Volcanes de lodo en Colombia: qué son y por qué entran en erupción

La erupción de un volcán de lodo en San Juan de Urabá la noche del miércoles activó los protocolos de emergencia en el municipio antioqueño. Las autoridades realizan monitoreo en el área afectada para evaluar posibles riesgos adicionales. De manera preliminar, el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Antioquia (Dagran) indicó que, pese a la presencia de viviendas en los alrededores, no se registraron personas lesionadas.

Tras el incidente, se reportó una afectación en la vía al corregimiento Siete Vueltas, lo que mantiene incomunicadas a cerca de 1.200 personas. El gobernador, Andrés Julián Rendón, señaló que el departamento ya envió equipo de trabajo para liberar la vía San Juan - San Juancito lo antes posible. Las autoridades municipales también han anunciado que realizarán un monitoreo en la planta de tratamiento del acueducto para descartar la contaminación del suministro de agua potable, por lo que el servicio será suspendido hasta nuevo aviso.

¿Qué es un volcán de lodo y por qué hace erupción?

Un volcán de lodo es un fenómeno asociado al diapirismo de lodo, un proceso geológico que ocurre cuando materiales sedimentarios acumulados durante millones de años en antiguos fondos marinos ascienden hacia la superficie. Su origen está ligado a la acumulación de grandes cantidades de sedimentos y de materia orgánica, que quedaron enterrados en el subsuelo. Allí, la actividad bacteriana actúa sobre esos lodos durante largos periodos, mientras nuevas capas de sedimentos continúan depositándose encima. Esa acumulación progresiva genera altas presiones en la profundidad.

Como resultado, parte de la materia orgánica se transforma en gases, entre ellos metano. Las diferencias de densidad y composición entre los lodos ricos en materia orgánica y los sedimentos más compactos que yacen encima de ellos, provocan que el material más ligero tienda a ascender. Ese movimiento produce abombamientos en la superficie y, eventualmente, la expulsión de lodo, agua y gas. Aunque no expulsan lava ni alcanzan temperaturas extremas como los volcanes magmáticos, estas manifestaciones pueden representar riesgos. Entre las principales amenazas están el lodo que puede salir despedido y cubrir viviendas, vías o y cultivos, la formación de grietas en el terreno y, en algunos casos, explosiones asociadas a la liberación de gas metano.

¿Dónde están los volcanes de lodo en Colombia?

En Colombia, estos fenómenos se concentran principalmente en la región Caribe. Cientos de volcanes de lodo se distribuyen en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Sucre, Bolívar y Antioquia. Algunos de estos sistemas son conocidos, estudiados y explorados desde hace más de dos siglos. El volcán de lodo de Turbaco, por ejemplo, fue descrito a comienzos del siglo XIX por el geógrafo y naturalista alemán Alexander von Humboldt. Sin embargo, la mayoría han sido identificados a partir de investigaciones geocientíficas relativamente recientes, desarrolladas en su mayor parte durante las últimas tres décadas.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) ha adelantado distintos proyectos para comprender mejor el fenómeno del diapirismo de lodo. “Aunque el SGC ha incursionado en el entendimiento del fenómeno del diapirismo de lodos a partir de varios proyectos realizados en los últimos 30 años, el foco de investigación de la entidad ha estado sobre los volcanes magmáticos de la cordillera Central y el macizo colombiano. Es por ello que el estudio del vulcanismo de lodo actual es necesario para la gestión del riesgo, no solo en áreas continentales, ya que muchos de ellos tienen manifestaciones en fondos marinos, tanto en el Caribe como en el Pacífico colombiano”, explicó la entidad.