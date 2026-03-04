Los actores denuncian nuevos retrasos en las nóminas del Ministerio de Cultura: “Es una falta de respeto absoluta”

Los actores y actrices que trabajan en producciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (Inaem), dependiente del Ministerio de Cultura, han denunciado este miércoles que “no han recibido su salario de diciembre de manera íntegra”. El retraso afecta a una treintena de intérpretes, según ha afirmado la Unión de Actores y Actrices (UAA) a este periódico. “Los retrasos en el pago son una falta de respeto absoluta al trabajo actoral que no conoce de color político, pues legislatura a legislatura —desde hace más de 10 años— no se aborda el problema”, explican en una carta pública.

“Es un retraso que se produce en todas y cada una de las nóminas que los intérpretes generan con su trabajo para la Administración —en lugares como el Centro Dramático Nacional (CDN) y la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC)—”, apunta la UAA. Mientras, fuentes del Inaem señalan que los pagos a artistas son “contratos de prestación de servicios y, por tanto, su naturaleza y funcionamiento es diferente al de las prestaciones de empleo”. Es decir, se trata de nóminas que se pagan a mes vencido dentro del año contable, explican a EL PAÍS. Aseguran también que “los pagos pendientes se realizarán esta misma semana”.

Esta dilación en las nóminas está vinculada a la actual forma jurídica del Inaem y, en particular, a la exigencia de certificar la ejecución de las funciones realizadas antes de poder comenzar la tramitación de los salarios. El organismo sostiene que “informa anualmente de estos retrasos a los aritstas”. No obstante, los intérpretes subrayan que al inicio del año la situación “se agrava y pone en riesgo real el pago de alquileres y medios de vida de quienes dependen de este ingreso para su supervivencia”.

Más información El Ministerio de Cultura pone en marcha la esperada reforma del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música

Los afectados instan al Inaem a que “acelere los pagos” y que, en plena reforma del instituto, “se contemple una solución de los trabajadores”. Algo que el organismo “intenta solucionar ajustando los procesos a la naturaleza de las actividades y no al procedimento administrativo común”. Hasta el momento, es una certificación establecida por la Intervención General del Estado (dependiente del Ministerio de Hacienda) que equipara estas actividades a las de prestación de servicios.

De tal modo, Hacienda no permite la tramitación anticipada de la nómina mensual, debido a que “es necesario esperar a la apertura de los ejercicios contables. Un retraso que “será de nuevo justificado por problemas de gestión que son conocidos por el Ministerio [de Cultura] desde hace años sin que exista un solo movimiento para cambiar la situación”, ha recordado UAA en su comunicado.

Por eso, los actores han advertido en la carta de que los pagos deben ser realizados “de manera inmediata” y han adelantado que no admitirán “más que un plan de acción para que este sea el último año de esta irregularidad” o en caso contrario la Unión de Actores y Actrices “promoverá todas las acciones que estén en su mano para resolver este problema”.

Hace un año, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, anunció la puesta en marcha de la reforma integral del Inaem para actualizar su reglamento, que ha quedado obsoleto y que provoca problemas como este. La primera medida ha sido la división del organismo. No obstante, la UAA lamenta que el plan “no ha sido presentado a los sindicatos de actores y actrices y que, por tanto, desconocen si pone solución a esta irregularidad”.