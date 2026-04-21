El Gobierno de Ayuso critica el Plan de Vivienda de Sánchez por considerarlo intervencionista, aunque no descarta acogerse a él si no hay opción

La Moncloa exige a las comunidades que las VPO sean de por vida y que cofinancien con un 40% para liberar 7.000 millones. Feijóo asegura que el Ejecutivo “toma el pelo a la gente”, “han convertido la vivienda en un lujo”

Son dos modelos distintos, dos formas de entender la política, la economía y el desarrollo. Dos mundos que colisionan a diario. El PSOE opta por unas políticas sociales con mayor presencia del Estado, mientras que el PP aboga por la economía de mercado. Keynes contra Friedman. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha mostrado su disgusto por el Plan Estatal de Vivienda de Pedro Sánchez que va este martes al Consejo de Ministros. La presidenta de Madrid siente que el plan invade sus competencias en vivienda, transferidas a las comunidades, al marcar los socialistas una línea muy clara con la que pretenden combatir los precios disparados en alquiler y compra de pisos por toda España, sobre todo en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid. Sánchez impone por primera vez unas condiciones para liberar esos fondos.

El Gobierno estatal exige que toda la vivienda pública lo sea de por vida, que no pueda dejar de ser VPO con el paso del tiempo. También que las regiones cofinancien un 40% del plan y que las comunidades compartan más datos para poder realizar mejores análisis de este problema, que es el que más preocupa según el Barómetro del CIS de abril 2026 (el 41,3%). Ayuso y su equipo lo consideran intervencionista, que provoca inseguridad jurídica y no defiende la propiedad privada. “Un desastre absoluto”, dicen. Sin embargo, no han revelado el sentido de su voto en la conferencia sectorial de presidentes autonómicos que se celebrará el próximo mes de mayo.

Desde la dirección nacional del Partido Popular, el rechazo es total al nuevo plan del Ejecutivo, pero con ataques a Sánchez y sin entrar en el contenido del documento. “¿Cuántas viviendas han prometido? ¿Cuántos anuncios han hecho? ¿Cuántos foros han organizado? ¿Cuánto dinero se han gastado en hacer propaganda de las viviendas que no han construido? Ya está bien de tomar el pelo a la gente”, ha espetado Alberto Núñez Feijóo, este martes, en un acto sobre infraestructuras organizado dentro de la cooperativa madrileña de Ferreteros, ubicada en Getafe.

“¿Cómo va a paliar el déficit de vivienda un Gobierno sin Presupuestos, sin ley del suelo, manteniendo las medidas ideológicas que han hundido la oferta, minimizando el grave problema de la okupación, bloqueando la ley que hemos aprobado en el Senado para desalojar a los okupas y con una política económica que perpetúa salarios bajos y precariedad salarial?”, ha criticado el líder del PP durante su intervención en una de las naves de la cooperativa, delante de palés y estanterías infinitas. “Digan lo que digan, prometan lo que prometan, hagan la propaganda que hagan, nadie va a creerles. Porque la realidad es que ocho años de Gobierno socialista han convertido la vivienda en un lujo”, ha remachado. Las comunidades autónomas tienen transferida la competencia en materia de vivienda. Y en ninguna de las gobernadas por el Partido Popular —hoy ostenta el mando en 11— se han declarado las zonas tensionadas que recoge la ley estatal de vivienda aprobada por la coalición en 2023.

Triplicar la inversión

Sánchez prevé triplicar la inversión pública en vivienda hasta 2030 hasta los 7.000 millones. Madrid recibirá, según cifras que todavía están por concretarse, el triple del plan anterior. Por sentido común, dicen en el entorno de Ayuso, si no les queda otra no rechazarán ese dinero y se acogerán al plan, como ha ocurrido en otras ocasiones, por ejemplo con el abono de transporte, con el que tampoco estaban de acuerdo pero al final aceptaron.

Las quejas a este plan las ha verbalizado por la mañana el consejero de Vivienda y Transportes de la Comunidad, Jorge Rodrigo, en un vídeo publicado en sus redes sociales: “Es un plan que se ha hecho a espaldas de las comunidades autónomas y ni siquiera se ha aprobado en la conferencia sectorial”. “La financiación directamente es inviable. El Estado dice que aporta el 60% pero obliga a las comunidades autónomas a multiplicar por seis el esfuerzo. Además, parte de ese dinero ni siquiera está garantizado, porque depende de un presupuesto que no está garantizado”, ha añadido.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el plan, que además de aumentar la oferta pública está planteado para rehabilitar inmuebles y ayudar a los jóvenes en la compra y alquiler de viviendas. Lo más importante, sin embargo, será la información que se dé sobre el proceso de regulación de inmigrantes. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, también ha dado cuenta de los primeros pasos de esta medida que se aprobó la semana pasada y está en vigor desde el jueves de manera telemática y desde este lunes de forma presencial. Por ahora ya se han recibido 13.000 solicitudes.