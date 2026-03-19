Del líder supremo a los jefes de seguridad y del programa nuclear: los líderes iraníes que EE UU e Israel han matado en casi tres semanas de guerra

Israel confirma un golpe tras otro. En los 19 días de la guerra contra Irán, los bombardeos estadounidenses e israelíes han matado a una decena de líderes de la cúpula de la República Islámica. La lista la abrió el propio líder supremo, el ayatolá Ali Jameneí, el 28 de febrero, la primera jornada de Furia Épica, la explosiva operación que marcó el inicio de la ofensiva contra Irán. Ese mismo día, murieron otros líderes políticos y altos mandos de las Fuerzas Armadas que eran objetivo militar. Horas después de ese primer golpe, el presidente Donald Trump dejó claro que su objetivo era precipitar el fin del régimen iraní. “Cuando hayamos terminado”, dijo, dirigiéndose a los ciudadanos del país atacado: “Tomad el control de vuestro gobierno. Probablemente esta sea vuestra única oportunidad en generaciones”. Pese a todo, los daños infligidos a la República Islámica no suponen automáticamente el fin del régimen, una posibilidad que aún permanece abierta.

En los días posteriores, los bombardeos continuaron asestando golpes sobre otras figuras clave, como Ali Lariyaní, el segundo hombre más importante de la República Islámica, y Esmail Jatib, ministro de Inteligencia y una de las figuras que más se enfrentaron al Gobierno de Benjamín Netanyahu. Algunos de los integrantes de esta lista habían sobrevivido a bombardeos israelíes en medio de la llamada Guerra de los 12 Días, librada en 2025.

Sin embargo, miembros del Gobierno de EE UU son prudentes a la hora de hacer balances. La directora de Inteligencia Nacional de EE UU, Tulsi Gabbard, ha asegurado este miércoles que si bien “el régimen de Irán parece estar intacto”, se encuentra “muy debilitado por la operación Furia Épica”. “Aun así, Irán y sus aliados continúan atacando los intereses de EE UU y sus aliados en Oriente Próximo. Si un régimen hostil sobrevive, intentará iniciar un esfuerzo de varios años para reconstruir sus fuerzas de misiles y drones”, ha dicho Gabbard durante la audiencia anual del Comité de Inteligencia del Senado.

La ofensiva contra Irán ha dejado hasta este miércoles 3.114 muertos, según la ONG iraní HRANA. De estos, 1.354 son civiles, incluidos 207 niños.