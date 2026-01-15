Irán reabre el espacio aéreo tras cerrarlo durante horas por las amenazas de Trump

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi (en el centro, sin gorro), asiste al funeral de los miembros de las fuerzas de seguridad que, según las autoridades, murieron durante las protestas en Teherán, este jueves.

La Casa Blanca asegura que Teherán ha puesto fin a “las muertes” de manifestantes, y las autoridades iraníes aplazan la ejecución de un hombre

Las autoridades de Irán han reabierto su espacio aéreo a primera hora de la mañana de este jueves, tras varias horas clausurado por las amenazas de Estados Unidos de atacar el país. La reapertura se ha producido en paralelo a unas declaraciones del presidente estadounidense, Donald Trump, que asegura haber recibido garantías de Teherán de que “las muertes” en Irán han terminado, en lo que parece un gesto de desescalada en un momento en el que el estallido de una acción militar parecía inminente.

Después de que Trump indicara el martes que algún tipo de agresión sobre Irán “estaba en camino”, Washington ordenó el miércoles la retirada del personal no esencial que tiene desplegado en la base estadounidense de Al Ubeid, en Qatar. El movimiento, según contó a la agencia Reuters un representante estadounidense, era un gesto preventivo ante un posible ataque inminente de EE UU sobre Teherán que pusiera en peligro la base, a la que las tropas iraníes ya atacaron en 2025 como respuesta al bombardeo de la Casa Blanca sobre plantas nucleares iraníes.

El cierre del espacio aéreo por parte de Irán durante la madrugada del jueves sugería un incremento de la tensión en la zona. La Organización de Aviación Civil de Irán emitió la restricción sin ningún aviso previo sobre todos los vuelos comerciales, que tuvieron prohibido volar por encima del país desde las 1.45 de la madrugada hasta las 4.00, y luego de nuevo desde las 4.44 hasta las 7.00 hora local (las 4.30 de la madrugada en la España peninsular), según la Administración Federal de Aviación de los EE UU (FAA, por sus siglas en inglés).

“Nos han dicho que las muertes han terminado”, declaró Trump, en referencia a las autoridades iraníes, el miércoles durante una rueda de prensa en la Casa Blanca. “Y que no hay planes de llevar a cabo ejecuciones”, añadió el mandatario, que había advertido de que lanzaría un ataque sobre suelo iraní, en un supuesto gesto de ayuda a los manifestantes, si la República Islámica disparaba contra ellos o los ejecutaba.

En casi tres semanas de protestas en Irán, la cifra de muertos roza ya los 2.600 (2.400 de ellos, manifestantes), según el registro que lleva a cabo la organización de defensa de derechos humanos HRANA, con sede en Estados Unidos. La ONG Iran Human Rights, radicada en Noruega, eleva la cifra a 3.428 fallecidos. Funcionarios del Gobierno iraní han reconocido a los medios, bajo condición de anonimato, que hay más de 2.000 víctimas mortales.

Iraníes caminan cerca de los restos de un autobús público incendiado en Teherán, este jueves. ABEDIN TAHERKENAREH (EFE)

La familia de Erfan Soltani, un comerciante detenido en las protestas la semana pasada y que supuestamente iba a ser ejecutado el miércoles, ha declarado a la BBC que la pena máxima del joven ha sido aplazada, según le consta al grupo de derechos humanos Hengaw, radicado en Noruega.

“Vamos a ver qué proceso [siguen las cosas en Irán] a partir de ahora”, respondió Trump el miércoles cuando se le preguntó si tiene pensado dejar de lado un posible ataque sobre Teherán. “Hemos recibido una muy buena declaración de gente que está al corriente de la situación [en ese país]”, explicó, sin detallar cuál era el contenido de la declaración ni la fuente que la pronunció.

Aunque las declaraciones del presidente estadounidense pueden ser interpretadas como un paso atrás en su intención inicial de agredir a la República Islámica, varios analistas señalan la imprevisibilidad de sus acciones. En junio, justo antes de lanzar un triple bombardeo contra las plantas nucleares iraníes de Fordow, Natanz e Isfahán que requería de una gran planificación previa, el presidente aseguró que no decidiría si lanzar o no un ataque hasta las siguientes “una o dos semanas”. E inmediatamente atacó.

Las fuerzas de seguridad iraníes han empleado la fuerza letal sobre las manifestaciones en Irán, que estallaron a finales de diciembre a raíz del enfado por la devaluación de la moneda local —que destruye el poder adquisitivo de la ciudadanía— y por la enorme inflación. Desde entonces, y especialmente desde que Teherán inició un corte a la conexión a internet que mantiene desde el pasado jueves, cientos de manifestantes han muerto a tiros en las protestas.