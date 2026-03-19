La ofensiva de EE UU e Israel contra Irán y sus represalias, en imágenes
El presidente de EE UU, Donald Trump, ha asegurado este miércoles en la Casa Blanca en una rueda de prensa conjunta con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, que la guerra contra Irán va a acabar muy pronto” porque Teherán “ya no tiene líderes”. Mientras, el Gobierno palestino ha confirmado este jueves la muerte de una cuarta mujer a causa del impacto de metralla de un misil lanzado por Irán contra Israel en un salón de belleza en la localidad de Beit Aua, situada en Cisjordania, antes de especificar que la última fallecida es una embarazada de seis meses