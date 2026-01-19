Trump ofrece a Putin un puesto en la Junta de la Paz que gobernará Gaza

El Kremlin asegura que Moscú está estudiando “los detalles de la propuesta” pero que aún no ha respondido

El Kremlin ha recibido una invitación de la Casa Blanca para ser parte del equipo que supervisará la reconstrucción de la Franja de Gaza. “Estados Unidos ha invitado a Vladímir Putin a unirse a la Junta de la Paz”, ha anunciado este lunes el portavoz del presidente ruso, Dmitri Peskov. Putin, no obstante, no ha tomado una decisión todavía.

El mandatario estadounidense encabezará el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG, en sus siglas en inglés). Donald Trump también ha elegido para su junta a dos personas clave en los contactos con el presidente ruso: su enviado especial para todo, incluido Oriente Próximo, Steve Witkoff, y su propio yerno, Jared Kushner.

“Estamos estudiando todos los detalles de la propuesta. Esperamos contactar con la parte estadounidense para aclarar todos los matices”, ha señalado Peskov en su rueda de prensa diaria.

Washington anunció la constitución de la “Junta de la Paz” el pasado viernes. Los nombramientos de Trump coinciden con la entrada en vigor de la segunda y última fase de la tregua pactada en octubre entre la milicia palestina Hamás y el Gobierno de Israel con la mediación estadounidense.

La hoja de ruta de Trump prevé un cese total de las hostilidades con el desarme de Hamás y la retirada de las tropas israelíes. Según un borrador del estatuto de este comité al que ha tenido acceso la agencia Bloomberg, la junta será una “organización internacional que buscará restablecer una gobernanza sólida y legítima” en la zona.

Sin embargo, esta supuesta organización internacional estará totalmente sometida a los designios de Trump, que podrá invitar y expulsar a los miembros de la junta a menos que la mayoría de sus miembros vote en contra. Además, los países miembros del comité tendrán un límite temporal de tres años, a menos que aporten 1.000 millones de dólares a la plataforma.

Ucrania como prioridad

El portavoz del Kremlin ha evitado pronunciarse sobre otros asuntos que conciernen al Kremlin y podrían enturbiar su relación con Trump, como el futuro de su aliada Venezuela y los planes de Washington para Groenlandia, donde la Casa Blanca quiere desplegar parte de su nuevo escudo antimisiles, la flamante Cúpula Dorada.

“Cuestiones aparte sobre su legalidad o si es positiva o negativa la anexión de Groenlandia, es difícil discrepar de la opinión de que Trump entrará así en la historia mundial”, se ha limitado a manifestar el portavoz de Putin, un presidente que sentó un precedente con la anexión ilegal de la península ucrania de Crimea en 2014.

La prioridad del Kremlin es que Estados Unidos abandone definitivamente a Ucrania. Todo lo demás, incluido el futuro de sus aliados, ha pasado a un segundo plano. “Putin no tiene planes de hablar con Delcy Rodríguez ahora, pero podría concertarse una reunión rápidamente”, ha declarado Peskov tres días después de que la nueva presidenta venezolana se reuniese con el director de la CIA, John Ratcliffe.