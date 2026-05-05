Moreno presenta el debate electoral como ejemplo del “lío”: “Candidatos mintiendo y falta de corrección”

Todas las encuestas, incluida la última publicada este martes por el Centro de Estudios Andaluces (Centra), dependiente de la Consejería de Presidencia, dan la victoria de las elecciones andaluzas al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juan Manuel Moreno. En todos los sondeos, los populares rozan la mayoría absoluta, pero la diferencia entre los 55 escaños que la otorgan y los 54 se juega en un puñado de votos. El equipo de campaña del dirigente conservador estudia cada día cómo oscilan o no a su favor cuatro diputados. Una de las provincias clave para decantar el resultado es Granada, tal y como el propio Moreno ha reconocido esta mañana, y en esa provincia tiene prevista una intensa agenda para defender una gestión que quedó desdibujada el lunes, durante el debate, frente al resto de aspirantes de la oposición. “Fue un debate atropellado, con muchas interrupciones y poco tiempo, con un denominador común: todos contra mí. Ellos intervinieron cuatro veces y yo solo podía replicar una”, se ha defendido.

Para conseguir esos pocos votos donde se juega la mayoría absoluta, Moreno no se va a mover de su estrategia de “estabilidad o lío” y en ese “lío” ha enmarcado el debate de ayer. “Lo que se proyectó es el lío: candidatos mintiendo, interrumpiéndose unos a otros, falta de corrección…”, ha dicho Moreno tras visitar el mercado de Almuñécar. El dirigente popular se ha querido situar en las antípodas de sus adversarios políticos. “Hay dos modelos, el que no tiene ambición, el de la componenda, el de los que ayer se unían: Por Andalucía, Adelante Andalucía, Andalucía a la izquierda a la derecha, más el PSOE, y el modelo serio y riguroso”, ha dicho, para luego rematar: “La Andalucía real está en un sitio y la imaginaria en otro, por eso no coinciden las encuestas”.

También ha cargado contra la candidata socialista, María Jesús Montero, a quien ha acusado de ser una “parte de la izquierda instalada en la mentira”, para reiterar algunos de los argumentos que el lunes le opuso durante el debate, como el número de conciertos o el dictamen del Tribunal de Cuentas que decía que su etapa como consejera de Salud fue en la que menos se gastó en sanidad. Son dos de los ejemplos que, como él ha reconocido, pasaron desapercibidos en el debate de RTVE y por eso ha aprovechado para relanzarlos un día después junto con la afirmación de que el PSOE: “Niega la realidad y hace y basa la campaña en torno a una gran mentira”, para deslegitimar su estrategia basada en la defensa de los servicios públicos y en atacar su gestión por parte de la Junta.

Moreno ha apelado a las buenas cifras de empleo y a la reducción de paro que se han conocido este martes para reforzar también otra de sus ideas fuerza: la locomotora económica en la que se ha convertido Andalucía tras su llegada a la Junta. Las críticas a sus adversarios políticos y la insistencia en apelar al voto útil —“Todo parece indicar que volveré a ser presidente, el tema es si solo o acompañado. Solos podemos caminar más rápido, más libres y con más eficiencia”, ha sostenido— han desvirtuado la tanda de promesas electorales que ha lanzado este martes: una ley de regadío sostenible y un reglamento para reordenar y simplificar los procedimientos administrativos en materia de gestión de agua.

A diferencia de los días anteriores, donde los anuncios los ha hecho en enclaves un tanto desangelados, la escenografía ha cambiado. Su primer acto de la mañana lo ha hecho arropado por dirigentes y simpatizantes en Almuñécar; también está previsto que visite una cooperativa hortofructícola en Motril; las obras de ampliación del metro en Churriana, para terminar con un mitin en Granada.

El PP domina en la comarca de la Costa Tropical granadina, donde se sitúan Almuñécar y Motril. Granada es una de las provincias donde la formación de Moreno podría crecer en un diputado; por eso Moreno se ha afanado en movilizar el voto de los suyos y se ha venido arriba: “Queda un día menos para seguir gobernando por Andalucía y también le queda un día menos a uno que está por Madrid en La Moncloa y que no nos ayuda en nada”.