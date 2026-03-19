Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Aumentan los ataques contra infraestructuras energéticas del Golfo mientras Trump se desliga del bombardeo israelí al mayor yacimiento de gas del mundo

Un muerto en Irak en los bombardeos israelí-estadounidenses de la madrugada

Nuevos bombardeos en la madrugada de este jueves de fuerzas israelíes y estadounidenses sobre cuarteles y posiciones de las milicias iraquíes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) dejaron un miliciano muerto y varios heridos, uno de ellos en estado crítico. Así lo comunican en una nota las Fuerzas de Movilización Popular, también conocidas como Multitud Popular, un conglomerado de grupos en su mayoría chiíes proiraníes que se encuentra integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.

Los ataques se produjeron en la provincia de Saladino, en la ciudad de Baiji y en las cercanías del aeropuerto de Al Siniya. El bombardeo más grave fue el de Al Siniya, que causó la muerte a uno de los milicianos y varios heridos. “Las labores de evacuación se ven seriamente dificultadas por la presencia constante de aeronaves enemigas, que han atacado deliberadamente a los equipos de ambulancias en repetidas ocasiones”, añade el comunicado.

En las últimas semanas, en el contexto de la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán, varios emplazamientos de las Fuerzas de Movilización Popular en Irak han sido alcanzados por misiles y bombardeos de Israel o de EE UU, según las autoridades locales.

El 10 de marzo, aviones sin identificar atacaron el cuartel general de la 40 Brigada de las FMP en la localidad de Dibis, en la provincia de Kirkuk, en el Kurdistán iraquí, y mataron a cinco de sus miembros, además de herir a otros cuatro.

Días después, el 14 de marzo, un bombardeo estadounidense contra un edificio en el centro de Bagdad que albergaba un cuartel de esta milicia causó la muerte de un comandante de la unidad de misiles y de otros dos milicianos, además de heridos civiles, mientras que el día 17 otro ataque aéreo en la capital iraquí dejó al menos cinco muertos, entre ellos dos líderes de las FMP y un asesor iraní, tras impactar contra una vivienda en el distrito de Jadriya.

Las autoridades iraquíes han condenado estos bombardeos, calificándolos de “ataques traicioneros” y denunciando violaciones de la soberanía nacional, mientras que el Gobierno iraquí ha reiterado su rechazo a que su territorio sea utilizado para atacar a países vecinos y ha advertido de que estas acciones socavan la seguridad y la estabilidad del país. (Efe)