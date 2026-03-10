La sonrisa de Pablo Barrios, que regresa ante el Tottenham, es la de Simeone

Asentar el eje del centro del campo es una de las tareas pendientes de Diego Pablo Simeone y de los jugadores que ocupan esa posición en lo que va de curso. Koke y Pablo Barrios han sido los dos centrocampistas que mejor han rendido, independientemente de que coincidieran más o menos en el campo. Entrada ya la fase de la temporada en la que se deciden los títulos y después de cinco semanas de baja, Barrios está ya disponible para dirimir este martes en el Metropolitano (21.00, Movistar+ Liga de Campeones 2) el partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones.

El volante de Moratalaz (22 años) se lesionó tras comandar durante 50 minutos el buen partido con el que el Atlético se deshizo del Betis (0-5) en los cuartos de final de la Copa disputados en La Cartuja. En el momento del percance que dañó su muslo derecho estaba en pleno crecimiento, con un juego dinámico que le otorgó jerarquía referencial en el campo a ojos de sus compañeros. Por ello, su lesión fue acogida con pesadumbre por Simeone. Aunque el preparador argentino le exige más gol y extender durante más tiempo sus prestaciones en los partidos, antes de romperse por última vez, Barrios firmaba tramos de entre veinte y treinta minutos en los que su gobierno del juego le daba al Atlético un paso de más. El nivel que mostraba irrumpió en los planes principales del seleccionador español Luis de la Fuente con vistas al Mundial de este verano.

“Pablo es muy importante para nosotros y está volviendo después de este tiempo fuera”, afirmó Simeone en la previa de este lunes ante los micrófonos de Movistar. “Veremos si le toca empezar o ayudarnos después, pero tenerlo con nosotros ya es un paso importante”, incidió el Cholo sobre la importancia de un jugador en el que se ha volcado para tratar de orientarle desde que decidió que era jugador para el primer equipo.

Barrios ha vivido en primera persona la clase de episodios que pertenecen a la conocida mili del preparador argentino. En una ocasión en la que iba a ser titular, un proceso de garganta que le atacó un jueves provocó que el canterano ni siquiera se desplazara. Después del encuentro, el técnico concedió dos días libres a la plantilla, que Barrios disfrutó. En el primer entrenamiento a la vuelta del asueto, el Cholo le dijo que debía haber compensado el no haber jugado el citado encuentro en el que iba a jugar de inicio yendo a entrenarse el par de días que el plantel estaba liberado. Jugadores como Pedri o Gavi, le vino a decir, habían llegado al nivel que les llevó a una internacionalidad prematura porque cuando dieron el salto a la élite hicieron sacrificios de ese tipo. Barrios entendió el cuartelero mensaje y a la primera que se dio una circunstancia similar se presentó a entrenar en el tiempo libre concedido.

Simeone sabe que tiene entre manos a un proyecto de jugador que se empieza a consolidar como el gran centrocampista del Atlético de los próximos años si mantiene su progresión y si los grandes de la Premier League o algunos de los clubes más potentes de Europa no lo arrancan del Atlético. Además, Barrios rellena la cuota de sentimentalismo que genera entre la hinchada un jugador curtido desde las categorías inferiores. El foco tanto del cuerpo técnico como de los servicios médicos del club está puesto en tratar de espaciar lo máximo posible las lesiones musculares que le cortan cada cierto tiempo. Barrios irrumpió en la élite con apenas 18 años, con su físico sin terminar de estar formado y en un fútbol en el que el paradigma reinante exige muchos esfuerzos cortos, pero repetidos. Los galenos del fútbol llevan ya un tiempo alargando los tiempos de recuperación de las lesiones musculares o las que afectan a los tendones por la exigencia física. Entre las muchas charlas que mantienen jugador y técnico, este último le ha insistido en que aprenda a economizar su desgaste prescindiendo de esfuerzos innecesarios. En largas conducciones, por ejemplo, cuando los partidos empiezan a estar resueltos.

Durante su ausencia de un mes, el Atlético ha quedado muy descartado para luchar por la Liga, aunque haya evitado que el Villarreal se aleje en la pelea por el tercer puesto. Sin Barrios, el equipo ha logrado el pase a la final de Copa y cuenta con serias opciones de plantarse en los cuartos de final de la Champions, pero a Simeone le ha costado formar una pareja estable en el doble pivote sin su concurso. Koke, el más fiable por oficio e inteligencia, Cardoso, Mendoza y hasta Marcos Llorente han formado parte de las combinaciones del técnico en esa posición.

Llorente ha funcionado, pero le genera el dilema a Simeone de prescindir del jugador que mejor interpreta incrustarse como tercer central en defensa y proyectarse en ataque como interior y carrilero. También Baena fue probado ahí con buen resultado antes de que se lesionara en diciembre en el Camp Nou. Desde entonces, Simeone no le ha visto para hacer una apuesta decidida por él, ya sea a la izquierda, por detrás del delantero, a la derecha o como acompañante de Koke o Cardoso. Baena no jugó ni un minuto ante la Real Sociedad, lo que da que pensar que, como Barrios, si no es de inicio, será una de las opciones que maneje para ganar un partido que se prevé muy físico.

El Tottenham se presenta con Gallagher, otro de los jugadores que no cuajó, antes de marcharse en el pasado mercado invernal, como mediocentro. El internacional inglés se fue de buenas, aunque decepcionado por no haber sido utilizado más como centrocampista de presión y llegada en los últimos 30 o 40 metros. Gallagher le dijo al club que se debía al Atlético y que solo se marcharía con su consentimiento. Los 40 millones recuperados y que con Simeone no acababa de explotar le abrieron las puertas. “Trabajó con mucha humildad. Llegando de segunda línea es muy peligroso. Puede jugar en distintos lugares por el trabajo colectivo que da. Tenemos muy buen recuerdo de su paso por el Atlético”, dijo Simeone sobre un jugador al que echó de menos públicamente cuando los refuerzos invernales no llegaban. Aunque no tanto como a Barrios.