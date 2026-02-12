La UE recomienda a las aerolíneas que eviten sobrevolar el espacio aéreo iraní

Niños iraníes se encuentran junto a un lanzador de misiles balísticos de fabricación iraní durante una manifestación en el oeste de Teherán, Irán, el 11 de febrero de 2026.

El organismo regulador de la Unión prorroga una advertencia que había hecho en enero ante el agravamiento de las tensiones de Teherán con Estados Unidos

El regulador de seguridad aérea de la Unión Europea recomendó el jueves a las aerolíneas del bloque que eviten sobrevolar el espacio aéreo iraní hasta el 31 de marzo. Prorroga así una advertencia anterior hecha a mediados del pasado enero. “La presencia y el posible uso de una amplia gama de armas y sistemas de defensa aérea, junto con las impredecibles respuestas estatales... crean un alto riesgo para los vuelos civiles que operan a todas las altitudes y niveles de vuelo”, declaró la Agencia de Seguridad Aérea de la Unión Europea en un boletín.

El pasado 14 de enero, Irán cerró su espacio aéreo durante unas horas ante las amenazas de Estados Unidos de atacar el país. Aquella madrugada, la Organización de Aviación Civil de Irán emitió la restricción sin ningún aviso previo sobre todos los vuelos comerciales, que tuvieron prohibido volar por encima del país.

Tras semanas de tensión con Estados Unidos y protestas brutalmente reprimidas, Irán ha prometido una respuesta severa a cualquier ataque y ha advertido a los países árabes vecinos del Golfo que albergan bases estadounidenses que podrían estar en la línea de fuego si se vieran involucrados en un ataque.

Los países de la región temen que una ruptura de las negociaciones entre Irán y Estados Unidos pueda desencadenar un conflicto que se extienda al resto de la región. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el pasado miércoles que seguirá adelante con las negociaciones. Hizo estas declaraciones tras una reunión en la Casa Blanca con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, quien lo visitó de urgencia para solicitar que EE UU asuma las posiciones israelíes y obligue a Teherán a limitar el alcance de sus misiles. “No se ha alcanzado nada definitivo, salvo que he insistido en que continúen las negociaciones con Irán para ver si puede cerrarse un acuerdo o no”, escribió el presidente estadounidense en un mensaje en su red social, Truth.