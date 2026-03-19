Del líder supremo a los jefes de seguridad y del programa nuclear: los líderes iraníes que EE UU e Israel han matado en casi tres semanas de guerra
Los dos países atacantes han descabezado a la República Islámica, pero eso no significa el fin del régimen
Ali Jameneí
(1939-2026)
Líder supremo de la
República Islámica
ALTOS FUNCIONARIOS
ALTOS MILITARES
Ali Lariyaní
(1958-2026)
Secretario del
Consejo de
Seguridad Nacional
Mohammad Pakpour
(1961-2026)
Comandante en jefe de la
Guardia Revolucionaria
Islámica
Esmail Jatib
(1961-2026)
Ministro de
Inteligencia iraní
Aziz Nasirzadeh
(1965-2026)
Ministro de Defensa
Ali Shamjani
(1955-2026)
Exsecretario
del Consejo
de Seguridad
Nacional
y asesor
Abdolrahim Mousavi
(1960-2026)
Jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas
de Irán
Gholamreza Soleimani
(1964-2026)
Jefe de la fuerza
paramilitar Basij
Ali Jameneí
(1939-2026)
Líder supremo de la
República Islámica
ALTOS FUNCIONARIOS
ALTOS MILITARES
Ali Lariyaní
(1958-2026)
Secretario del
Consejo de
Seguridad Nacional
Mohammad Pakpour
(1961-2026)
Comandante en jefe de la
Guardia Revolucionaria
Islámica
Esmail Jatib
(1961-2026)
Ministro de
Inteligencia iraní
Aziz Nasirzadeh
(1965-2026)
Ministro de Defensa
Ali Shamjani
(1955-2026)
Exsecretario
del Consejo
de Seguridad
Nacional
y asesor
Abdolrahim Mousavi
(1960-2026)
Jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas
de Irán
Gholamreza Soleimani
(1964-2026)
Jefe de la fuerza
paramilitar Basij
Ali Jameneí
(1939-2026)
Líder supremo de la
República Islámica
ALTOS FUNCIONARIOS
ALTOS MILITARES
Ali Lariyaní
(1958-2026)
Secretario del Consejo
de Seguridad Nacional
Mohammad Pakpour
(1961-2026)
Comandante en jefe de la
Guardia Revolucionaria
Islámica
Esmail Jatib
(1961-2026)
Ministro de
Inteligencia iraní
Aziz Nasirzadeh
(1965-2026)
Ministro de Defensa
Ali Shamjani
(1955-2026)
Exsecretario del
Consejo de Seguridad
Nacional y asesor
Abdolrahim Mousavi
(1960-2026)
Jefe del Estado Mayor
de las Fuerzas Armadas
de Irán
Gholamreza Soleimani
(1964-2026)
Jefe de la fuerza
paramilitar Basij
Ali Jameneí
(1939-2026)
Líder supremo de la República Islámica
ALTOS FUNCIONARIOS
ALTOS MILITARES
Ali Lariyaní
(1958-2026)
Secretario del Consejo de
Seguridad Nacional
Mohammad Pakpour
(1961-2026)
Comandante en jefe de la Guardia
Revolucionaria Islámica
Esmail Jatib
(1961-2026)
Ministro de Inteligencia iraní
Aziz Nasirzadeh
(1965-2026)
Ministro de Defensa
Ali Shamjani
(1955-2026)
Exsecretario del Consejo
de Seguridad Nacional y asesor
Abdolrahim Mousavi
(1960-2026)
Jefe del Estado Mayor de
las Fuerzas Armadas de Irán
Gholamreza Soleimani
(1964-2026)
Jefe de la fuerza paramilitar Basij
Israel confirma un golpe tras otro. En los 19 días de la guerra contra Irán, los bombardeos estadounidenses e israelíes han matado a una decena de líderes de la cúpula de la República Islámica. La lista la abrió el propio líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, el 28 de febrero, la primera jornada de Furia Épica, la explosiva operación que marcó el inicio de la ofensiva contra Irán. Ese mismo día, murieron otros líderes políticos y altos mandos de las Fuerzas Armadas que eran objetivo militar. Horas después de ese primer golpe, el presidente Donald Trump dejó claro que su objetivo era precipitar el fin del régimen iraní. “Cuando hayamos terminado”, dijo, dirigiéndose a los ciudadanos del país atacado: “Tomad el control de vuestro gobierno. Probablemente esta sea vuestra única oportunidad en generaciones”. Pese a todo, los daños infligidos a la República Islámica no suponen automáticamente el fin del régimen, una posibilidad que aún permanece abierta.
En los días posteriores, los bombardeos continuaron asestando golpes sobre otras figuras clave, como Ali Lariyaní, el segundo hombre más importante de la República Islámica, y Esmail Jatib, ministro de Inteligencia y una de las figuras que más se enfrentaron al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Algunos de los integrantes de esta lista habían sobrevivido a bombardeos israelíes en medio de la llamada Guerra de los 12 Días, librada en 2025.
Sin embargo, miembros del Gobierno de EE UU son prudentes a la hora de hacer balances. La directora de Inteligencia Nacional de EE UU, Tulsi Gabbard, ha asegurado este miércoles que si bien “el régimen de Irán parece estar intacto”, se encuentra “muy debilitado por la operación Furia Épica”. “Aun así, Irán y sus aliados continúan atacando los intereses de EE UU y sus aliados en Oriente Próximo. Si un régimen hostil sobrevive, intentará iniciar un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas de misiles y drones”, ha dicho Gabbard durante la audiencia anual del Comité de Inteligencia del Senado.
La ofensiva contra Irán ha dejado hasta este miércoles 3.114 muertos, según la ONG iraní HRANA. De estos, 1.354 son civiles, incluidos 207 niños.
Ali Jameneí (1939-2026)
El hombre que ocupó el máximo cargo del país durante 37 años fue la primera baja de la cúpula que se apuntaron Estados Unidos e Israel en su ataque del 28 de febrero. Era la figura central del sistema político y religioso iraní: controlaba las principales instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas y la política exterior. Durante su mandato, diezmó la oposición, reprimió protestas civiles y lideró el desarrollo nuclear que le valió a Irán duras sanciones de EE UU. Su hijo, Mojatba Jameneí, a quien no se ha visto desde los bombardeos del 28, fue designado heredero.
Ali Lariyaní (1958-2026)
Tras la muerte de Ali Jameneí, se convirtió en el principal hombre fuerte de la República Islámica. Tuvo una larga trayectoria en cargos clave: fue negociador del programa nuclear, dirigió la radiotelevisión estatal, presidió el Parlamento entre 2008 y 2020 hasta llegar, finalmente, a liderar el Consejo Supremo de Seguridad Nacional. Fue uno de los principales responsables de las últimas protestas ciudadanas contra el régimen, que se saldaron con 7.000 muertos, según cálculos de la ONG HRANA. Su muerte fue confirmada por Israel el 17 de marzo.
Ali Shamjani (1955-2026)
El almirante Shamjani desempeñó múltiples cargos, sobre todo de seguridad, en la República Islámica. Fue ministro de la Guardia Revolucionaria y de Defensa, uno de los negociadores con EE UU para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear y, finalmente, secretario del Consejo de Seguridad Nacional hasta 2023. En los últimos años, ejerció como asesor militar y político de Ali Jameneí. Ya había resultado herido en 2025 durante un ataque israelí, pero sobrevivió. Murió durante los bombarderos del 28 de febrero.
Mohammad Pakpour (1961-2026)
Se unió a la Guardia tras la Revolución Islámica de 1979, donde comenzó sirviendo durante la rebelión kurda de 1979 y la guerra entre Irán e Irak. Luego escaló por distintos cargos de la fuerza pública, donde lideró la lucha contra el terrorismo en el noroeste del país. En 2025, fue ascendido a comandante en jefe de la Guardia Revolucionaria, después de que Hossein Salami fuera asesinado por Israel en un bombardeo. Murió en los ataques del 28 de febrero.
Aziz Nasirzadeh (1965-2026)
El oficial Nasirzadeh era veterano de la guerra entre Irán e Irak y tenía una condecorada carrera militar. Empezó como piloto de caza y ocupó puestos clave en la Fuerza Aérea y, luego en la Fuerza Armada. Jugaba un papel clave en la planificación militar y la política de defensa de la infraestructura civil, militar y nuclear crítica de Irán. Sobrevivió a los ataques israelíes contra Irán en junio de 2025, pero falleció el 28 de febrero de 2026 junto a otros altos cargos.
Abdolrahim Mousavi (1960-2026)
Este oficial de carrera y antiguo jefe del Ejército regular (Artesh) era responsable de coordinar las ramas militares de Irán y de supervisar las fuerzas convencionales. Llegó a ser jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas después de que su predecesor, Mohammad Bagheri, muriera durante los ataques aéreos lanzados por Israel en 2025. Fue otra de las víctimas fatales de la cúpula iraní en los bombardeos del 28 de febrero.
Gholamreza Soleimani (1964-2026)
Comandaba las fuerzas paramilitares Basij, una de las cinco ramas de la Guardia Revolucionaria creada en 1980 como un ejército paralelo debido al temor del ayatolá Ruholá Jomeini a un golpe de Estado del ejército regular. Cuando llegó al cargo, desplegó una represión letal a los manifestantes de las protestas de 2019; luego, en 2022, en medio de los levantamientos por la muerte de la joven kurda Mahsa Amini por llevar mal puesto el velo, también desplegó unidades con armas de fuego contra los civiles. Estas prácticas se replicaron en las protestas de finales de 2025 y principios de 2026. Soleimani había sido sancionado en múltiples ocasiones por Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá por violaciones a los derechos humanos. El 17 de marzo, Israel confirmó que lo había matado en un bombardeo.
Esmail Jatib (1961-2026)
Esmail Jatib, cuyo nombre real era Seyed Esmail Vaezí, era una de las personas más influyentes dentro del aparato de seguridad iraní. Fue discípulo de Ali Jameneí y del clérigo ultraconservador Mesbah Yazdí en varios seminarios religiosos, donde empezó a forjar su ascenso dentro de las redes de poder de la República Islámica. Tras integrarse en la Guardia Revolucionaria en los años ochenta, desarrolló una carrera marcada por su presencia en los principales centros de poder: dirigió la inteligencia en la ciudad de Qom, controló la seguridad de la oficina del líder supremo y supervisó el Centro de Protección e Información Poder Judicial, entre otros cargos. Fue nombrado ministro de Inteligencia en 2021 y su gestión estuvo asociada a la represión de protestas masivas y operaciones exteriores agresivas. Sin embargo, durante la ofensiva israelí contra Irán de 2025, los fallos de inteligencia iraní se hicieron evidentes y llevaron a la muerte de numerosos líderes de la Guardia Revolucionaria y de científicos del programa nuclear. Ahora, con su muerte, confirmada este miércoles, queda un vacío en la coordinación de los servicios secretos del régimen.
Mohammad Shirazi (?-2026)
Desde 1989, dirigía la Oficina Militar de Ali Jameneí y era el principal responsable de coordinar las comunicaciones entre los altos mandos militares de la República Islámica y el líder supremo. Murió en los bombardeos del 28 de febrero.
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