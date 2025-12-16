La Cepal estima que el PIB de México crecerá un 1,3% en 2026

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calcula que la economía de México se recuperará ligeramente el próximo año. En la publicación de su Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe de este martes, el organismo multilateral apunta que el producto interno bruto (PIB) de México crecerá un 1,3% en 2026. “La economía mexicana sigue siendo vulnerable a choques externos derivados de la política comercial, financiera y migratoria de los Estados Unidos”, explica la Comisión en el informe.

México lleva varios años estancado y con un crecimiento menor a los dos puntos porcentuales. Para 2025, la Cepal estima que el país latinoamericano apenas crezca un 0,4%. Esto lo atribuye al “debilitamiento de la demanda interna, como consecuencia de un menor flujo de remesas y la caída del consumo privado y la inversión”. Los analistas de la Comisión señalan que en el cuatro trimestre han observado que la desaceleración económica vista en el primer semestre del año parece revertirse, lo que ha evitado que el país se sitúe en recesión técnica, dos trimestres seguidos con crecimiento negativo.

La Cepal reconoce que México se ha mantenido a flote, principalmente, por el crecimiento en el sector externo. Con exportaciones históricas hacia Estados Unidos —que en los primeros nueve meses del año alcanzaron los 399.000 millones de dólares— y una Inversión Extranjera Directa récord de 41.000 millones de dólares. Al mismo tiempo, el organismo observa que el consumo en el país cae y eso impacta negativamente en la economía. “Lo que refleja una merma en los ingresos reales y una reducción de los flujos de remesas percibidos por este país”, apunta la Cepal.

La inversión bruta fija de México cayó un 6,7%, según datos de septiembre del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). El dato ha generado preocupación en la Administración de Claudia Sheinbaum, que el mes pasado inició el diseño de un consejo de inversión con las principales fortunas de México, encabezadas por el magnate Carlos Slim. El último informe de la Cepal confirma que la caída del consumo y la inversión en el país latinoamericano fue compensada con el aumento de las exportaciones.

México ha destacado en el informe de la Cepal por convertirse en 2025 en el emisor más activo de deuda de la región con un 34% del total de las emisiones. Las operaciones se han concretado tanto en dólares como en euros y una buena parte de ellas busca mejorar las condiciones financieras de Petróleos Mexicanos (Pemex), la petrolera estatal. El informe indica que los ingresos petroleros del país disminuyeron “en un contexto de menor producción y exportación de crudo, así como de disminución de las ventas internas de Pemex”.

La Comisión reconoce que la incertidumbre global por los aranceles de Estados Unidos está afectando a casi todas las economías de la región. La estimación de crecimiento para América Latina y el Caribe durante 2026 es de 2,3%, una cifra que coloca a la región también en un estancamiento. “Lo que confirma el hecho de que la región continúa en una trampa de baja capacidad para crecer”, añade la Cepal. El panorama no es alentador, aunque las economías regionales batallan por balancear sus puntos fuertes con las debilidades a las que continúan enfrentándose. “La región continuará transitando por una senda de bajo dinamismo, caracterizado por tasas de crecimiento moderadas, un entorno internacional frágil y persistentes limitaciones internas para impulsar la inversión, fortalecer la productividad y expandir el empleo formal”, diagnostica el informe.