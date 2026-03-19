El diésel sube un 29% y la gasolina un 16% en España desde el ataque de Estados Unidos a Irán

La velocidad a la que los combustibles se están encareciendo por la guerra en Oriente Próximo ha dejado atrás la del conflicto entre Rusia y Ucrania de 2022. Y esa tendencia a las subidas de precio, salvo final abrupto de la contienda en Irán, todavía continuará en semanas venideras. La gasolina se ha colocado en un precio medio de 1,709 euros por litro en los surtidores españoles, mientras que el diésel se paga a 1,837 euros, según el Boletín Petrolero de la UE publicado este jueves, pero cuya fecha de corte son los precios del lunes. Los datos que se ofrecen son una media, por lo que hay surtidores donde el litro de combustible se paga más caro y otros donde es más barato.

Eso significa que la gasolina vale un 16% más que antes de que se iniciaran los bombardeos sobre Teherán, y el diésel un 29% más. Ambas cifras superan las de hace cuatro años, cuando en las primeras tres semanas de enfrentamientos entre Moscú y Kiev se incrementaron un 12% y un 20% respectivamente.

En términos absolutos, los carburantes aún no han alcanzado el pico que tocaron en 2022, al que se llegó en junio, casi cuatro meses después del comienzo de las hostilidades, con la gasolina disparada en 2,141 euros, y el diésel en 2,100 euros. Pero no es descartable que se rompan esas fronteras, si se tiene en cuenta que en la guerra actual, a diferencia del desatado en el este europeo, está pesando más sobre la economía y los mercados el comportamiento del barril de petróleo que el del gas natural, aunque ambos hayan experimentado importantes revalorizaciones.

El crudo ha rebasado la barrera de los 110 dólares por barril debido al bloqueo iraní del estrecho de Ormuz, la vía marítima a través de la cual circula el 20% del petróleo que se consume en el mundo, y los ataques cruzados a infraestructuras energéticas. Solo la búsqueda de soluciones de emergencia, como la liberación masiva de reservas de petróleo, ha evitado que su cotización sea mucho más elevada, y su impacto sobre el bolsillo de ciudadanos y empresas, mayor. El tiempo, sin embargo, juega en contra, y los expertos coinciden en que cuanto más largo sea el conflicto, más posibilidades hay de que los combustibles sigan subiendo, dando alas a la inflación.

El precio del combustible escala así en España a máximos de octubre de 2023 en el caso de la gasolina, en un contexto de recortes de producción por parte de Arabia Saudí y Rusia que aupó el precio del barril de crudo. Para encontrar un litro de gasóleo más caro hay que remontarse algo más lejos, a noviembre de 2022. Históricamente, el diésel ha sido más barato que la gasolina, pero esa ventaja se ha borrado en la actual crisis, debido a que mientras Europa dispone de suficiente capacidad de refino para ser exportadora neta de gasolina, sufre un déficit crónico de gasóleo, lo que la obliga a depender de las importaciones para satisfacer su demanda interna.

La subida de esta semana ha sido generalizada en toda la Unión Europea, donde el precio medio de la gasolina es superior al español, de 1,838 euros el litro, y también el del diésel, aunque con menos margen, al pagarse a 1,949 euros. Los precios actuales sitúan a España en una posición casi intermedia en la UE: 11 países de los Veintisiete tienen una gasolina más cara y en otros 15 sale más económica. El techo lo marca, una vez más, Países Bajos con 2,262 euros por litro y el repostaje más barato se da de nuevo en Bulgaria (1,331 euros). En el caso del diésel, hay 14 países donde este combustible es más costoso que en España.

Más de 100 euros el depósito de diésel

Con los importes actuales, llenar un depósito mediano (55 litros) supone en España un desembolso de 94 euros para un conductor de vehículo de gasolina y de poco más de 101 euros para uno de diésel. Según cálculos del Instituto Complutense de Análisis Económico (ICAE), que está monitorizando diariamente el impacto de la energía sobre los precios, el diésel sumará unas 5,6 décimas (0,56 puntos) al IPC de marzo, y la gasolina tres décimas (0,3).

El efecto de ambos combustibles, unido al repunte de la electricidad, que añadirá 2,1 décimas (0,21), supone por tanto un golpe inflacionista extra de 1,1 puntos para marzo, a los que añadir la evolución de otros elementos, como los alimentos, que están mostrando resistencia a abaratarse. El Instituto Nacional de Estadística publicará el dato oficial de inflación el próximo 27 de marzo.