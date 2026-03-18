Alerta en el Mediterráneo por un barco ruso a la deriva tras ser dañado en un ataque con drones

Nueve países de la UE advierten del riesgo ecológico del buque de la ‘flota fantasma’ de Rusia y reclaman más medidas contra este tipo de cargueros clandestinos

Un buque cisterna ruso que transporta gas natural licuado se encuentra a la deriva en el Mediterráneo y con un enorme agujero en una de sus bandas, después de un ataque con drones marinos del que Rusia responsabiliza a Ucrania. El Arctic Metagaz, un barco de 277 metros de eslora, forma parte de la flota fantasma del Kremlin, con la que Moscú trata de burlar las sanciones impuestas a sus hidrocarburos por la guerra a gran escala, una maraña de buques con bandera de terceros países con los que oculta el origen de su carga y la disfraza para ponerla en el mercado. El barco estaba cerca de aguas maltesas e italianas y ahora se va en dirección a Libia.

Nueve países europeos, entre ellos Italia y España, han advertido del enorme riesgo medioambiental que representa el buque al que las autoridades italianas y maltesas han descrito como una “bomba medioambiental”, y han reclamado medidas más eficaces contra los buques de la flota clandestina del Kremlin que navegan por el Mediterráneo.

En un documento de esta semana y al que ha tenido acceso EL PAÍS, los nueve países mediterráneos alertan que esos barcos representan un riesgo ecológico enorme y que Rusia los utiliza como una doble herramienta: eludir las sanciones y seguir transportando hidrocarburos y como arma híbrida contra la UE. “La UE debería desarrollar un enfoque común para evitar que las actividades híbridas conviertan las aguas de la UE en un objetivo o en un campo de confrontación entre terceros”, avisa el documento, que describe al Arctic Metagaz como una “amenaza inminente”.

El buque, que zarpó del puerto ruso de Murmansk en febrero, transporta cantidades significativas de gas natural licuado (GNL), además de unas 450 toneladas de fueloil y 250 toneladas de diésel. Las imágenes del barco, que aparece escorado hacia un lado, han avivado los temores de contaminación y de un posible incendio o explosión.

El Arctic Metagaz fue atacado con drones marinos entre el 3 y el 4 de marzo, según Rusia, que ha responsabilizado a Ucrania. Tras la agresión, el presidente ruso, Vladímir Putin, habló de “ataque terrorista”. Sus 30 tripulantes fueron rescatados tras el incidente por la guardia costera libia. Los responsables del puerto libio declararon inicialmente que el petrolero se había hundido, según detalla la BBC, pero desde entonces ha permanecido a la deriva y sin tripulación.

El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF) ha advertido que un posible derrame podría provocar incendios forestales, nubes criogénicas letales para la fauna marina y una contaminación extensa y duradera del agua y la atmósfera. La zona afectada posee un valor ecológico excepcional, con ecosistemas profundos frágiles y una de las mayores biodiversidades de la cuenca mediterránea, remarca la organización.

Alberga, entre otras especies, a casi todas las especies marinas protegidas del Mediterráneo, tanto pelágicas como bentónicas, y es transitada por grandes depredadores pelágicos como el atún rojo y el pez espada. “El riesgo medioambiental es muy elevado y potencialmente irreversible, con graves repercusiones para las economías de las Islas Pelagias, que se basan en la pesca y el turismo”, dice WWF en un comunicado.

Ucrania, que combate al invasor ruso desde hace cuatro años, no se ha pronunciado sobre lo ocurrido, pero las tropas de Kiev consideran los barcos de la flota en la sombra —con los que Rusia evade las sanciones y sigue alimentando su maquinaria de guerra— como objetivos legítimos. De hecho, el pasado diciembre, el servicio de inteligencia ucranio (SBU) aseguró que había inutilizado tres buques de la flota clandestina rusa en el mar Negro.