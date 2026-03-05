El secretario de Defensa de Estados Unidos dice que América Latina está en peligro de perder sus valores “occidentales y cristianos” por la migración masiva

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha vinculado la migración masiva en Latinoamérica con el fin de la civilización “occidental y cristiana” de los países del hemisferio occidental, como llama a toda la región comprendida entre Alaska y Groenlandia, en las ínfulas imperialistas de la nueva Administración Trump.

El jefe del Pentágono declaró a los responsables militares latinoamericanos que sus países afrontan la prueba de si seguirán siendo “occidentales y cristianos” o si serán desgarrados por la “migración masiva descontrolada” y otras amenazas percibidas.

Durante la inauguración de la Conferencia Anticartel de las Américas, celebrada en Doral (Florida), sede del Comando Militar Sur de Estados Unidos, Hegseth ha dicho: “Nos enfrentamos a una prueba esencial para determinar si nuestras naciones seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas, naciones cristianas bajo Dios”.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha convocado este fin de semana a una veintena de presidentes latinoamericanos y del Caribe a en una conferencia para tratar asuntos de seguridad en Florida. La conferencia inaugurada por Hegseth es el preludio de la cumbre de alto nivel americana. “Nuestras naciones están y siempre estarán unidas por nuestra herencia, nuestra historia y nuestra geografía”.

El funcionario, quien ha rebautizado a su ministerio como Departamento de Guerra, ha asegurado: “Nos enfrentamos a una prueba esencial: si nuestras naciones serán y seguirán siendo naciones occidentales con características distintivas, naciones cristianas bajo Dios, orgullosas de nuestra herencia compartida, con fronteras fuertes y pueblos prósperos gobernados no por la violencia y el caos, sino por la ley, el orden y el sentido común; o si seremos permanentemente divididos por otras fuerzas, desviados por fuerzas en competencia, el narco-comunismo radical y la tiranía anarquista, que amenazan a nuestros pueblos, nuestras fronteras y nuestras tierras soberanas en nombre de una falsa soberanía o una falsa paz; la migración masiva descontrolada que arrasa los recursos internos destinados a los ciudadanos que los merecen y que impulsa el crimen y la violencia sin control; o la creencia en el llamado globalismo que busca borrar nuestras identidades nacionales distintivas en nombre de la tolerancia, borrar nuestras fronteras en nombre de la compasión y borrar nuestro espíritu guerrero y aquello que nos hace fuertes en nombre de la llamada diversidad y la corrección política, una de las frases más tontas en la historia militar”.

Combate a los carteles

El responsable de las políticas de defensa estadounidense ha defendido la doctrina Monroe, por la cual Estados Unidos declara todo el hemisferio occidental como su área de influencia. Ha pedido, además, a los responsables militares su colaboración para la lucha contra los carteles de la droga.

“Estados Unidos está preparado para afrontar la ofensiva en solitario. Sin embargo, es nuestra preferencia que lo hagamos junto con nuestros vecinos y con nuestros aliados que están deseosos, dispuestos y capacitados para hacerlo, para trabajar juntos”, ha proclamado.

Hegseth reclamó a los militares presentes que representan a más de una docena de países latinoamericanos que deben esforzarse más contra “los narcoterroristas”. Y subrayó: “Apenas hemos comenzado a trabajar con ustedes. Ustedes deben hacer más y nosotros debemos hacer más para atacar a los grupos narcoterroristas en todas las áreas. Desmantelaremos las redes de narcoterroristas en este hemisferio y negaremos el acceso a los adversarios estatales que los apoyen”, indicó.