Así quedan las semifinales de la Champions: Bayern - PSG y Atlético - Arsenal

Tras los partidos de anoche, ya se conocen los cuatro equipos que pelearán entre ellos por un hueco en la final de la máxima competición europea. El Atlético de Madrid, último equipo español en pie, se medirá al Arsenal de Mikel Arteta con la misión de alcanzar una nueva final de la Champions diez años después. Los ingleses por su parte buscan repetir el resultado de la fase de liga, en el que se impusieron con solvencia a los colchoneros (4-0) y volver a su primera final de Champions desde el año 2006. Ninguno de los dos equipos ha ganado nunca la ‘orejona’.

Por el otro lado del cuadro se enfrentan dos de los favoritos para alzarse con el trofeo: el vigente campeón, el PSG de Luis Enrique, y el Bayern de Múnich de Kompany. Los parisinos han ido de menos a más en la competición, teniendo que jugar la ronda de dieciseisavos contra un Mónaco que le complicó mucho la vida, hasta vencer 4-0 en el global al Liverpool en los cuartos. Su rival, el Bayern, está modo apisonadora, endosándole 10 goles en dos partidos al Atalanta y seis al Real Madrid.

Horario y dónde ver las semifinales de Champions

La última ronda eliminatoria antes de la final comienza el martes 28 de abril con el partido de ida entre PSG y Bayern. Los parisinos reciben a los alemanes en el Parque de los Príncipes, y viajarán a Múnich para disputar la vuelta el 6 de mayo. Por otro lado, la eliminatoria entre Atlético y Arsenal comienza el 29 de abril, siendo el partido de ida en el Metropolitano y el de vuelta en Londres, que se jugará el 5 de mayo. Todos los encuentros se jugarán a partir de las 21.00 hora peninsular española, y se podrán seguir en directo a través de Movistar Plus.