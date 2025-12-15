La comunidad indígena que vive bajo la sombra del volcán Puracé
Desde el 29 de noviembre se emitió una alerta de preparación de evacuaciones en el área
El volcán Puracé, con una altura de 4.640 metros sobre el nivel del mar, es uno de los volcanes más activos de Colombia, con al menos 51 eventos eruptivos desde el año 1400. Desde el pasado 29 de noviembre, ante el aumento de emisiones de ceniza y movimientos, la comunidad circundante ha estado en alerta preparando una evacuación preventiva de al menos 800 personas que viven en la periferia del volcán, en viviendas dispersas entre las montañas.
Gran parte de los vecinos habitan en la Reserva Indígena Puracé, un territorio perteneciente al pueblo indígena Coconuco. Para el pueblo Coconuco, el volcán es sagrado y un espíritu protector de su territorio.
Puracé carece de la infraestructura y la logística necesarias para una evacuación completa, por lo que las autoridades están trabajando para establecer refugios temporales, según el alcalde Humberto Molano Hoyos.
Más información
La erupción de un volcán de Etiopía que llevaba más de 10.000 años inactivo obliga a cancelar vuelos
Archivado En
Lo más visto
- Petro repudia con dureza la elección de Kast en Chile: “Jamás le daré la mano a un nazi”
- De las excusas a la condena: las dos caras de Petro ante los jefes disidentes ‘Calarcá’ e ‘Iván Mordisco’
- Un viaje de grado termina en tragedia en Antioquia: al menos 17 muertos tras la caída de un autobús por un precipicio
- El Gobierno Petro infla la cifra de las hectáreas de coca sustituidas por otros cultivos
- Las derechas de Santander se disputan la herencia de Jaime Andrés Beltrán, el fugaz ‘Bukele’ de Bucaramanga