El Elche se oxigena y derrota a un Atlético de bolo veraniego

El Elche hizo valer su necesidad de ganar y la irritante expulsión de Almada a la media hora para derrotar a un Atlético descafeinado y rebajado por su entrenador. El gol de André da Silva, que rompió el empate a dos a falta de 15 minutos sacó a los de Eder Sarabia de los puestos de descenso. Lo que para el Elche era un encuentro trascendental en su lucha por la permanencia, para el Atlético tuvo aires de bolo veraniego desde la alineación que dispuso Simeone. Solo la vuelta de Oblak y la presencia de Le Normand conferían aires de titularidad. El experimento fue tal que el Cholo jugó sin delanteros. Entre los que se quedaron en casa (Julián Alvarez, Sorloth y Lookman) y los que se sentaron en el banquillo (Griezmann, Giuliano) no había un atacante de referencia. Baena y Almada formaron la extraña pareja de ataque. Otro síntoma más de que la Liga es ya algo secundario para el Atlético porque tiene la plaza de Champions del próximo curso prácticamente asegurada. Simeone ha priorizado la Copa ya perdida y ahora las semifinales europeas con el Arsenal. El torneo liguero desde hace un mes es ya un banco de pruebas para el preparador argentino. Una manera de pasar revista a los menos habituales y a los chicos de la cantera. Como ante el Sevilla, Boñar y Julio Díaz ocuparon los laterales.

ELC Elche 3 Matías Dituro, Léo Pétrot (Pedro Bigas, min. 81), Buba Sangaré (Victor Chust, min. 59), David Affengruber, Martim Neto (Lucas Cepeda, min. 66), Aleix Febas, Tete Morente (Josan, min. 66), Gonzalo Villar, Germán Valera, André Silva y Rafa Mir (Álvaro Rodríguez, min. 66) ATM Atlético 2 Jan Oblak, Clément Lenglet, Julio Díaz (Marc Pubill, min. 45), Javier Boñar, Robin Le Normand (Nahuel Molina, min. 45), Rodrigo Mendoza (Antoine Griezmann, min. 61), Johnny Cardoso, Nico González, Obed Vargas (Pablo Barrios, min. 61), Thiago Almada y Álex Baena (Giuliano Simeone, min. 61) Goles 0-1 min. 9: Nico Gonzalez. 1-1 min. 17: David Affengruber. 2-1 min. 32: André Silva. 2-2 min. 33: Nico Gonzalez. 3-2 min. 74: André Silva Arbitro Guillermo Cuadra Fernández

Tarjetas amarillas Clement Lenglet (min. 35), Julio Díaz (min. 37), Aleix Febas (min. 48), Buba Sangaré (min. 48) Tarjetas rojas Almada (min. 30)

Más necesitado, fue el Elche el que abrió fuego con una ocasión que Rafa Mir envió al limbo. Varela y Tete Morente se destaparon como las vías laterales con las que reventar el sistema defensivo del Atlético. Quiso ser dominador de la pelota y del partido el conjunto de Eder Sarabia, que se topó con su peor defecto. Con el balón hacia adelante es un equipo atractivo, pero cuando tiene que correr hacia atrás es muy tierno y hasta descuidado. Territorio ideal para un correcaminos como Nico González, orillado esta vez a la derecha. Desde allí cabalgó sin apenas oposición hasta el balcón del área, donde le esperaba Mendoza. Este reivindicó su clase con una dejada de tacón que el argentino acabó por empotrar contra la red de Dituro. Un buen gol al que el Elche se repuso rápido. Se comió la defensa del Atlético un globo tras un saque de esquina y Affengruber lo rebañó aprovechando la tardanza de Oblak en achicar.

A esa candidez defensiva de los rojiblancos se sumó Almada con un atrevimiento digno de una pachanga. Se le ocurrió driblar en la frontal del área y Affengruber le limpió la pelota. Almada le agarró de la camiseta cuando el austriaco se disponía a rematar a Oblak o a asistir. Expulsión y penalti que André da Silva no perdonó. Con diez, igualó rápido el Atlético perforando Nico González el mismo agujero que en el primer gol. Corrió, ganó la línea de fondo, le tiró un sombrero a Dituro y remachó con la cabeza. El VAR determinó que la pelota no había salido y que también rebasó por medio palmo la línea de gol.

El segundo tiempo fue del Elche, que no desperdició su superioridad numérica. Con uno menos, ni la entrada de Griezmann, Giuliano o la reaparición de Barrios surtieron efecto. André da Silva, asistido por el omnipresente Affengruber, ajustició a un Atlético que ha dimitido de la Liga.