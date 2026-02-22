Dinamarca rechaza la oferta de Trump de enviar un “barco hospital” para atender a la población de Groenlandia

El presidente de Estados Unidos intensifica su presión sobre el territorio ártico al sugerir que no es capaz de cubrir las necesidades sanitarias de sus habitantes

El mundo al revés: Estados Unidos, uno de los países con peor sistema sanitario del mundo desarrollado, se ofrece a dar auxilio médico a un territorio, Groenlandia, que pertenece a un Estado del bienestar, Dinamarca. El ofrecimiento del presidente Donald Trump de enviar un buque hospital para tratar a los ciudadanos de la isla ártica —donde hay seis hospitales para atender a una población de menos de 60.000 personas— ha sido rotundamente rechazado este domingo por el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, un día después de que el republicano asegurara en redes sociales que ha puesto ya en marcha el despliegue con el gobernador de Luisiana y enviado especial a Groenlandia, Jeff Landry.

“En colaboración con el fantástico gobernador de Louisiana, Jeff Landry, enviaremos un gran barco hospital a Groenlandia para atender a las numerosas personas enfermas que no reciben atención médica allí. ¡Ya está en camino!”, escribió el presidente en su red Truth Social, junto con una imagen del barco hospital USNS Mercy.

Pero el enésimo intento de Trump de calentar la tensión en torno a Groenlandia, un territorio que quiere anexionar por razones de interés nacional y estratégico, ha pinchado nuevamente en hueso. “Hemos tomado nota de la idea del presidente Trump de enviar un buque hospital estadounidense aquí, a Groenlandia. Pero tenemos un sistema sanitario público en el que el tratamiento es gratuito para los ciudadanos. Es una elección deliberada”, afirmó Nielsen en la red social Facebook, subrayando la diferencia capital con el sistema sanitario estadounidense, de pago.

En los mismos términos se manifestó la primera ministra danesa, Mette Frederiksen. “Feliz de vivir en un país donde todos tienen acceso gratuito e igualitario a la salud. Donde no son los seguros ni la riqueza los que determinan si recibes el tratamiento adecuado”, escribió Frederiksen en Facebook, en referencia directa al sistema estadounidense, un negocio multimillonario en el que el gasto sanitario alcanzó en 2023 los 4,9 billones de dólares, lo que supone una media de 14.570 dólares por persona, según datos de la Fundación Peter G. Peterson.

Nielsen reiteró que Groenlandia sigue abierta al diálogo y la cooperación, también con Estados Unidos. “Pero hablen con nosotros en lugar de limitarse a hacer declaraciones más o menos aleatorias en las redes sociales”, añadió, en declaraciones recogidas por la agencia Reuters.

Groenlandia, Dinamarca y Estados Unidos iniciaron a finales del mes pasado conversaciones diplomáticas para resolver la crisis entre las partes, tras meses de tensión bilateral que se ha extendido al seno de la OTAN, una alianza que saltaría por los aires en caso de ataque estadounidense al territorio ártico, miembro también de la OTAN.

La publicación de Trump sobre el envío del barco hospital se produjo horas después de que el Mando Conjunto Ártico de Dinamarca anunciara que había evacuado a un miembro de la tripulación que requería tratamiento médico urgente de un submarino estadounidense en aguas groenlandesas, a siete millas náuticas de la capital de la isla, Nuuk. Se desconoce si la noticia pesó en la intención de Trump de enviar ayuda médica al territorio nórdico, o fue simplemente aprovechada por el mandatario para agitar de nuevo las aguas.

En Groenlandia hay seis hospitales para atender a una población de menos de 60.000 personas. A principios de febrero, el Gobierno del territorio firmó un acuerdo con Copenhague para mejorar el acceso de los pacientes nativos al tratamiento en los hospitales de Dinamarca.