Trump publica fotografías creadas con IA para simular su conquista de Groenlandia y Canadá

Donald Trump, en un fotomontaje generado con IA, en el que aparece plantando la bandera de EE UU en Groenlandia.

El presidente de Estados Unidos divulga imágenes que muestran a su vecino, a Venezuela y a la isla ártica danesa con banderas estadounidenses

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha publicado este martes por la mañana en su red social Truth dos montajes fotográficos generados con Inteligencia Artificial (IA) para simular su conquista de la isla danesa de Groenlandia y también de Canadá. La difusión de estas imágenes se produce horas antes de coincidir en esta jornada con varios de sus tradicionales aliados atlánticos con los cuales protagoniza un tenso pulso en razón de las amenazas de EE UU de hacerse con el control de Groenlandia por las buenas o por la fuerza.

La primera imagen divulgada por el mandatario es un montaje de una fotografía de una reunión real de agosto que mantuvo con los principales líderes europeos —entre ellos la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen— con un mapa de América en el que no solo aparece el territorio de Estados Unidos, incluido Alaska, cubierto por las barras y estrellas de la bandera estadounidense, sino también el de Canadá y el de Venezuela. En la imagen, se ve también el primer ministro británico, Keir Starmer, el presidente francés, Emmanuel Macron, el canciller alemán, Friedrich Merz, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y se aprecia de perfil al presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

En la segunda imagen modificada con IA divulgada por el presidente de EE UU, se aprecia el territorio de Canadá y el de Venezuela cubierto con la bandera estadounidense.

Casi simultáneamente, Trump ha posteado otra imagen elaborada con IA —tan rudimentaria como la primera— en el que se le ve, flanqueado por su secretario de Estado, Marco Rubio, y su vicepresidente J.D. Vance- plantando una bandera estadounidense en un paisaje nevado junto a un cartel que reza “Groenlandia, territorio de Estados Unidos” y se menciona el año en curso, 2026.

Junto a estas dos imágenes generadas con IA, Trump ha difundido en su red social capturas de pantalla de supuestos mensajes privados de algunos líderes europeos, como el presidente francés Macron y del secretario general de la Alianza Atlántica. El mandatario ha asegurado haber mantenido “una muy buena conversación” con Rutte, horas antes de la reunión que el republicano tiene prevista con los líderes europeos acerca de Groenlandia, una isla que forma parte del territorio soberano de Dinamarca y que Trump lleva amenazando con conquistar desde que llegó de nuevo a la Casa Blanca, hace ahora un año.

Mientras, los líderes europeos perfilan desde hace días una respuesta contundente a la decisión estadounidense de imponer nuevos aranceles a los países que han mostrado solidaridad con Groenlandia y Dinamarca al mandar a pequeños contingentes de tropas a la isla ártica.

El riesgo de escalada, que los países europeos tratan de evitar, es muy elevado. El secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent, dijo este lunes en Davos que “no sería una idea sabia” que la Unión Europea adoptara represalias y recalcó que hay que tomar en serio las palabras de Trump.

En Davos está prevista la participación de Friedrich Merz (Alemania), Emmanuel Macron (Francia), Mark Carney (Canadá), Ursula von der Leyen (Comisión Europea), entre muchos otros. Pero también estarán en Davos aliados políticos de Trump como Javier Milei (Argentina) o el opositor británico Nigel Farage.

Al margen del programa oficial, hay expectación acerca de reuniones del presidente de la Casa Blanca con Von der Leyen y con el secretario general de la OTAN.

Dinamarca desplegó este lunes más tropas en la gigantesca isla y ha propuesto crear una misión de la OTAN en el Ártico.