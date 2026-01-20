Trump filtra los mensajes que le mandaron Macron y Rutte por la crisis en Groenlandia: “No entiendo qué estás haciendo”

Los mensajes, confirmados por El Elíseo, también incluyen la invitación a Ucrania y a los daneses para hablar de la isla ártica

Trump ha convertido ya en una costumbre difundir mensajes privados con otros dirigentes políticos e influir en la agenda con dichas exposiciones de la cocina política. Después de hacer públicos intercambios con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, en el que aseguraba no sentirse ya “obligado a pensar en la paz” porque no había recibido el Premio Nobel, ahora le ha tocado a su homólogo francés, Emmanuel Macron y al secretario general de la OTAN, Mark Rutte. Este martes, Trump ha publicado en Truth, su red social, capturas de pantalla donde el dirigente francés proponía una cumbre del G-7 en París después de Davos a la que podría invitar al margen “a los rusos”. Un cambio de paradigma desde el comienzo de la guerra.

Los mensajes, cuya veracidad ha sido confirmada por el entorno de Macron, también incluyen la invitación a Ucrania para tratar el futuro del país, así como a los daneses para hablar de la cuestión de Groenlandia. “Amigo mío, estamos totalmente alineados sobre Siria. Podemos hacer grandes cosas en Irán. No entiendo lo que estás haciendo en Groenlandia”, dice el jefe del Estado francés en su mensaje.

Luego Macron propone a Trump “organizar una reunión del G-7 en París el jueves por la tarde después de Davos”. “Puedo invitar a los ucranios, a los daneses, a los sirios y a los rusos al margen”, añade. “Cenemos juntos en París el jueves antes de que regreses a Estados Unidos”, intenta de nuevo el presidente francés.

Mensaje del presidente francés a Trump, difundido por el estadounidense en su red social Truth.

El entorno de Macron cree que los mensajes “demuestran que el presidente francés, tanto en público como en privado, defiende la misma línea”. “En Groenlandia, el respeto de la soberanía y de la integridad territorial de los Estados no es negociable, y nuestro compromiso como aliado de la OTAN con la seguridad en la región ártica permanece intacto. Asimismo, estamos decididos a hacer de nuestra Presidencia del G7 este año un momento útil para contribuir al diálogo y a la cooperación”, señalaron.

La tensión entre ambos países, sin embargo, aumenta cada día. Este martes, Trump explicó que también quiere “imponer aranceles del 200% a los vinos y champañes franceses”. “Voy a hacerlo, y Macron se unirá al Consejo de Paz”, declaró a periodistas estadounidenses, según la agencia Reuters. El entorno del presidente francés, de nuevo, señaló que han “tomado nota de las declaraciones de Trump sobre los vinos y los champanes”. “Como siempre hemos subrayado, las amenazas arancelarias para influir en nuestra política exterior son inaceptables e ineficaces”, señalaron.

La amenaza de Trump es la respuesta, o la coacción, a la negativa de Francia a formar parte del organismo que debería decidir el futuro de Gaza. París sostiene que dicho órgano podría deslegitimar a la ONU. “La Carta va más allá del único marco de Gaza. Plantea cuestiones de gran calado, en particular en lo que respecta al respeto de los principios y de la estructura de las Naciones Unidas, que en ningún caso pueden ser puestos en entredicho”, respondió el entorno de Macron.

Rutte

Trump asegura también en sus mensajes haber mantenido una “muy buena conversación” con el secretario general de la OTAN. El republicano ha posteado capturas de pantalla de supuestos mensajes de Mark Rutte, en el que este define como “increíble” lo que Trump “ha conseguido en Siria” y le expresa, en un tono lisonjero, su convicción de que encontrarán “un camino hacia adelante” respecto a Groenlandia. La autenticidad de estos mensajes no ha sido confirmada.