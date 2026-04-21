Almeida cambia el proyecto para el edificio abandonado junto al Metropolitano para ajustarse a la ley: ya no contará con un hotel

Más de 15 años de espera y un revés judicial sin resolver de por medio. En el terreno que rodea al estadio Metropolitano, concebido para unos Juegos Olímpicos que nunca fueron, permanece a medio construir el esqueleto del centro acuático, para que atletas olímpicos hicieran pruebas de natación o waterpolo. La parcela es una de las que el Ayuntamiento de la capital cedió al Atlético de Madrid ―más de 200.000 metros de suelo público― durante 75 años para construir parte de lo que se bautizó como Ciudad del Deporte. Para llevarlo a cabo, el Consistorio madrileño aprobó un plan especial que permitiría, en concreto en esa parcela del edificio en ruinas, los usos de hospedaje. Esto es, podría construirse, entre otras edificaciones, un hotel, unas de las ideas iniciales propuestas por el club. El pasado diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de la región (TSJM) frustró esta iniciativa y tumbó el plan especial porque permitir un hotel “supone una transformación radical de la finalidad pública de la parcela”. El Ayuntamiento recurrió al Tribunal Supremo. El alcalde, José Luis Martínez-Almeida, ha presentado este martes un nuevo proyecto para la zona, que ya no incluye el polémico hotel, y un portavoz municipal asegura que lo presentado ahora sí cumple con la normativa urbanística vigente y no requiere de un segundo plan especial.

En la parcela, de unos 66.000 metros cuadrados, se prevé construir un pabellón de conciertos con capacidad para 20.000 personas, aforo ligeramente superior al del Movistar Arena, un campus universitario para educación superior y formación profesional para más de 2.300 estudiantes, a cargo de la universidad privada Alfonso X, y un gran gimnasio GoFit, que ha ido sumando centros ―públicos y privados― en la ciudad en los últimos años, con piscinas interiores y exteriores. El coste, más de 360 millones de euros que correrán a cargo, como la ejecución de las obras, de Barsento SLU, empresa conjunta creada en 2024 por el Atlético de Madrid, la compañía de entretenimiento Live Nation y Oak View Group, gigante de la construcción de estadios.

El alcalde no ha especificado cuándo comenzarán las obras de este mega complejo, solo ha avanzado que lo harán “próximamente” y que se extenderán hasta finales de 2030, cuando el pabellón, la universidad privada y el centro deportivo se unirán a la Ciudad del Deporte, también en construcción y proyectada por el club. De hecho, todo lo propuesto este martes por Almeida parte de una iniciativa privada del Atlético que presentó, a través de Barsento, en enero de 2025 para la construcción y explotación del área. “Urgía dar una solución al centro acuático; la solución vino de la mano de Miguel Ángel [accionista mayoritario del Atlético de Madrid]”, ha señalado el alcalde durante la presentación del proyecto.

El Ayuntamiento admitió esta iniciativa, al considerar que se ajustaba a la normativa y al interés general, y puso la maquinaria administrativa en marcha. Se publicó en el Boletín de la Comunidad de Madrid, para que durante el periodo de información pública se pudieran presentar alternativas. Según el Consistorio madrileño, no se presentó ninguna y el área de Obras y Equipamientos elaboró los pliegos para sacar a concurso público el proyecto. El plazo para presentar ofertas terminó el pasado 30 de enero y “ha desembocado en la adjudicación de la concesión, que tendrá una duración de 75 años” a la empresa conjunta creada por el club, que pagará en total un canon de más de 141 millones de euros.