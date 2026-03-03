El Govern aprueba el plan normativo para este 2026 con la incógnita de los presupuestos

El Govern de la Generalitat ha aprobado este martes en su reunión semanal el plan normativo para este 2026 que contempla el impulso legislativo de 132 iniciativas en los ámbitos sociales, de medio ambiente y de organización de la administración. Con esa decisión, el Ejecutivo de Salvador Illa envía un nítido mensaje a sus socios de investidura, y particularmente a ERC, de que no tiene otra cosa en mente que aprobar los Presupuestos para este 2026 y proseguir por tanto con la legislatura. La consejera portavoz Sílvia Paneque ha reiterado que no contemplan otro escenario que no sea aprobar los presupuestos, pese a que los republicanos han registrado este martes su enmienda a la totalidad de las cuentas al exigir al Govern que cumpla el compromiso y se avance en la cesión a la Generalitat de la gestión del IRPF.

El documento aprobado por el Govern aspira a reforzar los servicios públicos, el buen gobierno e impulsar la transformación económico-social con esas 132 iniciativas, 48 con compromiso de aprobación (12 proyectos de ley y 38 proyectos de decreto) y 84 compromisos de iniciar la tramitación (23 proyectos de ley y 61 proyectos de decreto). En el total del paquete legislativo, destacan el Registro de pisos vacíos. El documento fija también cinco prioridades: la prosperidad compartida en mejorar la calidad de vida y políticas de vivienda, la transición verde, la equidad social, el buen gobierno y el autogobierno efectivo. Las leyes que se impulsarán son, por ejemplo, la ordenación general de la FP o nuevas leyes de gestión de residuos, de ocupación publica o de montaña y territorio.

Tras la celebración del Consell Executiu, Paneque ha insistido en que el Govern solo visualiza la aprobación y que su objetivo es celebrar el debate parlamentario el 20 de marzo. Es decir, el Ejecutivo no retirará el proyecto en el supuesto de que se percate de que puede naufragar. “Cataluña no solo necesita las cuentas, sino que necesita certeza y estabilidad. Trabajaremos hasta el último minuto y segundo para que sean una realidad”, ha alegado recordando que los actuales presupuestos suponen 9.000 millones de euros adicionales respecto a los de 2023, los últimos que entraron en vigor y que ahora mismo están prorrogados.

La consejrea Sílvia Paneque, en un momento de la rueda de prensa. EUROPA PRESS (EUROPA PRESS)

La sombra de un posible adelanto electoral planea sobre el Ejecutivo, pero éste sostiene que hay margen para el acuerdo. Su imagen de optimismo reside en que pactaron la investidura de Illa con los republicanos, que comparten la misma agenda de transformación social y que algunos de esos acuerdos necesitan de recursos para aplicarlos. Y, por encima de cualquier argumento, el Govern esgrimen la palabra de Illa de que cumplirá los acuerdos aunque la realidad es que la cuestión del IRPF no depende de él. “El Govern ha cumplido, cumplimos y cumpliremos”, ha dicho Paneque poniendo en valor -“no es algo menor”- el modelo de financiación pactado con el Gobierno, que estaba pendiente desde 2009, y la puesta en marcha de la empresa mixta de Rodalies.

Paneque ha esgrimido que esos dos últimos logros son la mejor carta de presentación pero ha admitido que hay determinadas políticas que pueden quedar en “entredicho” si no se aprueban los presupuestos. “No le puedo decir cuáles”, ha dicho cuando se le ha planteado si podrían descaer las mejoras salariales de 4.000 euros para los agentes de los Mossos d’Esquadra o bien posibles aumentos para los docentes, que aun se están negociando. “Pero es evidente que hay diferentes políticas de vivienda o de mejoras salariales que sin presupuestos no se podrán conseguir o se tendrán que sacar de otras partidas. Si te los gastas de una, los tendrás que retraer de otra”, ha advertido.