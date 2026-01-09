Derrota y ‘cancherismo’ en el derbi con más remates y más balón del Atlético en la era Simeone

Con Diego Pablo Simeone a la cabeza, el Atlético de Madrid abandonó el lujoso hotel Shangri-La de Yeda enclavado a la ribera del Mar Rojo con la sensación y el resquemor de haber dejado escapar viva a una de las versiones más conservadoras y planas del Real Madrid. En los 49 derbis de la era Simeone, el Atlético ni había ejecutado tantos remates (22) ni había llegado al 55% de posesión que registró bajo el bochorno desértico que flotaba en el estadio King Abdullah. El Atlético de Madrid tuvo más la pelota y atacó más. Fue mejor y generó situaciones de gol suficientes para ganar, pero el preparador argentino se fue bajo el foco por su pique con Vinicius y por una nueva derrota ante un Madrid muy rebajado que le privó de optar este domingo de conquistar el primer título de la temporada.

“Florentino te va a echar, acordáte”, le descerrajó en su cara Simeone al controvertido jugador madridista. En el Atlético defienden a su entrenador con el argumento de que fue una respuesta canchera a una provocación previa del extremo brasileño. Según la versión rojiblanca, Vinicius tiró de sarcasmo para mofarse de Simeone cuando éste y su banquillo reclamaron un posible penalti por manos de Rüdiger. “Sí, sí, os van a pitar penalti” y “Tranquilo, te pitan ahora penalti”, salió por boca del brasileño, captado por las cámaras de Movistar.

Como jugador, Simeone bebió de la lenguaraz escuela del Bilardismo para tratar de desestabilizar al rival con andanadas inspiradas en situaciones particulares, personales o deportivas, para sacar de los partidos a sus rivales. El Cholo buscó un golpe bajo en medio de los problemas internos que generan las piadas de Vinicius y en su renovación aún no cerrada. El “no vale todo” que espetó Xabi Alonso en la sala de prensa en referencia al malévolo mensaje de Simeone al atacante carioca amplificó la trifulca. La dolorosa derrota fue aprovechada por Vinicius para dedicarle unas líneas al entrenador rojiblanco. “Has perdido otra eliminatoria”, escribió en sus redes sociales Vinicius al término del partido.

El combate dialéctico terminó por imponerse en el postpartido y eclipsar la actuación ofensiva más dominante del Atlético en un derbi bajo la dirección de Simeone. Al término del encuentro, en las entrañas del King Abdullah, miembros del cuerpo técnico de Xabi Alonso admitían el ejercicio de resistencia que tuvieron que hacer los futbolistas merengues y la dificultad para sostenerse ante un Atlético del que apreciaron también mejoría en el juego asociativo y más variantes ofensivas que en épocas de juego más plomizo. “Creo que jugaron mucho mejor que nosotros”, reconoció el propio Valverde. “Estoy jodido, tuvimos ocasiones, pero la pelota no entró”, lamentó el capitán rojiblanco Koke.

La falta de puntería es uno de los males que ha puesto casi imposible la Liga para el Atlético, ya a 11 puntos del Barcelona de Hansi Flick. La semifinal de esta Supercopa confirmó que Julián Alvarez no está ni fino con el pie ni fresco de cabeza ni piernas, pese a sus esfuerzos en la presión y sus intentonas por desequilibrar. Simeone esperaba que, tras haber superado la inquietud previa a su reciente primera paternidad, su delantero de cabecera resurgiera de su alarmante sequía goleadora. Por esta razón, a diferencia de los últimos encuentros, el técnico optó por mantenerle en el terreno de juego toda la semifinal. Las esperanzas de Simeone no se vieron correspondidas. Nadie en el Atlético obvia que el jugador más determinante del equipo no termina de explotar este curso. “La situación que pueda estar pasando no le gusta ni a él ni a nadie. Volverá y será muy pronto el que ha sido y el que realmente es, un magnífico jugador, de los mejores del mundo”, vaticinaba el presidente rojiblanco, Enrique Cerezo, en su rutinaria comparecencia ante los medios en las previas de los partidos.

La frialdad de las estadísticas de Julián Alvarez, un gol en los últimos ocho partidos de Liga, son rotundas, pero también lo son las sensaciones que transmite el atacante argentino con el balón en los pies. Se trastabilla más de lo habitual en los controles y en los regates, y algunos de sus remates describen a un delantero sin brío y tocado en su ánimo.

El Atlético también acusa que Baena esté en la búsqueda de un mejor tono físico y de que recupere la finura con la que se convirtió en el gran generador del juego ofensivo antes de romperse en el Camp Nou. Reapareció un mes después en Anoeta disputando una hora y el miércoles sus datos de la carga de minutos que puede soportar aconsejaron el cambio. Por el reemplazo de Sorloth, Simeone también ha sido cuestionado porque había marcado el tanto del 2-1. Según fuentes con acceso al vestuario rojiblanco, el noruego pidió el cambio por molestias. Le reemplazó Griezmann, otro del que Simeone esperaba que contribuyera con más determinación a la consecución de un empate a dos que nunca llegó y propició una derrota en el derbi en el que el Atlético remató y tuvo más el balón que nunca.