El Atlético gana al Athletic, pero pierde a Barrios

Después de un saco de derrotas, el Atlético se impuso al Athletic. Un 3-2 empañado por la lesión de Barrios. Ganaron los rojiblancos después de un mal primer tiempo que les obligó a remontar el gol de Paredes y le costó la desazón de esa cuarta lesión muscular de Barrios, que había liderado el empuje de su equipo en el inicio del segundo acto. De nuevo, cuando gobernaba el juego su musculatura se resintió. Esta vez, en la parte posterior de la pierna izquierda. Había iniciado las jugadas de los goles de Griezmann y Sorloth cuando sintió el pinchazo y tuvo que retirarse al vestuario. La cara de Simeone era un poema y la de Barrios quedó oculta por su camiseta.

ATM Atlético 3 Jan Oblak, Clément Lenglet, Marc Pubill, Marcos Llorente (Nahuel Molina, min. 62), Matteo Ruggeri, Koke (Obed Vargas, min. 71), Giuliano Simeone (Robin Le Normand, min. 71), Álex Baena, Pablo Barrios (Johnny Cardoso, min. 57), Alexander Sørloth y Antoine Griezmann (Nico González, min. 62) ATH Athletic 2 Unai Simón, Aitor Paredes, Andoni Gorosabel, Dani Vivian, Yuri Berchiche (Adama Boiro, min. 62), Iñaki Williams (Alex Berenguer, min. 69), Unai Gómez (Oihan Sancet, min. 62), Nico Williams (Robert Navarro, min. 69), Íñigo Ruíz de Galarreta (Mikel Vesga, min. 69), Alejandro Rego y Gorka Guruzeta Goles 0-1 min. 22: Aitor Paredes. 1-1 min. 48: Griezmann. 2-1 min. 53: Sörloth. 3-1 min. 92: Sörloth. 3-2 min. 96: Guruzeta

Con siete derrotas en los últimos ocho partidos y la herida de la Copa aún supurando penas, Diego Pablo Simeone dignificó el once respecto al que presentó en Elche, en el que no alineó de inicio delanteros puros. También jugar ante su parroquia y la necesidad de generar esa energía positiva que sirva de espoleta para recibir el miércoles al Arsenal en semifinales de la Champions abocaron a Simeone a disponer de Llorente, de vuelta al lateral, Pubill, Ruggeri, Giuliano, Koke, Barrios y Griezmann. Todos susceptibles de ser titulares ante el conjunto de Arteta. En el banquillo se quedó Julián Alvarez. La ausencia del mejor jugador del plantel rojiblanco fue la que más delató que el Cholo también tenía la cita de la Champions en la cabeza. Y sus futbolistas también, visto el arranque de encuentro que tuvieron y la insulsa e inoperante primera parte que firmaron. Un páramo. Fútbol de ritmo cansino, de malas entregas en las que se apreció que a Barrios le faltaban aún minutos para recobrar el tacto en el toque.

En medio de ese juego pastoso y desacertado, el Athletic vivió muy cómodo con la pelota y sin ella. Cuando la tenía, Ruiz de Galarreta enseñaba a ese futbolista al que solo las lesiones le han impedido una carrera por las alturas. Un manual para jugar limpio y saber encontrar a los hermanos Williams o a Guruzeta. Ya en el despertar del encuentro había convertido un rechace en la frontal del área en un buen pase a bote pronto a Paredes que obligó a Oblak a meter la mano para tapar el remate franco pero escorado del central del Athletic. Cuando el Atlético trataba de encontrar algún resquicio, los futbolistas de Valverde, bien plantados, no padecían. Por mucho que Koke se empeñara en acelerar las circulaciones, nadie le seguía el paso que quería marcar. Poco de Griezman, de Baena y casi nada de Giuliano, Ruggeri, Llorente y Sorloth. No sufrían ni Gorosabel ni Yuri y menos Paredes y Vivian. El esforzado Rego se multiplicaba como escudero de Galarreta para atascar a un Atlético que no encontraba juego ni por dentro ni por fuera.

Fue el Athletic el que encontró el gol primero. Fue en un saque de esquina. Lo enguantó Ruiz de Galarreta al centro de la frontal del área pequeña. Otra muestra de clase que Paredes, esta vez sí, incrustó con su giro de cuello en la portería de Oblak. Del autor del gol se encargaba Llorente, que perdió la marca. Mala pinta tenía el Atlético, que generó el primer remate entre los tres palos con un centro de Giuliano que cabeceó centrado Sorloth. El Atlético se fue al descanso con un doble mazazo. Por la desventaja en el marcador y por la imagen ofrecida ante una hinchada tan paciente como decepcionada por los primeros cuarenta y cinco minutos que le ofreció su equipo. Un resultado y, sobre todo, una imagen insostenible e indefendible ante su parroquia. Simeone debió tocar la fibra en el descanso porque emergió otro Atlético.

Fue Barrios el que lideró a un equipo más decidido y brioso. De dos arrancadas suyas nacieron los goles de la remontada. En ambas combinó con Baena. En la primera, la pared que trató de devolverle el almeriense la desvió Vivian y la rebañó Griezmann con la puntera. Al poco, la segunda embestida de Barrios la prolongó con un toque delicado Baena para que Sorloth cruzara su remate. El noruego certificó la victoria del Atlético cerrando un contragolpe al que le lanzó Molina. Guruzeta acortó distancias con un cabezazo sobre la bocina.