Barrios la toca y Sorloht martillea para sostener al Atlético e imponerse al Alavés

Sostenido por un Barrios cada vez más imperial y la mejora notable de Sorloth, autor de un cabezazo de academia que fue ganador, el Atlético se impuso a un Alavés que llegó vivo al final del encuentro por otro ejercicios de falta de finura rojiblanca en el remate. Gobernó el partido el equipo de Simeone durante más de una hora y se vio apurado en los minutos finales, metido en su área y defendiendo la traca final de saques de esquina del Alavés.

ATM Atlético 1 Jan Oblak, Matteo Ruggeri, Marcos Llorente, Marc Pubill, Dávid Hancko, Thiago Almada (Álex Baena, min. 61), Giuliano Simeone (Koke, min. 61), Johnny Cardoso (Robin Le Normand, min. 77), Pablo Barrios, Alexander Sørloth (Nahuel Molina, min. 85) y Julián Alvarez (Antoine Griezmann, min. 61) ALA Alavés 0 Antonio Sivera, Victor Parada, Nahuel Tenaglia, Jonny, Jon Pacheco, Antonio Blanco (Aitor Mañas, min. 80), Carlos Vicente, Jon Guridi (Denis Suárez, min. 53), Pablo Ibáñez (Ander Guevara, min. 54), Carles Aleñá (Abde Rebbach, min. 68) y Toni Martínez (Lucas Boyé, min. 54) Goles 1-0 min. 47: Sörloth Arbitro Guillermo Cuadra Fernández

Tarjetas amarillas Pablo Ibáñez (min. 5), Johnny (min. 26)

Comenzó a carburar el Atlético cuando Barrios y Almada empezaron a tocar más balón. El argentino, caído a la izquierda, ocupó el puesto de Baena, reservado de inicio por Simeone para la trascendental y caliente contienda que se prevé el miércoles en Estambul ante el Galatasaray. Almada intentó romper la línea de cuatro centrocampistas del Alavés que escoltaba por detrás Antonio Blanco. Dejó varios pases bien filtrados, lo mínimo que se le puede exigir a un futbolista tenido por diferente al que le ha costado encontrar la forma física y el ritmo necesarios que exige la Liga española. Entre posibles rumores de que su salida puede contribuir a que lleguen un par de fichajes que equilibren las bajas de Gallagher y Raspadori principalmente, más las de Javi Galán y Carlos Martín, Almada ha empezado a sacar la cabeza a ojos de su entrenador. Éste también mantuvo en el once a Julián Alvarez, pese a que en la previa apuntaba a la suplencia. La estrella rojiblanca se esforzó como siempre y estuvo espeso con la pelota como últimamente, aunque rozó el gol en un libre directo escorado en el flanco izquierdo y con un disparo con buena pinta de ser gol desde la medialuna que un defensor del Alavés desvió con la cabeza. Es innegable que Julián Alvarez está en los partidos, aunque no los gane como ha hecho tantas veces antes. Suya fue la asistencia al borde del descanso que Almada primero pifió y de segundas trató de embocar, pero Parada sacó la pelota con la cabeza bajo palos. Pacheco taponó los rebotes que trataron de aprovechar Barrios y Giuliano. Esa triple ocasión fue la mejor producción ofensiva del Atlético en el primer tiempo.

Había dominado el equipo de Simeone desde la entrada en combustión de Almada y Barrios, pero le faltó pie fino en el último tercio del campo. Cardoso, que formó pareja con Barrios, también le daba sentido al juego rojiblanco, pero todo se truncaba en la poca limpieza y precisión de los últimos metros. El aseo con el que el Atlético progresaba se enturbiaba en el ataque. Giuliano, más voluntarioso que decisivo, calentó las manos de Sivera, y Sorloth, que no llegó a un centro tenso y fuerte de Barrios de Julián Alvarez, fueron los que rondaron el gol en ese ataque borroso que desplegaba el Atlético, ya en plan dominador. El Alavés, bien pertrechado atrás, no era capaz de ganar los duelos en los balones largos de Sivera ni cuando intentaba jugar desde atrás. En eso tuvo mucho que ver la presión del Atlético y la contundencia con la que Pubill marca la raya como central. La autoridad que muestra un novato en la posición es sorprendente. Tanto que Giménez y Le Normand ahora son carne de banquillo porque Hancko también se ha hecho fuerte. El Alavés quiso explotar con la velocidad de Carlos Vicente el boquete que se destapa a veces entre el central eslovaco y Ruggeri. En una de esa intentonas, una rosca del extremo no la conectó bien Guridi con la cabeza.

Se marchó el Atlético al descanso sin goles, dominador, pero con la sensación de que debía ajustar en las inmediaciones del área babazorra. Su salida fue más fina y contundente. Barrios rompió por la derecha y a su centro tenso y fuerte no llegó por media bota Sorloth. Solo un par de minutos después el Atlético armó otra jugada por la derecha. Con Pubill rompiendo línea con una conducción, con Giuliano dando continuidad a la jugada viendo el desmarque de Barrios y Sorloth martilleando la comba templada que le puso el canterano. El salto y el martillazo del noruego fueron perfectos. Esta vez sí puso el cuello duro para dirigir la pelota con un remate picado que botó antes de pegar en el palo y entrar. La banda derecha es la gran generadora de goles del Atlético. Barrios, como hacia De Paul, se suma a Llorente y a Giuliano, pero mejora en regularidad y recursos al argentino.

Fue Barrios también el que dejó mano a mano a Almada con Sivera, resuelto con un disparo tan fuerte como poco angulado. Fue el momento en el que Coudet trató de que su equipo diera un paso adelante con la entrada de Denis Suárez, Guevara y Lucas Boyé. Simeone respondió sentando a Julián Alvarez, Giuliano y Almada para dar entrada a Griezmann, Koke y Baena. Temple y calidad, Baena mandó una curva sibilina al palo, para tratar de cerrar el partido. No lo logró el Atlético y Simeone terminó por sentar a Cardoso y Sorloth para protegerse con Le Normand y Molina. Acabó el Atlético en su área y aliviado cuando Lucas Boyé no acertó a rematar un cabezazo franco en plancha tras uno de los saques de esquina del Alavés que finiquitaron el partido.