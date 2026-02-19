México alcanza un nuevo récord exportador a EE UU: 534.874 millones de dólares en 2025

El país latinoamericano se posiciona como el principal socio comercial de Estados Unidos por encima de Canadá y China, pese al muro arancelario de Trump

Las exportaciones mexicanas a Estados Unidos alcanzaron un nuevo hito en 2025, a pesar de los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump. El año pasado, el país latinoamericano envió 534.874 millones de dólares en mercancías a Washington, lo que supuso un crecimiento de 5,8% respecto a 2024 y un nuevo récord comercial, según las cifras del Departamento de Comercio estadounidense. Este nuevo hito desafió el puñado de medidas proteccionistas y aranceles que la Administración del republicano ha impuesto a México, su vecino y aliado comercial en el TMEC. Con estas cifras, México se posiciona como el principal socio comercial de Washington, por encima de Canadá y China.

Del lado de las importaciones estadounidenses a México también se alcanzó una cifra histórica con compras por 337.960 millones de dólares en 2025, según las cifras del Departamento de Comercio de EE UU. Así, la balanza comercial anual entre los dos países reportó un superávit a favor del país latinoamericano de 196.913 millones de dólares. Al sumar las ventas y las compras que se hacen de mercancías estadounidenses, el comercio bilateral se ubicó en 872.834 millones de dólares, la mayor cifra registrada.

Solo en diciembre, México exportó a EE UU bienes valorados en 42.360 millones de dólares, lo que supone un alza anual de 8%. En la otra cara de la moneda, EE UU vendió a México en el último mes del año pasado unos 28.161 millones de dólares en mercancías, lo que resultó en un superávit de la balanza comercial, a favor de México, por casi 14.200 millones de dólares.

El liderazgo de las exportaciones mexicanas en EE UU se consiguió aun con la política arancelaria de Trump como telón de fondo. El país latinoamericano debe pagar a EE UU aranceles sobre las exportaciones que no cumplen con los requisitos del TMEC, así como un puñado de tarifas sectoriales sobre los automóviles, autopartes, aceros, aluminio, tomates, cobre y otros.

Pese al muro arancelario de Trump, México se afianza como el principal socio comercial de Estados Unidos, por encima de China y Canadá. La rivalidad geopolítica y económica entre Estados Unidos y China desde hace años ha beneficiado colateralmente a México. El interés de empresas por salir de China para asegurar sus cadenas de suministro ha dado un paso de ventaja para el país latinoamericano. Su cercanía con EE UU y sus facilidades comerciales, vía el TMEC han llevado a México a convertirse en el principal importador para la economía estadounidense.