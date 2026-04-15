El liderazgo natural de Marcos Llorente, el futbolista que sigue los ciclos circadianos: tras el partido apenas durmió tres horas

El ahora mediocentro, clave en el pase del Atlético a las semifinales de la Champions, se ha convertido en un referente en el vestuario e insiste en que su recuperación tras los partidos depende del sol

Por la tensión acumulada y el enorme desgaste físico que hizo, Marcos Llorente durmió apenas tres horas la noche posterior al inmenso partido que firmó ante el Barcelona. El insomnio invitó a Llorente a compartir en sus redes sociales una de sus reflexiones sobre sus particulares métodos para el celoso cuidado de su salud: “No todos los días van a ser de 95-98, estos días me cago en el ritmo circadiano. En la siguiente historia os dejo el secreto que me hace recuperarme del partido y del sueño”.

ATM Atlético 1 BCN Barcelona 2 Goles 0-1 min. 4: Lamine Yamal. 0-2 min. 23: Ferran . 1-2 min. 30: Lookman. Árbitro Clément Turpin Tarjetas amarillas Gavi (min. 69) Tarjetas rojas Eric Garcia (min. 79)

Los ritmos circadianos son cambios físicos, mentales y de comportamiento que siguen un ciclo de 24 horas, regulados por un reloj biológico interno en el hipotálamo, principalmente en respuesta a la luz y la oscuridad. Regulan el sueño, la temperatura corporal, las hormonas y el metabolismo y ante el déficit de horas dormidas, Llorente volvió a apelar a la luz solar como remedio y colgó un extracto de unas recientes declaraciones de Pep Guardiola en las que el entrenador del City decía no bromear cuando justificó la mejora de su equipo en el último mes. “En Mánchester, nunca hay sol. Si hubiera sol en noviembre, seríamos campeones de la Premier League en enero. Es el sol, honestamente. El ánimo es mejor”, aseveró el preparador catalán.

Las costumbre de Llorente, sus hábitos alimenticios con la dieta paleolítica, o las gafas de distintos colores para combatir los habitáculos sin luz natural, han calado en el vestuario rojiblanco y también en el de la selección. En el Cerro del Espino admiten que Llorente, poco a poco, se ha convertido en un líder natural, sobre todo para los más jóvenes, por su disciplina y el aumento de su liderazgo en los partidos. “Marcos es increíble. Juega de interno, de delantero, de lateral, de stopper (mediocentro defensivo). Ha evolucionado como futbolista y como persona. Es admirable cómo trabaja y empuja a sus compañeros a tener una vida ordenada", le elogió Diego Pablo Simeone en la sala de prensa del Metropolitano.

La condición de stopper, un término muy del fútbol sudamericano, no le impidió a Llorente descolgarse para romper la línea defensiva del Barça en una carrera al espacio y asistir a Lookman en el gol que clasificó al Atlético por cuarta vez en la era Simeone para las semifinales de la Liga de Campeones. Llorente estaba marcando a Pedri y cuando el Atlético recuperó la pelota rompió al espacio sabedor de que el volante canario no le iba a seguir. Cuando el nigeriano marcó celebró eufórico junto al banderín la que fue su cuarta asistencia del curso. Según datos de Opta, desde su llegada al Atlético de Madrid en la temporada 2019-2020, solo un centrocampista (Luka Modric, 33) ha dado más asistencias de gol en LaLiga que Marcos Llorente (30, como Toni Kroos). Otro registro de la presente Champions League delata su implicación en el trabajo defensivo. Solo dos centrocampistas, Maxi Araújo (Sporting Portugal, 38) y Kamiel Van de Perre (Union St-Gilloise, 30) han protagonizado más tackles (entradas para barrer el balón al adversarios) esta temporada que Llorente (29).

Con la lesión de Pablo Barrios, Simeone se ha decantado por Llorente como el acompañante de Koke en el eje del centro del campo para tratar de contener al Barcelona. Ya lo hizo en el 4-0 de la ida de las semifinales de la Copa del Rey y en el doble enfrentamiento europeo ha sido fundamental para oscurecer a Pedri, la gran arteria del fútbol ofensivo del Barça en el centro del campo.

Llorente fue fichado como reemplazo de Rodri, pero Simeone lo descartó para esa posición tras un partido amistoso de su primera pretemporada como rojiblanco. Desde entonces, hizo carrera y logró la internacionalidad como centrocampista llegador caído a la derecha y después como lateral derecho. Ahora mismo parece un fijo en la lista de Luis de la Fuente para el Mundial por su polivalencia. Hasta hace un par de años, a Simeone no terminaba de convencerle como pivote, pero las semifinales de la Copa y de la Champions ante el Barça han abierto una ventana y una posible solución. El Atlético busca desde hace años, sin éxito, un mediocentro y Llorente puede recuperar el estatus para el que fue fichado. Acaba contrato en el verano de 2027 y el próximo mes de enero será libre para negociar. Para el club es una pieza fundamental de su proyecto a medio plazo y pretende ampliar lo antes posible su renovación, pero tendrá que hacerle una oferta al alza porque puede ser su último gran contrato.