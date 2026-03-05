Pillan en Madrid a un conductor circulando a 251 kilómetros por hora en una vía limitada a 120

La Guardia Civil investiga a un conductor de 61 años por un presunto delito contra la seguridad vial. Un radar lo ha pillado circulando a 251 kilómetros por hora en una vía limitada a 120. Los hechos tuvieron lugar el pasado 17 de febrero sobre las 12:10 horas en la carretera R2, a la altura de la localidad madrileña de Ajalvir. Se trataba de un control de velocidad establecido en el marco de los dispositivos de vigilancia de velocidad que de forma habitual y aleatoria se realizan en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid.

Según ha informado este miércoles la Guardia Civil en una nota de prensa, el turismo, de alta gama, fue captado por un cinemómetro oficial superando ampliamente el límite permitido, poniendo en grave riesgo la seguridad del resto de usuarios de la vía. En el momento de la detección no fue posible notificar la infracción al conductor, ya que el dispositivo se encontraba trabajando en modalidad dinámica, centrado en la prevención y control del tráfico. Tras las correspondientes gestiones de investigación, los guardias civiles del Sector de Tráfico de Madrid lograron identificar al presunto conductor del vehículo.

El presunto autor de este delito tiene antecedentes por diversos motivos y está siendo investigado por superar en más de 80 kilómetros hora el límite establecido en esa vía. Esta conducta puede ser castigada con la pena de prisión de 3 a 6 meses, con la de multa de 6 a 12 meses o con la de trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 90 días. Y en cualquier caso, con la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a uno y hasta 4 años”.