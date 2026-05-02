Muere José María Cruz Novillo, el hombre que diseñó los grandes logos de la España democrática

En su obra destacan las imágenes de empresas como Correos, Repsol, Endesa o Renfe, y de entidades como Tesoro Público o la Policía Nacional, además del puño y la rosa del PSOE o la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid

El diseñador José María Cruz Novillo, autor de algunos de los logos más reconocibles de la España contemporánea, ha fallecido este sábado a los 89 años, según ha publicado el medio especializado Gráffica.

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Cruz Novillo es el responsable del grafismo y de la imagen de Correos, de Renfe, del puño y la rosa del PSOE, de la bandera y el escudo de la Comunidad de Madrid, el cambio al azul de la Policía Nacional, los billetes de pesetas de 1979 a 1985 —que llevaban escritores en sus anversos—, de Endesa, Repsol, La Cope, El Mundo, el Grupo PRISA, Antena 3 Radio...

Pero es que además fue cartelista del mejor cine producido por Elías Querejeta: Ana y los lobos; Deprisa, deprisa; Los lunes al sol, Mi prima Angélica, El espíritu de la colmena... Novillo hizo los logos de la Transición y es considerado el diseñador gráfico más importante de la historia de España.

Logotipos creados por José María Cruz Novillo. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Correos, el PSOE, Comunidad de Madrid, Portland Valderrivas, Renfe, Quinto Centenario del descubrimiento de América, Antena 3, Visionlab, La 1, Policía Nacional, Repsol y Banco Pastor.

Cruz Novillo nació en Motilla del Palancar (Cuenca) en 1936 y empezó su carrera como dibujante en Publicidad Clarín en 1958. Un año después, inició su colaboración con la Sociedad de Estudios del Diseño Industrial (SEDI). En 1965 abandonó Clarín y creó su propio estudio. En el documental El hombre que diseñó España (2019), de Andrea G. Bermejo y Miguel Larraya, explicaba que aquello fue un “salto espacio-temporal inverosímil”, porque el hijo del que fuera secretario de las juventudes socialistas de Cuenca antes de la Guerra Civil acabó con 26 años en Nueva York, ya que fue seleccionado, junto a otros artistas, para ser parte del pabellón español en la Feria Mundial en aquella ciudad en 1964. El creador recordaba en este filme que aquellas semanas en la ciudad fueron una enseñanza brutal, que vivió la efervescencia que se ve en la serie Mad Men, y que aprendió el diseño moderno como nunca hubiera podido en España. “Quienes se dedicaban al diseño eran dibujantes, que se comportaban como pintores. Cuando llegó el reciclaje, nació el diseño gráfico”.

El diseñador aseguraba sentir “la responsabilidad de trabajar ante los grandes clientes”. Y él construyó la nueva España: Correos, Renfe (“Lo más grande que he hecho”), medios de comunicación, los billetes de pesetas... De aquel encargo contaba orgulloso: “Aprendí muchas cosas... Como que lo más importante es que no puedan ser falsificados”. Cruz Novillo les estampó por un lado el retrato de grandes escritores del siglo XIX y XX (Rosalía de Castro, Benito Pérez Galdós o Juan Ramón Jiménez) y, por el otro, una cita y un lugar relacionados con su obra. Fue también el diseñador del puño y la rosa estilizados del emblema del PSOE, un trabajo que, al recordar a su padre, el artista calificaba de “sentimental”.

Su amistad de juventud con José Luis Borau —fueron tándem publicitario— le llevó a recibir el encargo del cartel de Las secretas intenciones (1970), de Antonio Eceiza, que se filmó en su despacho de la agencia Clarín con Jean-Louis Trintignant. Por Borau llegó a la productora de Elías Querejeta, y en lo que definía como los trabajos “que menos tiempo me ocupaban, unas dos semanas al año”, empezó a diseñar sus carteles, obras maestras como El espíritu de la colmena o Ana y los lobos (labor que le enorgullecía). “Venía de mi verano ibicenco, veía la película tras haberme leído el guion”, y en 15 días tenía el póster.

José María Cruz Novillo posa con su creación 'Triple ángulo cilíndrico', cuando aún estaba en Azca. Estudio Cruz más Cruz

Entre sus premios y reconocimientos, destacan el Premio Nacional de Diseño en 1997 y la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes en 2012.

En aquel documental de 2019, el diseñador explicaba que nunca se había encerrado en su trabajo. Por ejemplo, realizó diversas esculturas, como las que estuvieron situadas durante años en el complejo madrileño de Azca (calificadas por su autor como “una obra radical, de estructura limpia, sin ningún tipo de manipulación”), y exploró en la música e investigó el concepto de “diafragmas”: “Divido algo en partes y juego a reagruparlas de otra manera”, que era su principal arma en su “aversión a lo rutinario”. Y definía su trabajo con siete palabras: “El diseño es un viaje de vuelta”.