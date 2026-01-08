Ir al contenido
Fútbol
Supercopa de España

Courtois, sobre el gol de Valverde: “Ha sido de dibujos animados”

El uruguayo marcó desde 30 metros con un tiro a 108 kilómetros por hora y abrió el paso a la final contra el Barça en la que estará Mbappé, que viaja este viernes a Arabia

David Álvarez
David Álvarez
Madrid -
Ir a los comentarios

La primera vez que el Real Madrid jugó contra el Atlético en Yeda, en la final de la Supercopa de 2020, Fede Valverde frustró al equipo del Cholo Simeone tardísimo, a solo cinco minutos de que terminara la prórroga. Morata corría solo hacia Courtois persiguiendo el 0-1, el uruguayo lo tiró, llegaron a los penaltis y el Madrid se llevó el título. Seis años más tarde, Valverde empezó a frustrarlos tempranísimo. Habían transcurrido 76 segundos cuando reventó la red con un derechazo a 108 kilómetros por hora. “Después de tantos partidos sin marcar, hoy era un gran partido para volver a marcar gol”, dijo el uruguayo, que había anotado por última vez el 26 de junio en el Mundial de Clubes. “Lo necesitaba mucho. Llevo muchos meses luchando para conseguir ese gol”.

Gonzalo bajó de espaldas un balón con el pecho y se lo dio a Bellingham, al que derribaron a 29,98 metros de la portería de Oblak, según las mediciones de Opta. Tal vez por la distancia, el esloveno dispuso una barrera de solo tres jugadores. Al verlo, Valverde aceleró hacia la pelota, muy centrada, y largó un derechazo que se incrustó cerca de la escuadra superando la barrera por fuera. “Ha sido un regalito hacia Roberto [Carlos] en Brasil”, dijo Courtois. “Yo sé que Valverde le pega de locos, pero nadie se esperaba que el efecto iba a ir por fuera de la barrera. Pero él lo ha dibujado así, un gol de dibujos animados, como de Oliver y Benji”. Hasta Simeone se asombró: “Ha sido un golazo, un tiro extraordinario. Se ve que le pega muy bien, tres dedos, pasando por fuera de la barrera...”.

Casi 30 metros, pero ni siquiera fue su gol más lejano. En agosto de 2024 Güler le tocó en corto una falta y le marcó desde 30,3 metros el 1-0 al Valladolid. Dos meses más tarde, en octubre, acertó incluso desde más lejos contra el Villarreal también en el Bernabéu. Modric sacó un córner, Bellingham la dejó pasar entre las piernas y el uruguayo anotó desde 30,5 metros con un tiro que superó al futbolista que se lanzó a la hierba para intentar bloquearlo. Era Baena, con el que había tenido una trifulca el año antes en el párking del estadio, y con el que se cruzó varias veces por la banda que compartían en la semifinal de Yeda. En una de ellas se rozó la tensión del incidente más caliente en el aparcamiento. Baena se agarró a la camiseta de Valverde para pararle y el uruguayo se lo quitó de encima con un empujón.

En el segundo tiempo, el uruguayo cerró la frustración del Atlético con la asistencia del 2-0 a Rodrygo, que acercó al Madrid aún más a la final del domingo contra el Barça en la que podría jugar Mbappé. Xabi Alonso anunció después del partido que el francés, que se recuperaba en España de su lesión de rodilla, viajaría hoy a Yeda con opciones de tener minutos. “Las mismas que todos los que están en la convocatoria para poder jugar”.

Archivado En

_

