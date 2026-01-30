México evita la recesión con el impulso de las exportaciones: el PIB crece un 0,7% en 2025

La economía de México ha librado una recesión en 2025. El Producto Interno Bruto (PIB) creció 0,7% el año pasado, de acuerdo con la Estimación Oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografías (Inegi), publicada este viernes. Paradójicamente, en un año marcado por la guerra arancelaria de Estados Unidos, el desempeño récord de las exportaciones mexicanas salvó al PIB mexicano de un descalabro mayor. El año pasado, los envíos de mercancías al extranjero rebasaron los 664.800 millones de dólares, un aumento de 7,6% respecto a 2024. Aunque el Gobierno de Trump ha impuesto un puñado de aranceles a México, más del 83% de estas exportaciones se dirigiieron al mercado estadounidense. El alza del PIB el año pasado fue inferior respecto a 2024, cuando la economía registró un alza de 1,2%.

México apretó su paso económico en el cuarto trimestre de 2025. De octubre a diciembre, la economía mexicana creció un 0,8% respecto al trimestre inmediato anterior. Al interior, las actividades agropecuarias cayeron un 2,7% a tasa trimestral, mientras que el comercio y servicios, así como industria reportaron un avance de 0,9% respecto al periodo de julio a septiembre.

En comparación con el mismo trimestre de 2024, la economía mexicana creció un 1,4%. En el desglose, respecto al periodo octubre-diciembre del año pasado, todas las actividades mostraron un ascenso. En el caso de las actividades primarias, que reúnen al campo y la pesca, el crecimiento fue de un 6%; la industria se elevó un 0,3% y los servicios y el comercio se elevaron un 2%.

El muro arancelario de Estados Unidos contra su vecino país del sur nubló el horizonte para la economía mexicana en 2025. Sin embargo, el músculo exportador del país latinoamericano se mantuvo el año pasado y rompió récord en el acumulado del año. Los constantes amagos de Trump de elevar las tarifas a México o romper el TMEC ocasionaron que muchos exportadores mexicanos apretaran el acelerador en sus envíos a EE UU. Además, el buen desempeño de las actividades primarias y secundarias ha revertido el tropiezo del tercer trimestre de 2025, cuando la economía cayó un 0,3%, a tasa trimestral.

Alfredo Coutiño, director para Latinoamérica de la unidad de investigación de Moody’s, explicó que el músculo exportador, las transferencias monetarias de la Administración de Sheinbaum y el incremento del sueldo base ayudaron a mantener a la economía mexicana con la cabeza ligeramente fuera del agua. “Las transferencias monetarias y el aumento al salario mínimo generaron una demanda de consumo y ayudaron a mantener a la economía en terreno positivo. Además, el relajamiento de la política arancelaria estadounidense y los esfuerzos del país para cumplir con las reglas del TMEC permitieron reducir el impacto arancelario y proteger el balance comercial, lo cual evitó una caída de la economía en el terreno negativo”, refiere.

No obstante, el especialista advirtió que el desempeño económico de la segunda economía de América Latina fue “mediocre”. Coutiño atribuyó este pobre desempeño a factores externos e internos. En el exterior, la política proteccionista estadounidense impactó al comercio, a las remesas y a las inversiones con EE UU. En el ámbito interno, el experto identificó una “anemia crónica” en la inversión productiva en el país así como un clima de incertidumbre por las reformas constitucionales en el país, lo que mantuvo reticente a la inversión privada. Las cifras dan cuenta de esta debilidad, a octubre, la inversión fija bruta creció solo un 0,5%, a tasa mensual.

Gabriela Siller, directora de Análisis de Banco Base, aseguró que México ha caído en una trampa de estancamiento económico debido al alza en la informalidad, a la caída en la inversión fija, a la caída en la productividad y al debilitamiento de sus instituciones. “El PIB potencial también se redujo y México podría crecer solamente a tasas de 1,4% por año, lo cual por sí solo ya es una mala noticia, pero para 2026 estimamos que ni siquiera se va a alcanzar ese crecimiento, que será aproximadamente del 0,8%. Para salir de esta trampa de estancamiento se requieren condiciones de certidumbre para que desde el sector privado haya más inversión y también el gobierno tiene que invertir más en proyectos rentables”, abunda.

Marco Oviedo, estratega para América Latina de XP Investments, asegura que el desempeño de las exportaciones como del sector de la construcción residencial del sector privado fueron los resortes que impulsaron el crecimiento de la economía mexicana en 2025, un año marcado por el desplome de la inversión pública debido al fuerte ajuste en el gasto que concretó el Gobierno de Sheinbaum para reducir el déficit fiscal. “Sigue estando el tema de la reforma judicial, un tema que preocupa a muchas empresas y se ve en los datos, la inversión se paralizó tras el anuncio de esa reforma y eso se nota tanto en el número de patrones que han estado cayendo como en el sector informal que sigue creciendo”, señala.

Para 2026, Oviedo vislumbra un horizonte más prometedor. El experto refiere que puede que haya una primera mitad de 2026 donde la manufactura y la construcción sigan siendo estos los motores y eso se vea reflejado tanto en la inversión como en el consumo privado ante la celebración del Mundial de Fútbol. “En la medida en que Estados Unidos siga teniendo un crecimiento económico relativamente bueno, que en México la ejecución de lo poco que se invierte se siga haciendo y se avance en el tema del TMEC, yo creo que no va a haber recesión”, concluye.

El incierto futuro del TMEC por su próxima revisión de julio, el estancamiento de la producción petrolera y la incertidumbre latente por la política arancelaria de EE UU son algunos de los riesgos que acechan a la economía mexicana. De momento, las transferencias monetarias, los desembolsos privados en la construcción residencial y el músculo exportador han librado a la economía mexicana de un tropiezo mayor en 2025 y el consenso del mercado apunta a un crecimiento del PIB por encima del 1,5%.