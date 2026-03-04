La Cecot reclama un acuerdo político que sirva para aprobar los presupuestos catalanes “sin demora”

La consellera de Economía Alícia Romero se abraza con el diputado de ERC, Josep Maria Jové, en presencia del diputado de los Comuns David Cid y del portavoz de Junts, Salvador Vergés.

La patronal Cecot marca posición en el debate abierto acerca de la aprobación de los presupuestos catalanes y hace un llamamiento a la responsabilidad de los grupos parlamentarios para acelerar las negociaciones y garantizar “sin demora” unos presupuestos. Cecot hace público su planteamiento después de la participación de su presidente, Xavier Panés, en la presentación de la propuesta de presupuestos por parte de los departamentos de Economía y de Empresa, en un acto organizado este miércoles en el Centro Tecnológico Leitat.

“En un momento tan complejo como el actual, es imprescindible que los partidos lleguen a consensos amplios que sitúen el interés del país por encima de cualquier estrategia partidista”, ha remarcado Panés. “La presentación de hoy es un punto de partida relevante; pero sin acuerdo político, el país corre el riesgo de volver a quedar encallado. Necesitamos presupuestos para continuar avanzando, para decidir y para activar proyectos esenciales para la ciudadanía y para la actividad económica”, ha añadido.

La Cecot reitera que Cataluña solo podrá mantener su modelo de bienestar si refuerza sus bases productivas, especialmente la industria y la innovación empresarial, ámbitos que la entidad sitúa como estratégicos en sus líneas de trabajo y memorias institucionales.

Este lunes, el presidente de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, demandó igualmente la aprobación de los presupuestos. “Foment nunca ha jugado, ni jugará, a la inestabilidad económica de Cataluña, por eso somos muy claros: Sí a los Presupuestos”, manifestó el presidente de Foment. “Cataluña necesita previsibilidad y estabilidad económica”, abundó Sánchez Llibre. “Haremos lo que haga falta para facilitar que así sea”, avanzó, y le recomendó a Illa que busque donde convenga, incluso entre los bandos más hostiles, como Junts. “Quizás sería momento de negociar con otros grupos de la oposición”, indicó.

Cecot considera que la propuesta presentada por el Govern incluye medidas orientadas en el desarrollo económico y al apoyo al tejido productivo, una línea que la entidad celebra, pero que considera que “se tiene que ampliar y blindar presupuestariamente para garantizar estabilidad y capacidad de transformación del modelo económico actual”.

A pesar de valorar positivamente algunos de los ejes expuestos, la Cecot mantiene sus recelos ante el incremento de la presión fiscal y el riesgo que entraña ante territorios competidores. La entidad insiste en la necesidad de fomentar actividad, combatir la economía no declarada y garantizar condiciones similares a las otros comunidades por no perder inversiones ni talento.