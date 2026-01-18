El Atlético se juega el curso con recortes en la plantilla

A once puntos del liderato en la Liga, metido en la pelea por acabar la liguilla previa de la Champions entre los ocho primeros y en cuartos de la Copa, Diego Pablo Simeone inicia la fase decisiva de la temporada este domingo en el Metropolitano ante el Alavés (16.00, Movistar) sin dos fichajes de calado en su momento, Conor Gallagher (traspasado al Tottenham) y Giacomo Raspadori (al Atalanta), y sin dos jugadores residuales, Javi Galán (Osasuna) y Carlos Martín (Rayo).

Abierto el mercado invernal, la falta de cuajo en el juego del equipo de Gallagher y Raspadori y la necesidad de ajustarse al control económico de LaLiga antes del próximo 30 de junio –según fuentes de la dirigencia del Atlético se superaba ligeramente el límite de coste del plantel–, han favorecido la venta del volante inglés por 40 millones y la del atacante italiano por 23. El Atlético no suplirá las cuatro bajas, sino que llegarán uno o dos jugadores como mucho. Un mediocentro, para el que el director de fútbol profesional Mateu Alemany baraja cinco opciones y no quiere precipitarse, y un jugador que pueda ejercer de revulsivo al estilo de Correa, que era el rol que en principio debía desempeñar Raspadori, son los objetivos de Alemany. Según As, el dirigente balear trata de cerrar un acuerdo con el PSG por el coreano Kang-in Lee. Simeone parece tener asumida la situación “Mejor calidad que cantidad”, dijo este sábado.

Como ya sucedió con Vermeren, fichado en el mercado invernal de 2024 por unos 20 millones de euros, la política del club es no mantener jugadores por los que se han pagado cantidades que considera importantes y que hay que amortizar si estos no entran en los planes de Simeone. Con

Gallagher sí contaba el Cholo, pero ni en la izquierda ni como pivote explotó. El inglés se ha marchado consciente de que no ha rendido como se esperaba de él, pero también ha dejado caer que casi nunca jugó como centrocampista avanzado por detrás del delantero, la posición que le llevó a la selección inglesa. El nivel ofrecido por Koke, la recuperación de Cardoso y el constante crecimiento de Pablo Barrios le dificultaban encontrar hueco en el once titular en el eje del centro del campo. Para jugar por detrás del delantero Baena es el preferido de Simeone. El almeriense también le cerraba el paso junto a Nico González en la izquierda. Raspadori ha visto que Griezmann ha sido el que ha recogido el testigo de Correa (cinco goles en los seis últimos partidos) y no estaba entre las prioridades de Simeone ante lesiones o necesidades de los partidos.

El cuadre de las cuentas podía ejecutarse también, según las mismas fuentes, mediante nuevos ingresos por patrocinio, o incluso con una futura venta de un jugador pasado el 30 de junio mientras se pudiera demostrar que las negociaciones entabladas para el trasvase ya incluyen ofertas formales. Los traspasos son la manera más inmediata de obtener ingresos y el Atlético puede justificar ante LaLiga la recaudación de 63 millones de en menos de una semana. Con Gallagher aún restaba más de la mitad de su amortización (terminaba contrato en junio de 2029) y estaba en la escala de sueldos altos. Con Raspadori apenas había amortización al fichar este verano y su sueldo estaba entre los medios altos del plantel.

Las salidas de Javi Galán (casi amortizado y en la escala de sueldos de nivel medio bajo) y la de Carlos Martín (sin amortización por ser canterano y salario bajo) apenas repercutían a la hora de cuadrar el coste de plantilla. La prudencia en el gasto está latente mientras el club espera que la Comisión Nacional del Mercado Valores (CNMV) autorice la entrada del fondo estadounidense Apollo como accionista mayoritario para ejecutar la ampliación de capital que le otorgará más músculo en el mercado. En marzo, cuando está previsto que la CNMV se pronuncie, el de invierno estará cerrado.