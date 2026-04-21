El Supremo rechaza el recurso del Ayuntamiento de Madrid contra la sentencia que anuló la zona de bajas emisiones

El Tribunal Supremo (TS) ha inadmitido el recurso presentado por el Ayuntamiento de la capital contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que anuló hace dos años varios artículos de la Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid tras un recurso presentado por Vox. En concreto, lo referido a la delimitación y funcionamiento de la zona de bajas emisiones. El motivo era la falta de un informe de impacto económico, considerado esencial, por lo que se había elaborado ordenanza sin tener en cuenta las consecuencias económicas de la restricción de circulación. Desde entonces, como la sentencia no tenía carácter ejecutivo, las sanciones seguían en vigor. El auto, al que ha tenido acceso este periódico, es firme y contra él no cabe recurso. Se imponen costas de 2.000 al Consistorio madrileño. El pasado 24 de marzo, el Ejecutivo local aprobó una nueva ordenanza de movilidad para la que se hizo un nuevo análisis económico. Por ello, indica un portavoz, “queda sin efecto la sentencia del Supremo”.

En septiembre de 2024, el TSJM estimó el recurso contencioso-administrativo que presentó el grupo municipal de Vox contra un acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 2021 que modificaba la ordenanza de movilidad de 2018. La resolución no discutía la necesidad u obligatoriedad de delimitar este tipo de áreas —estipuladas en la Ley de Cambio Climático española—, tampoco la potestad del Consistorio para hacerlo.

El tribunal anuló las tres zonas de bajas emisiones porque consideró “insuficientes” los informes económicos que justificaban el establecimiento de estas áreas. Estimó entonces que debería haberse realizado una ponderación adecuada del balance de beneficios y costes de la medida, y haber valorado opciones menos restrictivas pero de similar efecto. También constataron deficiencias en el informe de impacto medioambiental, uno de los motivos por los que la justicia ha tumbado varios proyectos del Ayuntamiento en los últimos años. Ahora, el Supremo no entra a resolver el fondo de la cuestión, sino que rechaza el recurso del Consistorio por falta de interés casacional objetivo.

En el Pleno de marzo, el Ayuntamiento aprobó, entre críticas y quejas y gracias a su mayoría absoluta, la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible, impulsada por el delegado del área, Borja Carabante. La aprobación llegó año y medio después de la sentencia del TSJM.

Las novedades de la ordenanza, recogidas en dos enmiendas introducidas en las últimas semanas por el propio PP, incluyen que los coches de empadronados sin etiqueta podrán circular por Madrid siempre que se cumplan los límites europeos de contaminación y que se pueden ampliar los días y el horario del Servicio de Estacionamiento Regulado en zonas con gran demanda de aparcamiento. Vox y Más Madrid presentaron enmiendas a la totalidad, y el PSOE presentó seis concretas. Carabante se enorgulleció por la aprobación, que consideró “un éxito”.