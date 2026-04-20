El Atlético, abocado a un todo o nada en la Champions tras perder la Copa del Rey

“Necesitamos ganar un título”, venía proclamando en público y en privado Diego Pablo Simeone durante los últimos meses. El sábado, en la sala de prensa del estadio de La Cartuja, con el dolor de la derrota en plena digestión, volvió a reiterarse cuando le demandaron que ejerciera, con uno de sus mensajes totémicos, de sanador y revitalizador del club, del vestuario y de los 25.000 hinchas rojiblancos desolados que asistieron a otra de esas tragedias que ya marcaron a fuego la historia del Atlético en otras finales pérdidas. “La gente no necesita mensajes, la gente necesita ganar”, zanjó con sequedad el preparador argentino.

Simeone, el plantel y el club eran conscientes de que la final de Copa era la oportunidad más real de volver a ganar un título y acabar con la sequía que va camino ya de los cinco años. Algunas de las reflexiones internas que se hacían ayer en el Atlético apuntan a que eliminar al Barca en la Champions da dinero y prestigio, pero que un titulo es un título y todos los estamentos del club lo necesitaban. Desde la meritoria Liga de la 2020-21, el Atlético no ha vuelto a engordar sus vitrinas. Nunca en la era Simeone había pasado un lustro sin levantar una copa. Despeñado en la Liga, a 19 puntos del Barcelona, al Cholo y a sus futbolistas les queda el cartucho de la Champions, pero la enjundia de los rivales, Arsenal en semifinales, y Bayern o PSG en una hipotética final, dificultan sobremanera la empresa.

“Hay que levantarse”, dijo el capitán Koke. La capacidad anímica de recuperación del plantel se medirá ya el miércoles 29 de abril con la visita del Arsenal. La temporada pasada, después del polémico penalti del doble toque anulado a Julián Alvarez que supuso la eliminación en octavos de final de la Champions ante el Real Madrid, el equipo no levantó cabeza. En las tres semanas posteriores a la eliminación europea, el Atlético perdió sus opciones en la Liga y fue eliminado por el Barça en las semifinales de Copa.

Aunque la sensación generalizada es que el Atlético pudo imponerse a la Real Sociedad si Baena y Cardoso hubieran aprovechado las ocasiones francas que tuvieron para marcar en los minutos finales del tiempo reglamentario, o si el zapatazo de Julián Alvarez en la prórroga que reventó el larguero de Marrero hubiera entrado, en Simeone y en algunos de sus jugadores se detectó el malestar por la deficiente primera mitad. El más crítico fue Marcos Llorente: “Hemos tirado la primera parte a la basura”. Simeone también mostró su desencanto. Sobre todo, por la bajada de intensidad tras el empate a uno obtenido por Lookman. “Pudimos hacer más en los dos goles de ellos”, admitió. En el debe del técnico está el cambio del extremo nigeriano cuando aún se le apreciaba fresco de piernas y amenazante para Aramburu.

En ambos goles de la Real y en los peores tramos de la final, el Atlético mostró las debilidades que le persiguen este curso. La inconsistencia defensiva en el lateral derecho cuando no lo ocupa Llorente y en el izquierdo, donde Ruggeri es el gran exponente de una realidad que el propio Simeone admite ya sin ambages. Este Atlético ataca mejor que defiende. Tras el error de Molina y Giuliano para interceptar el pase largo de Marrero que generó el gol más rápido en una final de Copa, Ruggeri ni saltó para evitar que Barrenetxea cabeceara. Musso tampoco estuvo fino en la salida en la que golpeó a Guedes en la cabeza en su intento por un despeje de puños que acabó en penalti al borde del descanso, el que supuso el 2-1.

En el segundo tiempo y durante un buen tramo de la prórroga ya sí se vio a un Atlético más mandón, capaz de encajonar a la Real y volver a empatar con la formidable maniobra de Julián Alvarez a siete minutos para el final.

Simeone en el momento en el que los jugadores de la Real Sociedad levantan la Copa del Rey. Marcelo del Pozo (REUTERS)

A esto se agarran Simeone y sus futbolistas para comenzar a levantarse del varapalo. Y a las redes sociales, sobre todo los pesos pesados del vestuario, que sí vieron la necesidad de mandar mensajes. Koke, Marcos Llorente y Griezmann escribieron para tratar de levantar el ánimo de sus compañeros y de la hinchada antes de que el Arsenal se presente en el Metropolitano. La temporada para el Atlético se reduce a un diabólico todo o nada en la Champions.