, la mayor empresa de distribución física del mundo, o Target, otro gigante de los supermercados en el país.

Según un informe de Citi publicado hace una semana, los analistas esperan que Walmart consiga reembolsos por unos 10.200 millones de dólares; Target recupere unos 2.200 millones y la firma de ropa deportiva Nike podrá lograr unos 1.000 millones de dólares. El informe también calculó reembolsos para el grupo Kohl´s por 550 millones y otros 500 millones para Gap. La cadena de grandes almacenes Macy´s podría obtener unos 400 millones con las devoluciones de aranceles.

La decisión de la Corte Suprema sobre los gravámenes a la importación, mal llamados recíprocos, aprobados por Trump el Día de la Liberación, el 2 de febrero de 2025, supone un tremendo golpe para las arcas públicas del país, que arrastran un déficit público de entorno al 7% del PIB.

Los aranceles no son más que impuestos a las importaciones, que recayeron sobre todo en las empresas y consumidores estadounidenses. Trump estableció nuevos gravámenes de entre el 10% y el 50% de las importaciones en función del país de procedencia. Muchas compañías se vieron obligadas a subir los precios para no incurrir en pérdidas; otras pudieron absorberlos a través de su margen de beneficio.

La devolución de los aranceles a más de 300.000 empresas importadoras está considerada como el mayor programa de reembolsos de la historia. Los expertos jurídicos creen que las devoluciones no afectarán a los consumidores, pese a que varios grupos de ellos han acudido a los tribunales para reclamar el reembolso porque consideran que los soportaron a través de un aumento de precio. Es el caso de varios clientes del gigante de la distribución Costco, que hace un mes demandaron al grupo ante un tribunal federal de Illinois. Otros consumidores también han demandado al grupo de mensajería FedEx o al fabricante de Ray-Ban, EssilorLuxottica, entre otros.

La Administración Trump no tiene que devolver todos los gravámenes recaudados. La decisión de la Corte Suprema se refiere a los aranceles recíprocos, aquellos aprobados en virtud de la Ley de Poderes de Emergencia (IEEPA), de 1977. Los magistrados consideraron que esta ley estaba destinada a otros propósitos y la Administración necesita el visto bueno del Congreso para aprobar una medida de esas características.

Los funcionarios de aduanas revelaron que hasta el 9 de abril unos 56.497 empresas importadoras habían presentado las solicitudes necesarias para recibir reembolsos electrónicos, por una cuantía total de 127.000 millones de dólares, lo que representa más de las tres cuartas partes del total reembolsable, según Reuters.

Las devoluciones se harán en varias fases. En primer lugar, podrán pedir el reembolso aquellos importadores que se dieron de alta en la plataforma electrónica de la Agencia de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). La Administración tiene previsto procesar los reembolsos por fases, priorizando los pagos más recientes, explica la agencia AP.

Rick Woldenberg, consejero delegado del fabricante de juguetes educativos Learning Resources, la empresa que llevó los aranceles de Trump al Supremo y ganó la batalla, ha solicitado el reembolso. Explica que algunos colegas se han quejado de que la página web del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza ha dado algunos problemas. “Creo que fue como si todo el mundo estuviera haciendo cola para conseguir entradas para Taylor Swift: todos pulsaron el botón a la vez”, dijo Woldenberg a Reuters. Learning Resources reclama unos 10 millones de dólares en reembolsos.