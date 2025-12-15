La comunidad indígena que vive bajo la sombra del volcán Puracé

Desde el 29 de noviembre se emitió una alerta de preparación de evacuaciones en el área

El volcán Puracé, con una altura de 4.640 metros sobre el nivel del mar, es uno de los volcanes más activos de Colombia, con al menos 51 eventos eruptivos desde el año 1400. Desde el pasado 29 de noviembre, ante el aumento de emisiones de ceniza y movimientos, la comunidad circundante ha estado en alerta preparando una evacuación preventiva de al menos 800 personas que viven en la periferia del volcán, en viviendas dispersas entre las montañas.

Gran parte de los vecinos habitan en la Reserva Indígena Puracé, un territorio perteneciente al pueblo indígena Coconuco. Para el pueblo Coconuco, el volcán es sagrado y un espíritu protector de su territorio.

Puracé carece de la infraestructura y la logística necesarias para una evacuación completa, por lo que las autoridades están trabajando para establecer refugios temporales, según el alcalde Humberto Molano Hoyos.