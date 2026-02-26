Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 26 de febrero

Consulta los números premiados del sorteo de este jueves

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra este jueves por un bote de 3,9 millones de euros

Los jueves es uno de los días en los que SELAE reparte más suerte, ya que reparte numerosos premios con los sorteos de La Primitiva, El Joker, Bonoloto y Lotería Nacional.

En concreto, hoy jueves 26 de febrero, Bonoloto se juega por un bote de 3,9 millones de euros. Este sorteo se juega diariamente desde hace más de 30 años y se celebra en el Salón de sorteos Loterías y Apuestas del Estado.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 26 de febrero han sido los siguientes:

La combinación ganadora: 4, 11, 19, 23, 26, 41

El complementario: 35

El reintegro: 2

Todas las categorías de premios

Los premios se asignan según el número de aciertos obtenidos en comparación con la combinación ganadora. Las categorías son:

1.ª categoría: 6 aciertos

2.ª categoría: 5 aciertos + número complementario

3.ª categoría: 5 aciertos

4.ª categoría: 4 aciertos

5.ª categoría: 3 aciertos

Reintegro: recuperación del importe jugado si se acierta el número correspondiente.

El valor final de cada premio depende tanto de la recaudación del sorteo como del número de ganadores en cada categoría.

Números premiados en el sorteo de ayer

En el sorteo de Bonoloto de ayer miércoles no hubo acertantes de primera categoría, pero si hubo cinco acertantes de segunda categoría, que se llevaron un premio de más de 38.000 euros cada uno y sellaron sus boletos ganadores en A Coruña, Barcelona, Las Palmas, Murcia y Toledo.