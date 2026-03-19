Última hora del ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en directo | Aumentan los ataques contra infraestructuras energéticas del Golfo mientras Trump se desliga del bombardeo israelí al mayor yacimiento de gas del mundo
Arabia Saudí, Kuwait y Qatar denuncian nuevos bombardeos contra sus instalaciones | Los líderes europeos se reúnen en Bruselas para intentar contener los precios de la energía
Momentos clave
Los ataques contra instalaciones energéticas del golfo se han incrementado en las últimas horas. Arabia Saudí ha denunciado este jueves un bombardeo contra una refinería en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y contra otras dos plantas en Riad. Qatar también ha vuelto a informar en la madrugada de ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registrara un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país. Kuwait también ha registrado un ataque contra una refinería. Después de que Israel atacara el miércoles uno de los mayores yacimientos de gas del mundo, el de Pars Sur, el presidente de EE UU, Donald Trump, ha asegurado que ni Washington ni Qatar estuvieron involucrados en la ofensiva. Los precios de la energía centrarán el encuentro de este jueves de los líderes europeos. Mientras el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, viaja a Bruselas para defender su ‘No a la guerra’, el Ejecutivo ultima el plan para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto, que se aprobará mañana viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.
EL PAÍS ofrece de forma gratuita la última hora del ataque de EE UU e Israel contra Irán. Si quieres apoyar nuestro periodismo, suscríbete.
Podcast | Los libaneses explican la guerra psicológica que están viviendo
Israel no solo bombardea Líbano; también castiga mentalmente a la población. Más de un millón de personas se han visto obligadas a desplazarse, y cada vez quedan menos lugares adonde ir. Las constantes órdenes de evacuación y el ruido de los drones y los aviones mantienen al país árabe en un estado permanente de ansiedad y estrés. “Nos ha llegado el humo y el polvo de la explosión y el sonido ha sido muy potente”, explica un refugiado sirio residente en Beirut. Ana Fuentes conversa con Natalia Sancha, periodista de EL PAÍS, que ha vivido en Líbano 15 años y ha recogido numerosos testimonios que muestran cómo se enfrenta la población libanesa a los constantes ataques israelíes. “Vivimos en una montaña rusa emocional, pasando de momentos de calma a momentos de miedo”, explicaba una mujer que vive “relativamente lejos” de las zonas más castigadas por los bombardeos.
El 28 de febrero, Israel y Estados Unidos atacaron Irán. Unas horas después, Irán cortó internet en todo el país, hasta hoy. Pero ese día ocurrió también algo poco común: una estación de números empezó a emitir en farsi una serie de cifras. Eso es toda la emisión, que comienza con un aviso: “¡Atención!”. Y luego “dos, seis, nueve, cero, cuatro...”. Se repite varias veces al día en horarios fijos y se puede escuchar a miles de kilómetros. El origen de esa emisión en farsi, el idioma que se habla en Irán, parece ser el centro de Europa y el destino podría ser algún lugar dentro del país donde agentes u operativos tendrán un libro especial de códigos para convertir esos números en texto. Pero nadie confirma nada ni hay comunicados públicos sobre quién es o no es el emisor de este mensaje, adelantado por el Financial Times. A esta estación que emite la enigmática señal de número en farsi se la ha llamado V32.
Un ataque con drones contra una refinería de Kuwait causa un incendio
La Corporación Petrolera de Kuwait ha informado este jueves de que una de las unidades operativas de la refinería de Mina al Ahmadi ha sido alcanzada por un dron, lo que causó un incendio de alcance limitado, según recoge la agencia estatal de noticias KUNA. No se han registrado heridos. (Reuters)
El FBI investiga al exjefe antiterrorista de EE UU, que dimitió en desacuerdo con la guerra de Irán
El FBI está investigando a Joe Kent, que esta semana dimitió de su puesto al mando del departamento de lucha antiterrorista de EE UU, por supuestamente filtrar información clasificada, según informa este jueves el medio estadounidense Semafor. Kent dimitió el martes como director del Centro Nacional Antiterrorista por su desacuerdo con la guerra desatada por su país contra Irán, señalando que el país no suponía una amenaza inmediata para EE UU.
Según el medio etadounidense, la investigación contra Kent es previa a su dimisión al frente del departamento antiterrorista, aunque el FBI ha declinado dar detalles de la investigación.
Tras su renuncia, el presidente de EE UU, Donald Trump, cargó contra el funcionario, al que acusó de “débil”, críticas a las que se unieron otros miembros de la administración republicana. En su carta de dimisión, Kent aseguró que Irán “no representaba una amenaza inminente” para Estados Unidos y atribuyó la decisión de atacar al país a presiones de Israel, lo que profundizó divisiones dentro del Partido Republicano sobre la estrategia en Oriente Próximo.
El caso también ha reavivado el debate sobre el uso de investigaciones federales en contextos políticos, en medio de críticas de sectores que acusan al Departamento de Justicia de actuar contra figuras consideradas adversarias del presidente. Kent, quien ha sido una voz crítica de la guerra, reiteró en recientes declaraciones públicas su respaldo a políticas anteriores de la Administración Trump, aunque mantuvo sus cuestionamientos a la actual estrategia frente a Irán, en un episodio que refleja tensiones internas en el oficialismo. (EFE)
El recrudecimiento de la guerra en Oriente Próximo castiga a las Bolsas y dispara el precio del petróleo
El recrudecimiento de la guerra no da tregua a los mercados de todo el mundo y tras los ataques contra infraestructuras energéticas claves en Oriente Próximo, el precio del petróleo escala nuevas posiciones hasta superar los 113 dólares por barril, lo que a su vez agrava la preocupación de los inversores de que una escalada bélica aumente las presiones inflacionarias. Con este telón de fondo, las Bolsas asiáticas encajan fuertes pérdidas este jueves. En Japón, el Nikkei corrige un 3,5% al cierre después de que el Banco de Japón decidiera mantener los tipos de interés. Los futuros de las acciones estadounidenses registran un ligero descenso después de que el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeran un 1,4% el miércoles. Mientras, en Europa, los futuros del EuroStoxx 50 adelantan recortes del entorno del 1,5%.
Un muerto en Irak en los bombardeos israelí-estadounidenses de la madrugada
Nuevos bombardeos en la madrugada de este jueves de fuerzas israelíes y estadounidenses sobre cuarteles y posiciones de las milicias iraquíes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) dejaron un miliciano muerto y varios heridos, uno de ellos en estado crítico. Así lo comunican en una nota las Fuerzas de Movilización Popular, también conocidas como Multitud Popular, un conglomerado de grupos en su mayoría chiíes proiraníes que se encuentra integrado en las Fuerzas Armadas iraquíes.
Los ataques se produjeron en la provincia de Saladino, en la ciudad de Baiji y en las cercanías del aeropuerto de Al Siniya. El bombardeo más grave fue el de Al Siniya, que causó la muerte a uno de los milicianos y varios heridos. “Las labores de evacuación se ven seriamente dificultadas por la presencia constante de aeronaves enemigas, que han atacado deliberadamente a los equipos de ambulancias en repetidas ocasiones”, añade el comunicado.
En las últimas semanas, en el contexto de la guerra iniciada el 28 de febrero entre Estados Unidos e Israel contra Irán, varios emplazamientos de las Fuerzas de Movilización Popular en Irak han sido alcanzados por misiles y bombardeos de Israel o de EE UU, según las autoridades locales.
El 10 de marzo, aviones sin identificar atacaron el cuartel general de la 40 Brigada de las FMP en la localidad de Dibis, en la provincia de Kirkuk, en el Kurdistán iraquí, y mataron a cinco de sus miembros, además de herir a otros cuatro.
Días después, el 14 de marzo, un bombardeo estadounidense contra un edificio en el centro de Bagdad que albergaba un cuartel de esta milicia causó la muerte de un comandante de la unidad de misiles y de otros dos milicianos, además de heridos civiles, mientras que el día 17 otro ataque aéreo en la capital iraquí dejó al menos cinco muertos, entre ellos dos líderes de las FMP y un asesor iraní, tras impactar contra una vivienda en el distrito de Jadriya.
Las autoridades iraquíes han condenado estos bombardeos, calificándolos de “ataques traicioneros” y denunciando violaciones de la soberanía nacional, mientras que el Gobierno iraquí ha reiterado su rechazo a que su territorio sea utilizado para atacar a países vecinos y ha advertido de que estas acciones socavan la seguridad y la estabilidad del país. (Efe)
Israel dice haber matado a una veintena de miembros de Hezbolá en Líbano en el último día
El Ejército israelí ha afirmado este jueves por la mañana que en las últimas 24 horas ha matado a 20 supuestos miembros del grupo chií Hezbolá en combates en el sur de Líbano, país que bombardea a diario y donde mantiene una operación terrestre en el sur de su territorio.
En un comunicado publicado en redes sociales, explica que en uno de los incidentes detectaron cómo los miembros de Hezbolá intentaron disparar un misil antitanque contra sus tropas y respondieron matando a cinco personas en un primer enfrentamiento, antes de que sus aviones aliminasen a otros tres.
En total, el ejército afirma haber matado a 20 miembros de la milicia chií y ha destruido “decenas de estructuras militares” de Hezbolá, con lo que pudo confiscar armas, como lanzagranadas, cohetes antitanque, municiones, un rifle de caza y otro equipo militar.
Desde el inicio del conflicto entre Israel y Hizbulá el pasado 2 de marzo, casi 1.000 personas han fallecido en Líbano por los ataques israelíes, 116 de ellas niños, según el Ministerio de Salud Pública libanés. (EFE)
Frente al desorden internacional creado por el estadounidense Donald Trump, la Unión Europea se aferra al multilateralismo. Pese a aquellas voces que dan por muerto el orden mundial basado en reglas, los 27 países de la UE coinciden en que es la única salida y solución en un tablero geopolítico mundial cada vez más convulso y marcado por la pugna de las dos superpotencias globales: EE UU y China. A medida que la guerra de EE UU e Israel sobre Irán se amplía y se extiende por Oriente Próximo, la UE ha dado un sonoro portazo a Trump y a sus exigencias de que Europa se involucre en el conflicto.
Irán lanza seis andanadas de misiles contra Israel, sin causar heridos
Las alarmas antiaéreas sonaron en seis ocasiones en la madrugada de este jueves en Israel por las andanadas de misiles enviadas por Irán a territorio israelí, que no causaron ningún herido.
La primera alarma sonó sobre las 3.15 hora local (las 2.15 hora peninsular española) en la zona de Tel Aviv, a lo que le siguieron tres alertas más de misiles de Irán hacia el norte del país.
Sobre las 6.50 hora local, el ejército avisó de una más que hizo sonar las alarmas de nuevo en Tel Aviv y a las 7.32 de una sexta oleada dirigida a Haifa, la ciudad costera del norte donde se ubica la mayor refinería del país y otras infraestructuras críticas.
El servicio de emergencias Maden David Adom (MDA) no reportó heridos ni tampoco daños de consideración en ninguna de esas oleadas de misiles. Se desconoce si alguno de los misiles pudo caer en alguna infraestructura crítica o militar, puesto que la censura israelí prohíbe publicar esos extremos alegando cuestiones de seguridad.
Las andanadas de esta madrugada siguieron a dos oleadas registradas en la noche del martes, entre las 22.00 y las 23.30 hora local, que produjeron víctimas mortales en el territorio palestino de Cisjordania y cerca de Tel Aviv.
En Cisjordania, tres mujeres fallecieron y otras trece resultaron heridas —una crítica— por un impacto de un misil de racimo en un salón de belleza femenino en Beit Awa, cerca de Hebrón, en el sur del territorio palestino. Se trata de los primeros fallecidos en Cisjordania, donde, a diferencia del territorio israelí, la población no dispone de refugios (solo tienen los colonos israelíes).
Además, un hombre murió en la región de Sharon, el norte de Tel Aviv, en un impacto registrado en la segunda andanada de la noche.
En total, 15 personas han muerto en territorio israelí por ataques iraníes en los 19 días que se ha prolongado la guerra iniciada por Israel y Estados Unidos contra Irán el pasado 28 de febrero, mientras que tres lo han hecho en territorio palestino. (Efe)
El recrudecimiento de la guerra no da tregua a los mercados de todo el mundo y tras los ataques contra infraestructuras energéticas claves en Oriente Medio, el precio del petróleo escala nuevas posiciones hasta superar los 113 dólares por barril, lo que a su vez agrava la preocupación de los inversores de que una escalada bélica aumente las presiones inflacionarias. Con este telón de fondo, las Bolsas asiáticas encajan fuertes pérdidas este jueves. En Japón, el Nikkei corrige un 3,5% después de que el Banco de Japón decidiera mantener los tipos de interés. Los futuros de las acciones estadounidenses registran un ligero descenso después de que el S&P 500 y el Nasdaq 100 cayeran un 1,4% el miércoles. Mientras, en Europa, los futuros del EuroStoxx 50 adelantan recortes del entorno del 1,5%.
Irán ataca una refinería en el puerto saudí de Yanbú
La refinería de la empresa estatal saudí Aramco en el puerto de Yanbú, en el mar Rojo, (Arabia Saudí) ha sufrido un ataque esta madrugada, según han informado fuentes de la industria petrolera, que precisan que los daños han sido mínimos. El gigante saudí Aramco, una de las mayores petroleras del mundo, comparte esta refinería, llamada SAMREF, con la estadounidense Exxon.
La Guardia Revolucionaria iraní, el ejército ideológico del régimen de los ayatolás, emitió este jueves una orden de desalojo que afectaba a varias instalaciones petrolíferas de Arabia Saudí, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, lo que incluía la refinería atacada.
Yanbú es actualmente el único punto de exportación de petróleo de los países del golfo Pérsico, toda vez que Irán mantiene bloqueado el estrecho de Ormuz por sus ataques y amenazas de ataques a los barcos que naveguen por el corredor, por el que habitualmente circula el 20% del petróleo del mundo.
El ataque a esta refinería es una muestra más de que el conflicto desatado por los bombardeos de EE UU e Israel contra Irán se centra cada vez más en las instalaciones energéticas. Irán lanza sus misiles contra estas infraestructuras en Qatar, Arabia Saidí, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait, lo que ha hecho que se disparen los precios del crudo y del gas natural. (Reuters)
Buenos días. Arrancamos la narración en directo de la última hora del conflicto en Oriente Próximo, en este jueves 19 de marzo.
Los líderes europeos debaten hoy en Bruselas cómo contener los precios de la energía, disparados por la guerra de Irán. En España, mientras el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viaja a Bruselas para defender su ‘No a la guerra’, el Ejecutivo ultima el plan para hacer frente a las consecuencias económicas del conflicto, que se aprobarán mañana viernes en un Consejo de Ministros extraordinario.
Mientras, siguen los ataques en el Golfo. Arabia Saudí ha denunciado un bombardeo en el puerto de Yanbu, en el mar Rojo, y un ataque contra dos refinerías en Ríad. La agencia marítima británica ha informado de un impacto contra un barco frente a Qatar. Doha, además, ha vuelto a denunciar en la madrugada ataques iraníes contra parte de su infraestructura energética, después de que el miércoles registró un impacto que generó un incendio en la refinería de Ras Laffan, la principal de gas natural licuado del país.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.